Дагестанское село закрыто на карантин по коронавирусу

16 июня 2021, 11:23

Въезд и выезд из села Урахи в Сергокалинском районе заблокированы из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации, администрация села и детский сад продолжают работу. Обоснованность такой меры вызвала споры среди жителей республики.

Решение принял Оперативный штаб Сергокалинского района по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Карантин введен с сегодняшнего дня. На контрольно-пропускном пункте при въезде в село дежурят сотрудники полиции.

"Всех сельчан просим не выходить из дома, только по мере острой надобности. Жителей соседних сел, водителей общественного транспорта пользоваться объездными дорогами. Уроженцев села Урахи, проживающих в городах и районах Дагестана, просьба не выезжать в село. Вас будут разворачивать, въезд в село будет закрыт", - приводится сообщение Оперштаба в публикации от 15 июня на странице местного культурно-исторического общества «Каба-Дарго» в Instagram.

Отвечая на вопросы местных жителей, администратор паблика kaba_dargo уточнил, что теоретически те, кто работает за пределами села, может выехать оттуда. "Если вы живете в селе и выезжаете на работу за пределы села, необходимо взять разрешение с администрации", - написал он. При этом ответа на вопросы о сроках действия карантина не последовало.

Учреждения в самом селе продолжают работу, указала пользовательница соцсети mika2396. "Только дорогу и закрыли. Администрация, садик - все работают", - написала она.

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, в селе Урахи Сергокалинского района проживал 621 человек.

Закрытие села на карантин вызвало споры среди пользователей соцсети, позиционирующих себя как местные жители. "Что за идиотизм", - резко отреагировала khamis_khanovna. "Это правильные и нужные меры! <...> как в прошлом году хотите - чтобы весь Дагестан сидел на карантине? Спасибо <...> местному [само]управлению, кто принял такое разумное решение. Разворачивать машины и строго не пропускать - самое главное", - возразила bazhaevamaduska.

Пользователь omarov.96 предположил, что за закрытием села стоит не вспышка заболевания, а желание властей вынудить людей привиться от COVID-19. "Повысить процент вакцинированных пытаются таким образом", - предположил он. "[Местные жители] слушают провокаторов и не делают укол", - посетовала ssimpatia7, вызвав возражения тех, кто опасается побочных осложнений от прививки.

По данным РБК, у началу марта пять регионов Северного Кавказа оказались в последней десятке в рейтинге по числу жителей, привитых от коронавируса, причем самыми низкими темпы вакцинации оказались в Дагестане.

На сайтах администрации Сергокалинского района, правительства Дагестана и Оперштаба по борьбе с коронавирусом в Дагестане, по состоянию на 11.23 мск 16 июня, не появилось подтверждения о закрытии села Урахи на карантин.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, опубликованы "Кавказским узлом" в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу – в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина собраны в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".