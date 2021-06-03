Обвиняемые по делу Джабиева объявили сухую голодовку

03 июня 2021, 18:10

Четверо обвиняемых по делу о смерти Инала Джабиева с 1 июня отказались от пищи и воды. Они требуют смягчить меру пресечения и организовать встречи со прессой, депутатами и семьей Джабиева, сообщила сегодня Генпрокуратура.

Как информировал "Кавказский узел", сотрудники криминальной полиции, арестованные по делу о смерти Инала Джабиева, 9 мая объявили голодовку, потребовав встречи с депутатами и омбудсменом Южной Осетии. Они заявили, что следствие не смогло доказать их вину. 17 мая они прекратили голодовку, не выдвигая никаких условий. 25 мая глава Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что преступление против Инала Джабиева не должно сойти виновным с рук.

Инал Джабиев умер в августе 2020 года после допроса в полиции по делу о покушении на министра внутренних дел, на пытки жаловался и задержанный с ним Николай Цховребов. В связи со смертью Джабиева были задержаны и арестованы восемь полицейских, отстранен от должности замглавы МВД Андрей Цховребов. Пользователи Instagram еще до завершения расследования сочли, что в числе обвиняемых окажутся рядовые сотрудники полиции, а их руководство уйдет от ответственности.

1 июня в Генеральную прокуратуру Южной Осетии поступили заявления от четырех обвиняемых по уголовному делу о смерти Инала Джабиева об объявлении ими бессрочной голодовки. По их мнению, они содержатся под стражей незаконно, необоснованно и бездоказательно за преступление, которое не совершали, сообщило сегодня ведомство.

Четверо обвиняемых объявили бессрочную сухую голодовку до тех пор, пока им не изменят меру пресечения, и потребовали встречи с представителями СМИ, депутатами от каждой фракции парламента Южной Осетии и потерпевшей стороной, чтобы донести до них правду об их незаконном и необоснованном нахождении под стражей, говорится в сообщении на сайте Генпрокуратуры Южной Осетии.

С момента объявления голодовки ее участников дважды в день осматривает врач. По состоянию на 3 июня состояние обвиняемых оценивается как удовлетворительное, сообщил "Sputnik-Осетия" со ссылкой на ведомство.

Журналистка Арзу Мамедова опубликовала в своем Instagram m_arzu_official заявления участников голодовки и отметила, что спикер парламента Южной Осетии Алан Тадтаев обещал сегодня встретиться с родными обвиняемых по делу Джабиева.

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Часть комментаторов усомнилась в невиновности обвиняемых. "И никто из них ничего не знает, и не видел, и не слышал, и все они невиновны. И все они там сидят чистые", - отметил пользователь desperate900711. Ей возразила diana.gabaraeva: "Все, кто сидят, простые рядовые сотрудники! А где же вышестоящие начальники и т.п.? Где? Конечно, у них уже какой-то авторитет есть! На начальника как можно дело завести? А на простого сотрудника можно все свалить, за него же никто не стоит!".

"Ну, если они невиновны, тогда организуйте им опрос на полиграфе. Не думаю, что в этой республике люди хотят посадить невиновных. Только, надеюсь, подозреваемые в курсе, что для определения достоверности ответов их будут опрашивать также об аналогичных эпизодах их служебной деятельности, избивали ли они ранее задержанных, был ли кому-либо ранее из задержанных причинён тяжкий вред здоровью и т.д., и т.п. Естественно, всё это под протокол. Будем надеяться, что невиновных отпустят, а виновные понесут наказание", - заявил a_bat29. "Будет длиться, как и дело Цкаева", - предположил zitak4741.

39-летний отец двоих детей Владимир Цкаев скончался в ночь на 1 ноября 2015 года после допроса в отделе полиции Владикавказа. В причастности к его смерти обвинены 10 полицейских. Их пытались отпустить на свободу, но митинги и замена следователей не позволили спустить дело на тормозах, указано в справке "Кавказского узла" "Дело Цкаева: смерть после допроса в полиции". Суд рассматривает дело о смерти Цкаева с января 2019 года. На прениях сторон прокурор попросил для обвиняемых от 6 до 13 лет лишения свободы. Вдова Цкаева хотела еще более сурового наказания, но согласилась с обвинением. Все обвиняемые заявили о своей невиновности.

Пользователь y90870 возмутился предъявленными обвинениями. "Какое это "превышение должностных полномочий"? Пытки, подвешивания ласточкой, избиения, насилие? Эта статья убийцам Джабиева - наша всеобщая трусость и малодушие! - отметил он.

Родственники Джабиева неоднократно выражали недовольство ходом расследования. Круглосуточная акция протеста проходила в Цхинвале с 4 декабря 2020 года по 26 февраля 2021 года. Активисты требовали наказать виновных в смерти Инала Джабиева и уволить генпрокурора Урузмага Джагаева. Параллельно 16 депутатов добивались отставки генпрокурора, с осени 2020 года по февраль 2021 бойкотируя заседания парламента Южной Осетии. Полномочия Джагаева истекли в апреле, президент Южной Осетии Анатолий Бибилов назначил его своим советником. Преемником Джагаева стал его заместитель Магомед Багаев.

Новости о политическом кризисе в Южной Осетии, связанном со смертью Джабиева, собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Убийство Джабиева: протесты и кризис".