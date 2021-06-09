Судмедэксперт по делу Джабиева пожаловалась депутатам на давление следствия

09 июня 2021, 10:21

Справка об осмотре тела Инала Джабиева не была заключением о его смерти, и уголовное дело о превышении полномочий во время судмедэкспертизы возбуждено необоснованно, заявила 8 июня судмедэксперт Зарина Дзагоева, попросив депутатов парламента Южной Осетии защитить ее от уголовного преследования.

Как писал "Кавказский узел", 7 июня Генпрокуратура Южной Осетии сообщила, что судмедэксперт Зарина Дзагоева подозревается в превышении полномочий (часть 1 статьи 286 УК РФ). По версии следствия, эксперт 30 августа 2020 года "неправомерно изготовила на основании заведомо ложных сведений" и выдала справку о смерти Инала Джабиева.

Зарина Дзагоева предположила, что Иналу Джабиеву умер от острой сердечной недостаточности, развившейся из-за полученной им травмы. Генпрокуратура Южной Осетии, основываясь на результатах российской экспертизы, назвала причиной смерти Джабиева сердечную недостаточность на фоне отмены наркотического препарата. Вдова Джабиева Оксана Сотиева отказалась верить итогам этой повторной экспертизы. Чтобы разрешить противоречие, Генпрокуратура заказала третью экспертизу, выводы которой оказались аналогичны второй. Защита обвиняемых потребовала возбудить против судмедэксперта уголовное дело.

Зарина Дзагоева 8 июня пришла на заседание президиума парламента Южной Осетии и обратилась к депутатам за помощью, пояснив, что на неё со стороны следователя оказывают давление, и она намерена подать заявление на имя генпрокурора и председателя парламента.

"Вчера (7 июня) из социальных сетей я узнала, что на меня завели уголовное дело. Позже вечером мне пришло уведомление, и я ознакомилась, но я с ним не согласна", - привело 8 июня слова Дзагоевой ИА "Рес".

Судмедэксперт заявила, что в выданной ею справке нет ложных сведений. "В указанной справке никаких ложных сведений не имеется. Просто имеется предварительный наружный осмотр трупа Джабиева, и к заключению этот документ никакого отношения не имеет. Выдача таких справок у нас - обычная практика, они не раз выдавались по просьбе следователей", - сказала Зарина Дзагоева.

Она подчеркнула, что будет отстаивать свою экспертизу, и призвала депутатов "защитить ее в рамках закона", сообщило агентство, указав, что заседание президиума парламента не состоялось из-за отсутствия кворума.

Дзагоева добавила, что выдала справку не 30 августа, а 28 августа 2020 года. "Каждый раз, давая объяснение, я акцентировала на этом внимание, что выдала справку 28 числа, в день смерти Инала Джабиева", – привел 8 июня ее слова "Sputnik Осетия".

Инал Джабиев умер 28 августа 2020 года после допроса по делу о покушении на министра внутренних дел, на пытки жаловался и задержанный с ним Николай Цховребов. В связи со смертью Джабиева были задержаны и арестованы восемь силовиков, отстранен от должности замглавы МВД Андрей Цховребов. 7 июня следователи сообщили, что всего обвиняемых семеро, при этом четверо из семи арестованных милиционеров отпущены из СИЗО в связи со смягчением обвинений. Следствие по делу ведется тенденциозно, а на судмедэксперта Зарину Дзагоеву оказывается давление, указала 22 мая возглавляемая Сотиевой общественная организация "Гражданская платформа. Справедливость. Инал Джабиев", подчеркнув, что Дзагоева написала заключение на основании личного осмотра тела Инала Джабиева, а не по фото, как другие эксперты.

Представитель судмедэксперта Тамара Габараева в свою очередь попросила генпрокуратуру более подробно и детально изучить это дело, информирует издание.

Напомним, родственники Инала Джабиева неоднократно выражали недовольство ходом расследования. Круглосуточная акция протеста проходила в Цхинвале с 4 декабря 2020 года по 26 февраля 2021 года. Родственники Джабиева и активисты требовали наказать виновных в его смерти и уволить генпрокурора Урузмага Джагаева. Параллельно 16 депутатов добивались отставки генпрокурора, с осени 2020 года по февраль 2021 года бойкотируя заседания парламента. Полномочия Джагаева истекли в апреле, президент Южной Осетии Анатолий Бибилов назначил его своим советником. Преемником Джагаева стал его заместитель Магомед Багаев.

Параллельно с расследованием смерти Инала Джабиева расследуется дело о покушении на министра внутренних дел Южной Осетии. Обвинительное заключение, представленное следствием в феврале, не содержит доказательств причастности Джабиева к покушению, заявила Оксана Сотиева. Родные Джабиева настаивают на продолжении расследования, хотя дело против него может быть закрыто по причине смерти.

Новости о политическом кризисе в Южной Осетии, связанном со смертью Инала Джабиева, собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Убийство Джабиева: протесты и кризис".