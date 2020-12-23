Возложение цветов в память по погибшим в результате крушения самолета Ту-154. 26 декабря 2016 г. Фото Анны Грицевич для "Кавказского узла"

23 декабря 2020, 07:44

Родным жертв крушения Ту-154 под Сочи отказано в выплате компенсации

Суд в Москве признал законным отказ в выплате компенсации родственникам погибших при крушении Ту-154 близ Сочи, сообщил представитель истцов. Защита намерена обжаловать отказ в выплате компенсации в надзорной инстанции Верховного суда и Европейском суде по правам человека.

Как сообщал "Кавказский узел", в декабре 2018 года 72 родственника погибших при крушении самолета Ту-154 подали в Мещанский районный суд Москвы иск к страховой компании "СОГАЗ", перестраховщику MS Amlin Лондон и авиакомпании Минобороны "223-й летный отряд". Истцы потребовали доплату страховых выплат и компенсацию причиненного материального и морального вреда, обозначив сумму иска в размере 2,167 миллиарда рублей. В апреле 2019 года суд отклонил иск о взыскании со страховщиков и авиакомпании компенсаций, сообщил представитель истцов. 

25 декабря 2016 года под Сочи потерпел крушение Ту-154 Минобороны России, летевший в Сирию. В авиакатастрофе погибли 92 человека - военнослужащие, журналисты, глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, и артисты ансамбля имени Александрова. Следком сообщил, что потерпевшими по делу признаны 156 человек. К 31 декабря 2017 года родственники жертв авиакатастрофы получили обязательные выплаты и потребовали от страховой компании возмещения ущерба из-за потери кормильцев. Представитель потерпевших в марте попросил Следственный комитет проверить версию о халатности сотрудников аэропорта, полагая, что дозаправка Ту-154 перед вылетом была проведена с нарушениями.

Второй Кассационный суд признал законным отказ в выплате компенсации в размере двух миллиардов рублей родственникам погибших в декабре 2016 года при крушении в Сочи самолета Минобороны РФ Ту-154, сообщил 22 декабря со ссылкой на адвоката Игоря Трунова, представляющего интересы истцов, ТАСС.

Жалоба истцов поступила во Второй Кассационный суд 15 октября. По данным на 07.30 мск 23 декабря информации о результатах рассмотрения иска на сайте суда не было.

В своем иске родственники погибших требовали возмещения морального вреда и недоплаченные страховые выплаты. Суд в полном объеме отказал в возмещении вреда 72 родственникам жертв авиакатастрофы, уточнил адвокат.

"Суд посчитал, что Минобороны и страховое общество СОГАЗ выполнил свои обязательства, несмотря на то что моральный вред не возмещался, а также то, что в семьях погибших родились дети, не получившие вообще никаких выплат", - процитировало Игоря Трунова агентство "Интерфакс".

Защита намерена обжаловать решение об отказе выплате компенсаций в надзорную инстанцию Верховного суда и Европейский суд по правам человека, заявил адвокат.

Примечание:

"Родные жертв катастрофы Ту-154 под Сочи подали иск в суд Лондона", "Родные жертв крушения Ту-154 под Сочи потребовали страховых выплат", "Следком исключил версию о взрыве на борту Ту-154 под Сочи".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

23 декабря 2020, 16:43

23 декабря 2020, 16:07

23 декабря 2020, 16:06

23 декабря 2020, 15:10

  • Суд вернул дело об обмане аксайских дольщиков в прокуратуру

    Ростовский областной суд оставил без изменений постановление Аксайского районного суда о возврате в прокуратуру уголовного дела застройщиков, обвиняемых в обмане 360 дольщиков. Дольщики недовольны решением суда, сообщил сегодня один из потерпевших.

23 декабря 2020, 14:45

  • Жители Каджарана приехали в Ереван поддержать критика Пашиняна

    Мэр Каджарана Манвел Парамазян был вызван на допрос в Следственный комитет Армении, после того, как он выступил с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Перед зданием на акцию поддержки собрались жители Сюника, большинство из которых приехали из Каджарана.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи