Шесть жителей Азербайджана задержаны при попытке попасть в Кельбаджарский район

01 июля 2021, 12:18

Направлены в суд дела шести человек, задержанных в Азербайджане за попытку проникнуть на территорию Кельбаджарского района вопреки предупреждениям о минной опасности, сообщили в МВД.

Как писал "Кавказский узел", силовики систематически задерживают жителей за нарушение запрета на посещение отошедших под контроль Азербайджана территорий Нагорного Карабаха, на которых велись боевые действия во время осеннего обострения конфликта. Так, 12 июня апреля были задержаны пять жителей Кельбаджарского района (Карвачарский - армянское название). 27 июня полицейские задержали четырех жителей Товузского района Азербайджана, которые пытались попасть на территорию Карабаха.

Сотрудники Кельбаджарского районного отдела полиции 30 июня задержали шесть жителей Азербайджана, которые пытались проникнуть на неразминированные территории, сообщили сегодня корреспонденту "Кавказского узла" в МВД.

"Они (задержанные) были приглашены в районный отдел полиции, где с ними были проведены профилактические беседы об опасности мин и взрывчатых веществ", - сказали в ведомстве.

По данным МВД Азербайджана, дела в отношении задержанных направлены в суд "для принятия мер административного взыскания".

За 2020 год в результате подрыва мин в Азербайджане и зоне карабахского конфликта погибли шесть человек, еще восемь получили ранения, сообщило азербайджанское агентство по разминированию ANAMA. Разминирование территорий после боевых действий в Нагорном Карабахе может затянуться на год, поскольку очистка места военных действий от боеприпасов - долгий и сложный процесс, пояснили российские эксперты.

Полномасштабные бои в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. Подробнее об обострении конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий.

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".