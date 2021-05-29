Аналитики указали на политический аспект конфликта на границе Армении и Азербайджана

29 мая 2021, 15:05

В случае размещения на границе Армении с Азербайджаном российских миротворцев стороны могут втянуть Россию в конфликт для использования друг против друга, полагают опрошенные "Кавказским узлом" российские военные аналитики. Жители Армении неверно воспринимают происходящее на границе, поскольку политики спекулируют этой темой в преддверии выборов в парламент, считает их азербайджанский коллега.

Как сообщал "Кавказский узел", 27 мая врио премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что Армения и Азербайджан должны синхронно отвести войска от границы и допустить туда международных наблюдателей. 28 мая тот Евросоюз поддержал идею Пашиняна о наблюдателях на границе с Азербайджаном. Войска Армении готовы отступить от границы при условии одновременного отвода азербайджанских военных, заявил сегодня Никол Пашинян.

В середине мая между Арменией и Азербайджаном обострился пограничный конфликт. 13 мая Ереван заявил, что азербайджанские военные проникли на территорию Сюникской и Гегаркуникской областей. Власти Азербайджана утверждают, что пограничники лишь меняли дислокацию, оставаясь в пределах Лачинского и Кельбаджарского районов. Армения попросила вмешаться в ситуацию союзников по Организации договора о коллективной безопасности, сообщается в материале "Кавказского узла" "На Черном озере: пограничный конфликт Азербайджана и Армении". Силовое решение вопроса не устраивает ни одну из сторон, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Активные возражения со стороны Армении на происходящее на границе с Азербайджаном порождает трудная поствоенная ситуация и предстоящие выборы в стране, считает азербайджанский военный эксперт Шаир Рамалданов. "Мы знаем, какая в Армении тяжёлая послевоенная обстановка. Различные силы хотят воспользоваться этой обстановкой, её раздувают больше, чем она есть на самом деле, и хотят в какой-то степени заработать на этом дивиденды, общественность в какой-то степени отвлечь от каких-то основных вопросов", — сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Текущая обстановка на границе и возможная ее демаркация в Армении является предметом политической спекуляции, добавил он. "И каждая политическая группировка, которая рвется к власти, по-своему трактует эту обстановку, и идёт перетягивание, можно так сказать, "одеяла на себя" — кто больше перетянет", — пояснил аналитик.

При этом жители страны недостаточно информированы, полагает Рамалданов. "Армянская общественность не информируется о том, где проходит граница, ведь они 30 лет ходили, куда хотели, и делали все, что хотели. Сейчас, естественно, там, <…> если проходит линия государственной границы, согласно топографической карте, соответственно, наши пограничники выходят на эту линию границы, и, естественно, там они в военной форме. И здесь ничего такого нет", — считает азербайджанский аналитик.

27 мая попали в плен шесть армянских военнослужащих, занимавшихся минированием на границе между Гегаркуникской областью Армении и Азербайджаном. Баку объявил задержанных разведчиками, пытавшимися заминировать дорогу на азербайджанской территории. Правительство Армении обратилось в Европейский суд по правам человека с требованием обеспечить защиту прав пленных.

Также он отметил роль российских военных в предотвращении конфликта. "У нас нет никаких проблем с [российскими военными]. Они в какой-то степени являются мостом между армянами и азербайджанцами. Нам легче работать с российскими военными", — пояснил Рамалданов.

Азербайджан не претендует на те границы, которые не обозначены на тех картах, что используются сейчас для проведения линии демаркации, подчеркнул он. "Как заявил президент Ильхам Алиев, мы не намерены, как говорится, завоевывать или переходить линию границы. Потому что реально есть топографическая карта, и согласно этой карте военнослужащие Азербайджана просто выходят на линии границы и обозначают её и, соответственно, информируют ту сторону, противоположную, что здесь проходит государственная граница. Этот процесс сейчас и идёт", — заявил Рамалдинов.

Мнение о том, что ситуация на границе с Азербайджаном используется Арменией в политических целях, также высказал российский военный аналитик Павел Фельгенгауэр. "Есть политическая очевидная проблема, которая связана с тем, что Армения, в общем-то, старается по возможности втянуть Россию в конфронтацию с Азербайджаном. При этом усугубляя уже существующие технические проблемы. Азербайджан хочет занять территорию, которую считает своей, но сталкиваться с Россией он при этом не желает", — сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Поэтому с армянской стороны есть попытки представить, что Азербайджан покушается на армянскую территорию, считает аналитик. Между тем, по его мнению, России совершенно не нужно и не хочется втягиваться в этот конфликт. "И конфликт России этот не нужен. В то же время Армении возможно достигнуть какого-то реванша или какого-то улучшения своей довольно трудной ситуации, только если заполучить Россию на свою сторону. <…> Если армяне что-то там минировали, то это вообще-то не стоило делать, даже на своей территории", — отметил Фельгенгауэр.

Ситуация на границе Армении и Азербайджана в целом взрывоопасная, полагает он. "Есть определенная взрывоопасность. Но никто, конечно, всерьез в России втягиваться в этот конфликт не желает, если он будет спровоцирован", — сказал аналитик.

Также, по его мнению, карты времен СССР не подходят для демаркации границ между бывшими советскими республиками. "В СССР были обозначены линии разграничения административных единиц, а не настоящие границы. Тем более двух враждебных государств. У границ советских республик был совсем другой статус, и их на местности не уточняли. Чтобы уточнить настоящую границу должна быть достаточно долгая и кропотливая работа", — заявил Фельгенгауэр.

Сложным и кропотливым техническим процессом также считает процесс демаркации границ между Азербайджаном и Арменией глава Центра военного прогнозирования Дмитрий Цыганок. "Должны поработать военные топографы, как с армянской стороны, так и с азербайджанской стороны. Определиться, какие карты, либо это советские карты, либо натовские, вполне возможно, турецкие карты. Как один из вариантов, я считаю, что карты советского образца самые точные. Если сравнивать натовские карты, а Турция во всяком случае натовские карты использует, у них карты неточные, это однозначно", — сказал Цыганок корреспонденту "Кавказского узла".

В качестве примера он привёл трудности проведения границы между Россией и Казахстаном. "Там 2-3 года шла подготовка. Только после этого проводится демаркационная линия, которая соответствует навигационной аппаратуре. Всего, до подписания соглашения, на демаркацию ушло шесть лет", — отметил глава Центра военного прогнозирования.

По его мнению, без документального подтверждения процесс демаркации не будет завершенным. "Дело в том, что только нарисовать одну эту границу без демаркации границ, это несуществующая граница. Армяне скажут — вот так это должно быть, азербайджанцы — что эдак, и это не соответствует точным данным. Должен быть договор официальный между Арменией и Азербайджаном, должны быть выделенные силы, как со стороны Армении, так и со стороны Азербайджана", — пояснил аналитик.

Никол Пашинян должен заявить о готовности заключить такой договор, подчеркнул он. "Обеим сторонам надо определиться, как это все будет происходить, и кто будет заниматься. Армянскому президенту надо определиться, кто там должен участвовать в процессе. Определиться, собственно говоря, нужно и азербайджанской стороне, кто должен приехать. Вот примерно так это делается. Должен быть договор, нормальный договор", — подытожил Цыганок.

Материалы о событиях, происходящих в зоне карабахского конфликта, "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?", а новости о ходе пограничного конфликта между Арменией и Азербайджаном — на странице "Черное озеро: передел границ".