Магомед Хазбиев. Скриншот видео "МАГОМЕД ХАЗБИЕВ на СВОБОДЕ!" на канале "Руслан Албаков-Мяршхи" в Youtube www.youtube.com/watch?v=sY4FJCosIqw

06 мая 2021, 01:09

Хазбиев отказался от охраны вопреки объявленной кадыровцами кровной мести

Ингушские силовики предложили госохрану активисту Магомеду Хазбиеву, которому спикер парламента Чечни Магомед Даудов и депутат Госдумы Адам Делимханов объявили кровную месть после критики в адрес чеченского руководства. Активист сообщил, что отказался от услуг силовиков.

Как писал "Кавказский узел", 4 мая ингушский активист Магомед Хазбиев заявил, что спикер парламента Чечни Магомед Даудов и депутат Госдумы Адам Делимханов объявили ему кровную месть после видео с критикой чеченских властей за жесткую реакцию на теракт в Грозном.

28 декабря 2020 года в Грозном произошло нападение на полицейских. Один силовик погиб, другой был тяжело ранен. Были убиты оба нападавших - уроженцы Ингушетии братья Тимурзиевы. Близкие погибшего полицейского объявили кровную месть родственникам Тимурзиевых, а родные раненого заявили о вражде с родами Тимурзиевых и Султыговых. 7 января представители тейпа Тимурзиевых-Султыговых в Чечне примирились с родными убитого и раненого силовиков. Пользователи соцсетей предположили, что представители тейпа Тимурзиевых-Султыговых согласились участвовать в примирении ради того, чтобы освободили задержанных в Чечне уроженцев Ингушетии.

Причиной для объявления кровной мести послужило опубликованное 4 мая в Instagram в видео «Обращение Магомеда Хазбиева к руководству Чечни и к дешевым блогерам и провокаторам», рассказал корреспонденту "Кавказского узла" сам активист. «В нем я обратился к руководству Чечни и раскритиковал тех, кто, по моему мнению, оскорбляет ингушский народ и тем самым разжигает межнациональную рознь», - сказал Магомед Хазбиев. По данным на 1.00 мск 6 мая видео набрало 12 175 просмотров.

Он сказал, что вскоре после размещения видеообращения на Youtube-канале ему пришло сообщение от спикера Магомеда Даудова об объявлении кровной мести. Чуть позже позвонил Адам Делимханов и сказал, что его видеообращение вызвало недовольство в определенных кругах Чечни, и что он тоже объявляет Хазбиеву кровную месть.

Активист сказал, что сотрудники правоохранительных органов Ингушетии предложили ему госохрану, но он отказался от услуг силовиков. Хазбиев подчеркнул, что считает чеченский и ингушский народы равными, не приумножая и не преуменьшая достоинств каждого. Он также отметил, что всегда останется при своем мнении и будет и впредь отстаивать свою точку зрения.

Кровная месть объявляется только за убийство и за серьезные оскорбления в адрес матери, сестры, дочери или жены, говорится в статье «Об обычае кровной мести у чеченцев: опыт Чеченской Республики по примирению кровников», опубликованной в сборнике статей «Третьих Всероссийских историко-этнографических чтений, посвященных профессору Р.М. Магомадову». Авторы публикации отмечают, что кровную месть нельзя объявлять в месяц Рамадан.

"Кавказский узел" также писал, что 25 июля 2019 года Хазбиев вышел из колонии в Кабардино-Балкарии, где отбывал наказание по обвинению в незаконном хранении оружия и оскорблении на тот момент главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова. В ноябре 2019 года Хазбиев был задержан после призыва собраться в Магасе в знак протеста против преследования лидеров ингушского протеста.

Традиция кровной мести сложилась еще при родовом строе, но сохранила актуальность на Северном Кавказе. Согласно этому обычаю, родственники убитого должны отомстить не только убийце, но и его родным, говорится в справке "Кровная месть - как теперь убивают на Кавказе", опубликованной в разделе "Справочник" на "Кавказском узле". Несколько историй о кровной мести, рассказанных участниками и очевидцами событий, приведены в подготовленной "Кавказским узлом" статье "Плата за кровь".

Материалы о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов". Подробно о деле Хазбиева говорится в опубликованной на "Кавказском узле" справке "Из оппозиции до застенок СИЗО - путь опального Магомеда Хазбиева". В разделе "Персоналии" также содержится биографическая справка о Магомеде Хазбиеве.

Примечание:

"Правозащитники призвали привлечь ООН к расследованию казней в Чечне", "Бербеков обвинил журналистов в искажении своих слов о бое сына Кадырова", "Грозненский судья согласился с отказом следователей проверять угрозы Кадырова".

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

06 мая 2021, 02:07

  • Минздрав Грузии спрогнозировал новый пик заражений коронавирусом

    Число коек в COVID-госпиталях Грузии увеличено связи с ростом количества зараженных. Минздрав страны призвал жителей страны соблюдать эпидемические ограничения и вакцинироваться. Пик заражений коронавирусом придется на середину мая, заявила замминистра здравоохранения Грузии Тамара Габуния.

06 мая 2021, 00:15

05 мая 2021, 23:20

05 мая 2021, 22:25

  • Полиция Армении пресекла акции протеста против визита Лаврова

    Лидер Европейской партии Армении Тигран Хзмалян и ее сторонник были задержаны у российского посольства до начала акции против визита главы МИД России Сергея Лаврова. Национально-демократический полюс отказался от шествия против визита Лаврова в Ереван, чтобы избежать провокаций и столкновений.

05 мая 2021, 22:20

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи