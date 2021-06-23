Члены семей жертв катастрофы Ту-154 близ Сочи обратились в ЕСПЧ

23 июня 2021, 14:05

Жалоба в Европейский суд по правам человека направлена от имени 70 родственников погибших в авиакатастрофе близ Сочи. Потерпевшие считают необоснованными прекращение уголовного дела и отказ в выплате компенсаций, сообщил сегодня адвокат истцов.

Как сообщал "Кавказский узел", в декабре 2018 года 72 родственника погибших при крушении самолета Ту-154 подали в Мещанский районный суд Москвы иск к страховой компании "СОГАЗ", перестраховщику MS Amlin Лондон и авиакомпании Минобороны "223-й летный отряд". Истцы потребовали доплату страховых выплат и компенсацию причиненного материального и морального вреда, обозначив сумму иска в размере 2,167 миллиарда рублей. В апреле 2019 года суд отклонил иск о взыскании со страховщиков и авиакомпании компенсаций, а в декабре 2020 года суд в Москве признал законным отказ в выплате компенсации родственникам погибших при крушении Ту-154 близ Сочи. Защита заявила о намерении обжаловать отказ в выплате компенсации в надзорной инстанции Верховного суда и Европейском суде по правам человека.

25 декабря 2016 года под Сочи потерпел крушение Ту-154 Минобороны России, летевший в Сирию. В авиакатастрофе погибли 92 человека - военнослужащие, журналисты, глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, и артисты ансамбля имени Александрова. Следком сообщил, что потерпевшими по делу признаны 156 человек. К 31 декабря 2017 года родственники жертв авиакатастрофы получили обязательные выплаты и потребовали от страховой компании возмещения ущерба из-за потери кормильцев. Представитель потерпевших в марте попросил Следственный комитет проверить версию о халатности сотрудников аэропорта, полагая, что дозаправка Ту-154 перед вылетом была проведена с нарушениями.

В Европейский суд по правам человека направлена жалоба 70 родственников погибших при крушении в Сочи самолета Минобороны РФ Ту-154 в 2016 году, сообщил сегодня адвокат истцов Игорь Трунов. Заявители считают необоснованным прекращение уголовного дела по авиакатастрофе, отметил адвокат на своей странице в Facebook.

"Никто из ответственных лиц не привлечен к ответственности. Причины гибели людей не установлены. На протяжении трех лет родные и близкие погибших безрезультатно искали справедливости с российских судах. Теперь этим делом займется ЕСПЧ", — привел слова Трунова "Интерфакс".

Потерпевшие оптимистично настроены в отношении решения ЕСПЧ, указал адвокат. "Мы рассчитываем, что нашу жалобу удовлетворят и признают, что Российская Федерация нарушила статью 2 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод "Право на жизнь" и статью 13 "Право на эффективное средство правовой защиты". Дело, по нашему мнению, необоснованно прекратили, необоснованно засекретили и в результате не нашли того, кто виновен в гибели людей", — процитировала Трунова Lenta.ru.

Дело об аварии Ту-154 Трунов назвал "беспрецедентным даже по отношению к российской судебной системе". "Как правило, возмещают вред, связанный с гибелью человека в авиакатастрофе, хоть российская судебная система и апеллирует небольшими выплатами, то есть жизнь человека не высоко оценивает. Здесь же впервые в истории судебных тяжб в части возмещения вреда отказали вообще. Поэтому мы надеемся, что нашу жалобу удовлетворят", — привело его слова издание.