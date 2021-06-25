Правозащитники раскритиковали судебную реформу в Грузии

25 июня 2021, 03:39

Критерии оценки, которые Высший совет юстиции применил при выборе судей Верховного суда, непонятны и вызывают вопросы, а обсуждение кандидатур проходило непублично, указала Коалиция правозащитных неправительственных организаций Грузии. Все это только углубило недоверие к нынешнему составу совета и принимаемым им решениям, указали они.

Как писал "Кавказский узел", 17 июня решением Высшего совета юстиции были назначены 46 судей. Также были названы девять кандидатов на должность судей Верховного суда, которых должен утвердить парламент. Назначение судей Высшим советом юстиции до запланированной реформы судебной системы бросает тень на ее репутацию, а сами выборы судей прошли с нарушениями и признаками конфликта интересов, заявили грузинские правозащитники. 23 июня грузинская оппозиция пригрозила покинуть парламент после того, как представители правящей партии "Грузинская мечта" заявили о том, что в парламенте заслушают кандидатов в судьи Верховного суда и примут решение об их назначении. Подписанное ранее политическое соглашение предусматривает приостановку текущих назначений судей, напомнило посольство США в Грузии.

Ранее посол США Келли Дегнан и посол Евросоюза Карл Харцель выступили посредниками в разрешении политического кризиса, начавшегося после парламентских выборов осенью 2020 года между правящей партией "Грузинская мечта" и оппозицией. Реформа судебной системы - один из пунктов договора. Выборы новых членов Высшего совета юстиции должны пройти после того, как парламент разработает поправки для реформирования судебной власти, заявила ранее грузинская оппозиция.

Коалиция правозащитных неправительственных организаций выступила 24 июня с критикой в адрес парламента по поводу начала процедуры утверждения судей в Верховном суде Грузии. В частности, юристы из неправительственного сектора указали, что Высший совет юстиции, назначая судей, проводит в закрытом режиме процедуру оценки компетентности судей, претендующих на повышение должности. Таким образом, от представителей общественных организаций остается скрытой информация, по каким параметрам выбран тот или иной судья, указано в докладе коалиции.

"В течение многих лет Высший совет юстиции, а также орган самоуправления общих судов действовали перед лицом негативных общественных настроений и критики. В результате решения, которые принимают члены совета, постоянно вызывают вопросы о справедливости, беспристрастности и свободе от влияния. Неудивительно, что, несмотря на несколько волн реформ и постоянные законодательные и институциональные изменения, суд не воспринимается представителями общественных организаций как действительно независимый и справедливый институт”, - говорится в заявлении коалиции.

Согласно новому правилу отбора судей, все кандидаты имеют равные шансы, при этом те, кто наберет большее количество баллов, переходит в следующий этап отбора членов Верховного суда Грузии. Однако процедура присвоения баллов не была оговорена и не являлась прозрачной, отмечается в докладе.

“Члены совета в основном использовали готовую терминологию и фразы, чтобы обосновать высокие или низкие оценки, присвоенные кандидату. Следовательно, качество и объем аргументации были недостаточными, не основанными на углубленном и конкретном исследовании квалификации кандидатов, сильных и слабых сторонах, выявленных в ходе собеседования, а также их личных характеристик. Этот вывод дополнительно подтверждается тем фактом, что в некоторых случаях комментарии разных оценщиков к кандидатам были идентичны или сформулированы одинаково", - указали правозащитники.

Та часть, где оценивалась добросовестность кандидатов, также была шаблонной, отмечено в докладе. "В оценках различных членов Высшего совета юстиции разбросана фактическая информация о кандидатах, такая как, например, политическая деятельность, дисциплинарное производство, коммерческая деятельность, информация о них в СМИ в связи с различными делами, делами об уголовном преследовании и другие. Однако оценка такой информации не проводится, за исключением исключительных случаев”, - говорится в заявлении правозащитников.

В функции Высшего совета юстиции входит способствование качественному и эффективному правосудию, назначение судей двух первых инстанций и отбор кандидатов в судьи Верховного суда, а также проведение квалификационных экзаменов. Высший совет юстиции состоит из 15 человек. В него входят председатель Верховного суда, восемь судей, избранных членами Конференции судей. Еще пять человек назначает парламент, а одного представляет президент.

Правозащитники сочли, что "нет справедливого подхода к процессу отбора кандидатов в судьи Верховного суда", а новый подход снова оставил неясным и непонятным для внешнего наблюдателя вопрос, "какими стандартами добросовестности и квалификаций фактически руководствуется совет. Все это еще больше углубило недоверие к нынешнему составу совета и принимаемым им решениям, отмечено в докладе.

Обращение подписали "Ассоциация молодых юристов", "Правовая Грузия", "Многонациональная Грузия", "Ассоциация малого и среднего бизнеса Грузии", "Фонд гражданской интеграции", "Грузинские юристы за профнезависимость", "Центр прав человека", "Международная прозрачность - Грузия", "Институт свободы", "Агентство гражданского развития", Фонд "Открытое общество - Грузия", Институт развития свободы информации, Тбилисский медиа-клуб, "Приоритет прав человека", Центр социальной справедливости, Международное сообщество за честные выборы и демократию еще более 20 неправительственных организаций.

Послы Германии и США поддержали оппозицию и правозащитников Грузии в вопросе проведения судебной реформы. Посол Германии Хуберт Книрш провел 24 июня встречу с депутатами, подписавшими в апреле соглашение Шарля Мишеля о выходе из парламентского кризиса. Среди парламентских партий нет общего мнения о ходе реформ, отметил Хуберт Книрш. «Судебная реформа очень деликатный вопрос. Чрезвычайно важно, чтобы укрепилось доверие и вера людей в отношении судебной власти и процесс назначения судей должен способствовать усилению этого доверия», - процитировал Книрша "ИнтерпрессНьюс".

Ключевым для судебной реформы стал вопрос о том, как формируется Высший совет судей Грузии, отметила посол США в Грузии Келли Дегнан. "В соглашении от 19 апреля стороны пообещали, что осуществят очень широкую, амбициозную реформу в системе правосудия, однако по сей день этого не произошло. Важно, чтобы дискуссия о судебной реформе и ее обсуждение были инклюзивным процессом. Именно в этом заключается дух соглашения от 19 апреля. Высший совет юстиции представил кандидатов в судьи, теперь в полномочиях парламента временно приостановить процесс, пока реформа не будет полностью обсуждена", - заявила Дегнан.

Основным является вопрос не внесения изменений в кодекс, а персоналии, которые утверждаются в качестве судей, отметил правозащитник Уча Нануашвили.

"Представители власти продвигают старый состав судей. Это так называемый “клан”... Они заняли высшие судейские должности еще при Саакашвили, удачно приспособились к правительству Иванишвили, и теперь опять продолжают контролировать судей", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Нануашвили, "хотя многие члены оппозиции были в свое время во власти и сами были причастны к формированию так называемого “судейского клана”, который не дает уже больше 10 лет реформировать систему, тем не менее, в данном случае они абсолютно правы". "Правительство проводит лишь "декоративные реформы": под видом новой процедуры они назначают старые кадры", - сказал он.