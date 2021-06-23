23 июня 2021, 22:52
Георгий Легкобитов
Решил экологическую проблему – добился признания незаконным решения властей об изъятии земель особо охраняемых природных территорий
Деятельность в 2020 году
17 января Ставропольский краевой суд начал рассмотрение иска 130 жителей края о признании недействительным постановления правительства региона, предусматривающего исключение территории площадью 203 гектаров из Бештаугорского заказника.
Интересы жителей в судах представлял один из соистцов юрист Георгий Легкобитов 1. На протяжении года он публиковал информацию о ходе судебной тяжбы 2 и о планах властей 3 на пока еще охраняемые земли.
Правительство обосновало свое решение планом строительства на ней предприятия совместно с зарубежными инвесторами. Ранее в 2018 году сообщалось 4 о проекте строительства в районе горы Змейка 5 туристического кластера «Minvody Welness Park» с участием китайских инвесторов. Другой мегапроект, который продвигают краевые чиновники – велотерренкур стоимостью 2.7 млрд. рублей и трассами длиной 75 километров, объединяющий города и горы района Кавказских Минеральных Вод 6. Мэр Железноводска заверил читателей своей страницы в Instagram, что строительство начнется уже в 2021 году.
По решению правительства природный памятник «гора Змейка» лишился 25,5 гектар, памятник «гора Бештау» сократился на 68 гектар, а памятник «Гора Машук» - на 69,3 гектар. Государственный природный заказник «Бештаугорский» был образован в 2001 году. Территория заказника с редким для региона лесным массивом имеет большое значение как район формирования уникальных природных минеральных вод. Бештаугорский заказник и расположенные на его территории памятники относятся к особо охраняемым природным территориям (ООПТ) 7.
По мнению истцов норма Закона Ставропольского края «Об особо охраняемых территориях», на основании которой было принято спорное постановление, предусматривает случаи утраты ООПТ своего правового статуса, что противоречит Конституции и федеральному законодательству.
13 августа краевой суд отказал в удовлетворении иска, но 26 ноября Третий апелляционный суд в Сочи отменил это решение и принял сторону истцов, признав недействующей со дня принятия норму краевого закона, позволявшую исключать земли из территории заказника 8.
14 января 2021 года суд в Ставрополе фактически подтвердил решение апелляционного суда. Активисты добились сохранения границ Бештаугорского заказника, изменение которых грозило негативными последствиями для уникальной природы этих земель.
В 2021 году Верховный суд России подтвердил правоту истцов.
Биография
Легкобитов Георгий Георгиевич родился в 1964 году в городе Ессентуки (Ставропольский край) 9.
Живет в Ессентуках.
Женат, есть дети.
Профессиональная и общественная деятельность
С 1986 по 1988 г.г. – работал инспектором дорожно-постовой службы.
С 1991 по 1997 г.г. – старший оперуполномоченный отдела уголовного розыска отдела внутренних дел в Ессентукском городском округе.
С 1999 по 2008 г.г. - заместитель председателя правозащитной организации Ставропольское краевое общественное движение «Против преступности и беззакония».
С 2014 по 2018 г.г. – председатель межрегиональной правозащитной организации «Право».
С 2018 года ведет самостоятельную юридическую практику.
С 2020 года – партнер юридического агентства «Защитник26.рф» (Ставрополь).
Принимал участие в разработке проекта федерального закона «О курортном регионе «Особо охраняемый эколого-курортный регион Кавказские Минеральные Воды».
Примечания
- ДЕЛО № 66а-1366/2020 - https://3ap.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=1312788&case_uid=31bb2dde-536a-48ea-9511-c76dde0d9f9d&delo_id=5&new=5
- https://www.instagram.com/gl.abcd/
- https://www.facebook.com/glabcd
- https://vk.com/video-76819844_456239020
- https://ciaec.ru/our-blog/ot-kitayskogo-kurorta-do-gubernatorskogo-terrenkura-kak-razvivalsya-konflikt-vokrug-beshtaugorskogo-/
- Ставропольским властям закон не писан. «Бештаугорский заказник» vs «велотрасса» // Сайт Всемирного фонда дикой природы России, 23 ноября 2020 года
- По данным Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края - http://www.mpr26.ru/oopt/gosudarstvennye-prirodnye-zakazniki/beshtaugorskiy/
- Решение суда -https://3ap.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=1332469&delo_id=5&new=5&text_number=1
- Георгий Легкобитов. Автобиография - https://xn--90acbhrke1ac3b.xn--p1ai/