Сотрудники "Наирита" пригрозили властям Армении бессрочной акцией протеста

13 мая 2021, 11:16

Правительство Армении должно решить проблему с невыплатой зарплат сотрудникам завода "Наирит", заявили сегодня участники акции протеста в Ереване, пригрозив сделать ее бессрочной.

Как писал "Кавказский узел", завод "Наирит", выпускавший востребованный на мировых рынках хлоропреновый каучук, простаивает с апреля 2010 года. Бывшие сотрудники предприятия регулярно проводят акции протеста с требованием восстановить работу завода.

С 2011 года работники "Наирита" добивались погашения долгов по зарплате. 4 августа 2015 года задолженность была погашена после заключения соглашения с руководством предприятия. Однако бывшие сотрудники завода утверждают, что их вынудили подписать соглашение посредством шантажа, и обязали отказаться от выплат штрафов и пени, накопившихся из-за задержки зарплаты.

Работники завода "Наирит" сегодня вышли на акцию протеста перед зданием правительства Армении, информирует сегодня Yerevan.Today.

Протестующие требуют встречи с представителем кабмина и решения проблем с и работой и выплатой зарплат. "Если в течение двух дней не будет предпринято какого-то положительного шага, чтобы погасить задолженность по зарплате, коллектив не будет ходить на работу, не зайдет на территорию завода. Это значит, что вопрос безопасности завода будет висеть в воздухе", - сказал один из работников.

Сотрудники завода пригрозили бессрочной акцией протеста у здания правительства, если проблемы не будут решены. "Мы сядем здесь и будем требовать. Уже шесть месяцев как нам не платят зарплату", - приводит слова участника акции Aysor.am.

В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещена справка "Завод "Наирит" (Армения)".