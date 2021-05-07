КГБ Южной Осетии отреагировал на акции протеста грузинских активистов

07 мая 2021, 11:52

Акции протеста, которые проводят около границы с Южной Осетией активисты грузинского движения "Сила в единстве", создают угрозу пограничных инцидентов, предупредил Комитет госбезопасности непризнанной республики. Из-за продолжающейся бордеризации жители грузинских сел не чувствуют себя в безопасности, объяснил лидер "Силы в единстве" Давид Кацарава.

Как писал "Кавказский узел", активисты движения "Сила в единстве" в 2017-2018 годах патрулировали территории приграничных сел, чтобы привлечь внимание общественности к проблеме задержания граждан Грузии и заключения их затем в цхинвальский изолятор. 24 апреля 2018 года инициатор патрулирования Давид Кацарава рассказал "Кавказскому узлу", что жителей Грузии задерживают на границе с Южной Осетией каждые три дня. Пограничники устраивают засады, при этом сами могут переходить на территорию, контролируемую грузинскими властями, и похищать людей, рассказал он.

Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Парламент Грузии проголосовал за разрыв дипломатических отношений с Россией, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года, в которой также собраны подробности вооруженного конфликта.

Протестные акции грузинских активистов около границы с Южной Осетией создают "предпосылки к возникновению пограничных инцидентов", сообщила пресс-служба КГБ Южной Осетии.

Ответственность за это ведомство возложило на общественное движение "Сила в единстве" и его руководителя Давида Кацараву. "С 21 апреля Давид Кацарава организовал ряд протестных акций в непосредственной близости к государственной границе Южной Осетии с Грузией", - цитирует сегодня сообщение комитета "Sputnik-Осетия".

По данным ведомства, активисты "демонстративно нарушили пограничное законодательство республики" и призывали к этому местных жителей. Такие действия "не только создают угрозу для жителей приграничных населенных пунктов и препятствуют стабилизации обстановки, но и способствуют созданию новых очагов напряженности", приводит издание цитату из сообщения КГБ.

Акция протеста близ границы с Южной Осетией прошла, в частности, 5 мая, сообщил в тот же день Давид Кацарава на своей странице в Facebook. "Сегодня были [...] на участке Гогети - Тамарашени, где около недели назад оккупанты установили шесты", - написал он, добавив, что "местные жители не чувствуют себя в безопасности".

Ограждение на линии разграничения близ сел Гогети и Тамарашени представители властей Южной Осетии проложили 24 апреля, сообщил 25 апреля на своем сайте "Первый канал" грузинского телевидения. "Солдаты вбивали тут деревянные колья. Вместе с баннерами они установили и наблюдательную вышку. Естественно, это создает нам дополнительные угрозы", - приводятся в публикации слова жителя села Гогети Эмзара Росадзе.

Согласно публикациям Давида Кацаравы, акции протеста "Силы в единстве" проходили также 2 мая в селе Хурвалети, а 30 апреля – в селе Тахтидзири-Дирби и на участке дороги между селами Гогети и Тамарашени.

Акция протеста около сел Гогети и Тамарашени проходила и 25 апреля, следует из публикации Давида Кацаравы.

3 июля 2020 года "Кавказский узел" одновременно с международной правозащитной организацией Amnesty International опубликовал доклад "За колючей проволокой. Нарушения прав человека в результате "бордеризации" в Грузии". Ограничения на переход линии разграничения с Абхазией и Южной Осетией нарушают права жителей приграничных сел, которые не могут вести хозяйство и рискуют быть задержанными, говорится в докладе.

Напомним, в августе 2019 года в преддверии 12-й годовщины начала "Пятидневной войны" прошли три акции протеста, участники которых выступили за территориальную целостность Грузии. В частности, на дороге к селу Хурвалети, которое находится рядом с границей Южной Осетии, несколько десятков человек вышли на демонстрацию, держа в руках плакаты с фотографиями погибших при инциденте в августе 2008 года. "Это символичный день, поэтому мы собрались здесь, несмотря на то что все дни в году мы боремся против оккупации. Оккупация не останавливается – оккупанты ежедневно отнимают дополнительно наши территории", – сказал тогда "Кавказскому узлу" Давид Кацарава.

Акция протеста движения "Сила в единстве" прошла близ линии разграничения и в ноябре 2018 года после того, как южноосетинская сторона начала устанавливать на границе у грузинского села Атоци в регионе Шида Картли столбы, соединенные колючей проволокой. Активисты "Силы в единстве" организовали круглосуточный пост и помешали работам, пояснив, что в результате установки ограждений жители грузинского села утратили сельскохозяйственные земли. 8 декабря того же года в селе Атоци прошла музыкальная акция протеста, которая собрала десятки человек.

Отметим, что в марте 2021 года представители Грузии и Южной Осетии после семимесячного перерыва провели встречу в формате Механизмов предотвращения и реагирования на инциденты. Глава южноосетинской делегации назвал условием разрядки конфликта ликвидацию грузинского блокпоста в районе села Цнелис, представители Грузии настаивали на освобождении людей, осужденных в Южной Осетии за пересечение границы.