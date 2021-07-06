Дошло до суда дело о вымогательстве денег за интимные фото в Нальчике

06 июля 2021, 18:00

Жительница Кабардино-Балкарии получила от потерпевшей 260 тысяч рублей, угрожая опозорить ее перед родными и распространить в соцсетях ее интимные фотографии.

В июне 2020 года жительница Нальчика, шантажируя потерпевшую фотографиями интимного содержания, потребовала от нее заплатить деньги, сообщило следствие.

В результате потерпевшая передала обвиняемой 260 тысяч рублей. Уголовное дело по статье о вымогательстве направлено в Нальчикский городской суд, проинформировало сегодня управление СКР по Кабардино-Балкарии.

Часть 2 статьи 163 УК РФ (вымогательство под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего) предусматривает до семи лет лишения свободы.

Комментариями обвиняемой или ее официальных представителей относительно версии следствия "Кавказский узел" не располагает.

Случаи вымогательства за интимные фото нередки на Северном Кавказе и грозят девушкам, у которых требуют деньги, серьезными последствиями, сообщила дагестанская правозащитница Светлана Анохина.

"Девочек шантажируют фотографиями – снимут её на улице, выложат в группу пакостную, и само нахождение в этой группе – это уже пятно на репутации, уже скандал в семье. Был случай, когда одна 17-летняя балда в отместку за что-то сняла свою подружку, вертящуюся перед зеркалом в новом лифчике, и выложила в группу. И девочка эта со своей мамой в ужасе, что братья и отец узнают и их поубивают, они платили и платили, а эти мерзавцы удаляли из одной группы и перекидывали в другую. Вытащили порядка 30 тысяч", - привело слова Анохиной радио "Свобода"* 23 июня.

Как писал "Кавказский узел", шантажистов, угрожающих девушкам публикацией их интимных фото, интересуют только деньги, они не имеют ничего общего с борцами за нравственность, отметили опрошенные "Кавказским узлом" журналисты и общественные деятели из регионов Северного Кавказа.

* - процитирован фрагмент сообщения, созданного и распространенного иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента.