Песков отверг связь Путина с кубанским дворцом после расследования BBC

13 мая 2021, 15:50

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал сегодня "ерундой" расследование BBC о дворце на мысе Идокопас в Краснодарском крае.

"Кавказский узел" сообщал, что 19 января Фонд борьбы с коррупцией (ФБК)* опубликовал расследование "Дворец для Путина" о строительстве на мысе Идокопас под Геленджиком самого большого частного дома в России. Там утверждалось, что стоимость стройки составляет порядка 100 миллиардов рублей, площадь дворца - более 17 тысяч квадратных метров. Фильм "Дворец для Путина" вызвал широкий резонанс, только на YouTube-канале ФБК он собрал более 115 миллионов просмотров. Версии из расследования Алексея Навального о "дворце для Путина" под Геленджиком подтверждаются массивом документов, подготовленных на этапах проектирования и смены собственника здания, сообщили сегодня авторы расследования Русской службы BBC (The British Broadcasting Corporation).

10 февраля BBC публиковала еще один материал о дворце под Геленджиком, "Тотальное разгильдяйство", в котором говорилось, что роскошная отделка здания была содрана и закопана в соседнем ущелье после того, как все здание поразила плесень, а объекты дворцового комплекса неоднократно перестраивались и даже сносились.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, даже не ознакамливаясь с материалом BBC, назвал его "ерундой". "Я не слышал о каком-то материале BBC. Что бы там ни было – это все ерунда. Мы много раз говорили относительно этого объекта и относительно того, что он не имеет никакого отношения к Путину", - процитировало сегодня Пескова РИА "Новости".

Песков подчеркнул, что Кремль не считает необходимым "как-то возвращаться к этой теме", передал сегодня "Интерфакс".

Напомним, что после публикации расследования ФБК по всей России, в том числе на юге страны, прошли массовые акции протеста - политологи назвали их самыми масштабными за весь постсоветский период. На следующий день после первой акции, 24 января, Дмитрий Песков назвал расследование "чистым враньем", при этом всерьез указал на недостоверность кадров с плывущим в бассейне Путиным, которые подаются в фильме в качестве шутки. Затем власти прокомментировали информацию о бесполетной зоне, установленной над дворцом, признав тем самым ее достоверность. ФСБ объяснила создание этой зоны противодействием иностранной разведке. Заверения ФСО и ФСБ противоречат практике использования бесполетных зон в России, говорится в публикации телеканала "Дождь", посвященной дворцу. Бесполетные зоны такой высоты, как около Геленджика, устанавливаются только над президентскими резиденциями, заявил "Дождю" эксперт Руслан Левиев.

Президент и его администрация ранее также подали информацию о том, что дворец не записан на Путина или его родных, как опровержение расследования ФБК, однако в фильме "Дворец для Путина" прямо говорилось, что юридически глава государства владельцем здания на мысе Идокопас не является.

Отметим, что ФБК не остановился на расследовании о дворце под Геленджиком. 15 апреля на YouTube-канале Алексея Навального появилось расследование "Тайна валдайской дачи Путина". Там утверждается, что бывая на Валдае, Путин живет не в своей официальной резиденции, а в особняке, арендуемом управделами президента у его друга.

В материале "Навальный: кавказское измерение" на "Кавказском узле" изложены взгляды оппозиционера Навального на десять проблем, связанных с Кавказом. Новости о протестах сторонников Алексея Навального в регионах юга России "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Акции Навального", а новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа — на тематической странице "Преследование активистов".

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