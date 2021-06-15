Мать убитого нальчанина выиграла дело в ЕСПЧ

15 июня 2021, 19:29

Страсбургский суд признал неправомерным отказ Мадине Бапинаевой в выдаче тела сына, застреленного в Нальчике силовиками, но не стал назначать ей компенсацию морального ущерба.

Как писал "Кавказский узел", Верховный суд Кабардино-Балкарии в 2008 году отказал матери Радика Бапинаева, убитого в 2007 году в центре Нальчика в ходе столкновения с милицейским патрулем, в выдаче тела для захоронения. Бапинаев подозревался в участии в нападении и убийстве сотрудников ГИБДД в 2005 году.

В конце февраля 2005 года в Нальчике был ликвидирован лидер джамаата "Ярмук" Муслим Атаев. В ходе спецоперации погибла сестра Радика Бапинаева, Олеся Трунова, которая была на восьмом месяце беременности. После гибели сестры Бапинаев примкнул к джамаату "Ярмук".

27 марта 2007 года Бапинаев не подчинился приказу полиции остановиться для проверки документов на улице в Нальчике. Он оказал вооруженное сопротивление и попытался скрыться. Когда его догнали сотрудники милиции, Бапинаев открыл по ним огонь. Когда один из сотрудников милиции выстрелил в него, чтобы предотвратить дальнейшую стрельбу, в руках Бапинаева взорвалась граната, он умер на месте происшествия, следует из пресс-релиза, опубликованного сегодня на сайте ЕСПЧ.

Мадина Бапинаева с 24 апреля 2007 года требовала передать ей тело сына для захоронения, однако суды отказали ей в этом. В Европейский суд по правам человека она обратилась в 2008 году.

ЕСПЧ счел, что отказ властей России выдать тело является вмешательством в частную и семейную жизнь заявителей и нарушает статью 8 Европейской Конвенции по правам человека. Также нарушена статья 13 Конвенции, которая предусматривает наличие эффективных средств правовой защиты, отметил суд. При этом ЕСПЧ не стал назначать выплату компенсации морального ущерба, обязав Россию оплатить лишь судебные издержки в размере 2000 евро, указано в пресс-релизе.

Суд посчитал, что признание нарушения представляет достаточную компенсацию для заявительницы. ЕСПЧ не счел важным назначать компенсации матери Бапинаева, несмотря на то, что восстановить нарушенное право просто невозможно даже в теории, учитывая кремацию тела, говорится в сообщении проекта "Правовая инициатива"*, представлявшего интересы Бапинаевой, поступившем в редакцию "Кавказского узла".