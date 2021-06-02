Житель Аргуна Татаев дезавуировал сообщения о похищении и пытках

02 июня 2021, 14:01

Опубликовано видео с Акраманом Татаевым, родственники которого жаловались правозащитникам на жестокое обращение с ним в отделе силовой структуры. Татаев утверждает, что уже вернулся домой, а силовики не причинили ему вреда. Это видео продолжило тренд на опровержение данных о похищении людей чеченскими силовиками, при этом местонахождение некоторых авторов таких видеообращений остается неизвестным до сих пор.

"Кавказский узел" писал, что мать жителя Аргуна Акрамана Татаева Марем Саламова обратилась в Правозащитный центр "Мемориал"* с просьбой помочь "спасти сына". Она заявила, что житель Аргуна Татаев был похищен силовиками 23 апреля. Он подвергается жестокому обращению, истощен и находится на грани самоубийства, заявила мать по итогам встречи с сыном в отделении силовой структуры. При этом ему не предъявили никакого обвинения, официально он не арестован. В МВД, Следственный комитет и прокуратуру Чечни были направлены обращения с требованием провести проверку.

Акраман Татаев назвал ложной информацию о похищении и пытках. По словам Татаева, его всего лишь задержали на полчаса. "Аккаунт под названием "мысли Ислама" утверждал, что меня похитили. Всюду делали рассылки, мол, освободите Татаева. Кричали про это всюду. Меня увозили, ибо когда у меня спросили документы - у меня их не было. И из-за отсутствия документов меня увезли, показав мне удостоверение. В этом участке меня просто допросили. Никто меня и пальцем не тронул. Как вы видите, я здоров. Никаких ранений на мне нет", - говорит Татаев по-чеченски на видео, переведенном "Кавказским узлом".

В начале видео молодой человек называет свое имя. В кадре он сидит на диване рядом с седым мужчиной, который молчит.

По словам Татаева, он не хотел говорить о произошедшем своим родителям, и поэтому они потеряли его. "Я пошел к своему дяде со стороны матери после того, как вышел оттуда. Мой отец строгий и поругал бы меня, поэтому я и пошел к дяде. Я знаю своего отца. Знаю, что он строгий. Он говорил мне, что если у меня будут проблемы с правоохранительными органами, он поругает меня. Я испугался отца, поэтому и пошел к дяде. Дяде я сказал, что пришел просто в гости, и провел там какое-то время", - заявил Акраман Татаев.

Он утверждает, что уже вернулся домой, и призвал не распространять в соцсетях информацию о похищении. "Вы снимаете эти видео и позорите меня. Не говорите про мою семью, отца и мать. Я у себя дома. Я приехал из дома дяди. Мой дядя обиделся на меня из-за того, что я врал ему. Из-за того, что я наврал, и теперь все говорят про нашу семью. Если бы телефон не выключился, я бы обратился раньше. Но он выключился там. <...> Заткнитесь, если живете в своей Европе. Молчите и оставьте нас. У меня есть свой тейп и тукхум. Они будут за меня беспокоиться", - говорит Татаев на видео, опубликованном 1 июня на YouTube-канале ORSTHO 777 под названием "Обращение Татаева Акрамана".

В тот же день на этом канале появилось еще одно видео, "Обращение Татаева Акрамана 2". Татаев, сидя за столом, поясняет, что на прошлом видео сидел в кадре со своим отцом, и поэтому удерживал себя от оскорблений. Блогеров, которые распространяют информацию о нем, Татаев называет бранными словами, адресует им традиционное чеченское проклятие - "чтобы вы тащили труп своего отца".

"Кто вас информирует? Кто вам это сказал? Мой отец сказал? Моя мать сказала? Или я сказал? <...> Это обращение всем, кто это всё утверждает, кто там в [Telegram- или YouTube-канале] 1Adat сидит. Приезжайте к нам в Чечню. Вы даже не чеченцы. <...> Вы что вообще делаете? Это потому, что вам там кусок хлеба дают? Сделали из этого всего блогерство. <...> Когда-то я тоже слушал Тумсо [Абдурахманова] и прочих, но никогда бы не мог подумать, что вы такие лжецы, пока это меня не коснулось. <...> Приезжайте домой, и я буду вас тут ждать, отныне я ваш враг!" - говорит Татаев на видео, переведенном "Кавказским узлом".

Тумсо Абдурахманов - популярный чеченский блогер, эмигрировавший из России после конфликта с Рамзаном Кадыровым, указано в биографической справке о нем, подготовленной "Кавказским узлом". Материалы о противостоянии Тумсо Абдурахманова с чеченскими властями публикуются "Кавказским узлом" на странице "Тумсо против кадыровцев".

На YouTube-канале ORSTHO 777 к 14.13 мск 2 июня опубликованы лишь три видео - с 29 мая по 1 июня. Канал был создан 17 февраля и имеет лишь 11 подписчиков, его владелец не указан. Помимо двух обращений Татаева, там имеется еще одно видео на чеченском языке, озаглавленное как "Обращение родителей Татаева Акрамана".

Первое обращение Татаева, по состоянию на 14.13 мск 2 июня, собрало 536 просмотров, по три отметки "нравится" и "не нравится", и ни одного комментария. У второго обращения 857 просмотров, восемь комментариев, девять отметок "нравится" при 15 "дизлайках". Пользователь хостинга ттт хкмрвимм в комментариях усомнился в искренности второго видеообращения. "Да, по нему видно... аж голос дрожит у парня", - отметил он.

Татаев пополнил число сомнительных видео с оправданием силовиков

Упомянутый Татаевым 1Adat - оппозиционное движение, распространяющее в соцсетях информацию о нарушении прав человека в Чечне. В сентябре 2020 года широкий резонанс в Чечне и за ее пределами вызвало видео, на котором обнаженный модератор чата в Telegram-канале Салман Тепсуркаев садится на бутылку, поясняя, что делает это в наказание за сотрудничество с 1Аdat. Где находится Тепсуркаев, до сих пор неизвестно, хотя уже после своего исчезновения появилось несколько видео, на которых Тепсуркаев называет ложью обвинения в адрес силовиков, отрицает свое похищение и оскорбляет оппозиционных блогеров. Подробнее об этом рассказывается в справке "Кавказского узла" "Пытки за ADAT: за что унизили критика Кадырова".

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими в республике "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".

Были и многие другие видеообращения, в которых предполагаемые жертвы похищений и пыток в Чечне оправдывали силовиков. Так, в апреле депортированный из Франции Магомед Гадаев просил госзащиты из-за угрозы жизни, а когда силовики вместо этого увезли его в Чечню, отказался от адвокатов. В Instagram появился ролик, где Гадаев утверждает, что его не пытали и не избивали. Пользователи соцсети сочли видео постановочным, обратив внимание, что снято оно в подвале, улыбка Гадаева выглядит фальшиво, а сам он одет в зимнюю куртку не по сезону. Видеоролик с Гадаевым лишь усиливает опасения за его жизнь, указали опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

Аналогичное видео было обнародовано и после исчезновения в 2017 году грозненца Зелимхана Бакаева. Его знакомые и правозащитники сочли видео постановочным, обратив внимание на неестественное поведение Зелимхана, обстановку в доме, где снято видео, и попавшие в кадр мебель российского производства и энергетический напиток, который не продается в Германии. В ноябре 2020 года глава комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина сообщила, что судьба Бакаева остается неизвестной, хотя Рамзан Кадыров косвенно подтвердил, что тот убит. Таким образом, до сих пор остается неизвестным местонахождение части людей, которые опровергали на видео данные о своем похищении чеченскими силовиками.

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