06 июля 2021, 16:50

Трехлетний петербуржец утонул близ Гагры во время шторма

Российская туристка отправилась с детьми купаться на реку Бзыбь, однако сильное течение унесло их в море. Двоих детей удалось спасти, третий ребенок погиб, поиски матери продолжаются, сообщило сегодня МЧС Абхазии. 

Сегодня в 10:55 мск в МЧС Абхазии поступило сообщение, что 36-летнюю российскую туристку Тамару Молчанову из Санкт-Петербурга и троих её детей семи, пяти и трех лет унесло в море.

Женщина с детьми отдыхала в одном из отелей Гагрского района, сообщило сегодня МЧС Абхазии. Персонал гостиницы категорически запретил ей купаться в штормящем море с высотой волн в два метра, однако она направилась с детьми купаться на реку Бзыбь. Сильное течение реки стало уносить их всех в море. Очевидцы трагедии позвонили спасателям", - проинформировало ведомство.

Местные жители и очевидцы до приезда спасателей смогли выловить из реки одного ребенка. Мать и двоих детей унесло в море. Двух детей удалось найти в море, однако трехлетний ребенок уже был мертв, сообщило МЧС. "Девочку семи лет спасатели МЧС Абхазии готовят к транспортировке в девятую детскую больницу Сочи. Поиски матери, Тамары Молчановой, продолжаются", - говорится в сегодняшнем сообщении ведомства на странице в Facebook.

5 июля в акватории Гагры во время сильного шторма утонул житель Пятигорска Ростислав Петров, 2000 года рождения, сообщил сегодня "Интерфакс" со ссылкой на спасателей. 

Как писал "Кавказский узел", 4 июля утонул в Гагре утонул турист из Саратова. Находившиеся на пляже люди не смогли прийти ему на помощь из-за сильного шторма.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Сухуме ясно при температуре воздуха +25 градусов, скорость ветра - три метра в секунду. В ночь на 7 июля такжеосадков не ожидается, температура воздуха понизится до +27 градусов, скорость ветра - до двух метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и в приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Примечание:

"Туристы из России отметили игнорирование антиковидных ограничений в Абхазии", "Жители Абхазии оценили ущерб после урагана", "Врачи Абхазии призвали ужесточить ограничения для туристов".

Автор: "Кавказский узел"

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