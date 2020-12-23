Родным жертв крушения Ту-154 под Сочи отказано в выплате компенсации

23 декабря 2020, 07:44

Суд в Москве признал законным отказ в выплате компенсации родственникам погибших при крушении Ту-154 близ Сочи, сообщил представитель истцов. Защита намерена обжаловать отказ в выплате компенсации в надзорной инстанции Верховного суда и Европейском суде по правам человека.

Как сообщал "Кавказский узел", в декабре 2018 года 72 родственника погибших при крушении самолета Ту-154 подали в Мещанский районный суд Москвы иск к страховой компании "СОГАЗ", перестраховщику MS Amlin Лондон и авиакомпании Минобороны "223-й летный отряд". Истцы потребовали доплату страховых выплат и компенсацию причиненного материального и морального вреда, обозначив сумму иска в размере 2,167 миллиарда рублей. В апреле 2019 года суд отклонил иск о взыскании со страховщиков и авиакомпании компенсаций, сообщил представитель истцов.

25 декабря 2016 года под Сочи потерпел крушение Ту-154 Минобороны России, летевший в Сирию. В авиакатастрофе погибли 92 человека - военнослужащие, журналисты, глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, и артисты ансамбля имени Александрова. Следком сообщил, что потерпевшими по делу признаны 156 человек. К 31 декабря 2017 года родственники жертв авиакатастрофы получили обязательные выплаты и потребовали от страховой компании возмещения ущерба из-за потери кормильцев. Представитель потерпевших в марте попросил Следственный комитет проверить версию о халатности сотрудников аэропорта, полагая, что дозаправка Ту-154 перед вылетом была проведена с нарушениями.

Второй Кассационный суд признал законным отказ в выплате компенсации в размере двух миллиардов рублей родственникам погибших в декабре 2016 года при крушении в Сочи самолета Минобороны РФ Ту-154, сообщил 22 декабря со ссылкой на адвоката Игоря Трунова, представляющего интересы истцов, ТАСС.

Жалоба истцов поступила во Второй Кассационный суд 15 октября. По данным на 07.30 мск 23 декабря информации о результатах рассмотрения иска на сайте суда не было.

В своем иске родственники погибших требовали возмещения морального вреда и недоплаченные страховые выплаты. Суд в полном объеме отказал в возмещении вреда 72 родственникам жертв авиакатастрофы, уточнил адвокат.

"Суд посчитал, что Минобороны и страховое общество СОГАЗ выполнил свои обязательства, несмотря на то что моральный вред не возмещался, а также то, что в семьях погибших родились дети, не получившие вообще никаких выплат", - процитировало Игоря Трунова агентство "Интерфакс".

Защита намерена обжаловать решение об отказе выплате компенсаций в надзорную инстанцию Верховного суда и Европейский суд по правам человека, заявил адвокат.