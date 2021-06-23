23 июня 2021, 22:52

Решил экологическую проблему – добился признания незаконным решения властей об изъятии земель особо охраняемых природных территорий

Деятельность в 2020 году

17 января Ставропольский краевой суд начал рассмотрение иска 130 жителей края о признании недействительным постановления правительства региона, предусматривающего исключение территории площадью 203 гектаров из Бештаугорского заказника.

Интересы жителей в судах представлял один из соистцов юрист Георгий Легкобитов . На протяжении года он публиковал информацию о ходе судебной тяжбы и о планах властей на пока еще охраняемые земли.

Правительство обосновало свое решение планом строительства на ней предприятия совместно с зарубежными инвесторами. Ранее в 2018 году сообщалось о проекте строительства в районе горы Змейка туристического кластера «Minvody Welness Park» с участием китайских инвесторов. Другой мегапроект, который продвигают краевые чиновники – велотерренкур стоимостью 2.7 млрд. рублей и трассами длиной 75 километров, объединяющий города и горы района Кавказских Минеральных Вод . Мэр Железноводска заверил читателей своей страницы в Instagram, что строительство начнется уже в 2021 году.

По решению правительства природный памятник «гора Змейка» лишился 25,5 гектар, памятник «гора Бештау» сократился на 68 гектар, а памятник «Гора Машук» - на 69,3 гектар. Государственный природный заказник «Бештаугорский» был образован в 2001 году. Территория заказника с редким для региона лесным массивом имеет большое значение как район формирования уникальных природных минеральных вод. Бештаугорский заказник и расположенные на его территории памятники относятся к особо охраняемым природным территориям (ООПТ) .

По мнению истцов норма Закона Ставропольского края «Об особо охраняемых территориях», на основании которой было принято спорное постановление, предусматривает случаи утраты ООПТ своего правового статуса, что противоречит Конституции и федеральному законодательству.

13 августа краевой суд отказал в удовлетворении иска, но 26 ноября Третий апелляционный суд в Сочи отменил это решение и принял сторону истцов, признав недействующей со дня принятия норму краевого закона, позволявшую исключать земли из территории заказника .

14 января 2021 года суд в Ставрополе фактически подтвердил решение апелляционного суда. Активисты добились сохранения границ Бештаугорского заказника, изменение которых грозило негативными последствиями для уникальной природы этих земель.

В 2021 году Верховный суд России подтвердил правоту истцов.

Биография

Легкобитов Георгий Георгиевич родился в 1964 году в городе Ессентуки (Ставропольский край) .

Живет в Ессентуках.

Женат, есть дети.

Профессиональная и общественная деятельность

С 1986 по 1988 г.г. – работал инспектором дорожно-постовой службы.

С 1991 по 1997 г.г. – старший оперуполномоченный отдела уголовного розыска отдела внутренних дел в Ессентукском городском округе.

С 1999 по 2008 г.г. - заместитель председателя правозащитной организации Ставропольское краевое общественное движение «Против преступности и беззакония».

С 2014 по 2018 г.г. – председатель межрегиональной правозащитной организации «Право».

С 2018 года ведет самостоятельную юридическую практику.

С 2020 года – партнер юридического агентства «Защитник26.рф» (Ставрополь).

Принимал участие в разработке проекта федерального закона «О курортном регионе «Особо охраняемый эколого-курортный регион Кавказские Минеральные Воды».

Примечания