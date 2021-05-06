Хазбиев отказался от охраны вопреки объявленной кадыровцами кровной мести

06 мая 2021, 01:09

Ингушские силовики предложили госохрану активисту Магомеду Хазбиеву, которому спикер парламента Чечни Магомед Даудов и депутат Госдумы Адам Делимханов объявили кровную месть после критики в адрес чеченского руководства. Активист сообщил, что отказался от услуг силовиков.

Как писал "Кавказский узел", 4 мая ингушский активист Магомед Хазбиев заявил, что спикер парламента Чечни Магомед Даудов и депутат Госдумы Адам Делимханов объявили ему кровную месть после видео с критикой чеченских властей за жесткую реакцию на теракт в Грозном.

28 декабря 2020 года в Грозном произошло нападение на полицейских. Один силовик погиб, другой был тяжело ранен. Были убиты оба нападавших - уроженцы Ингушетии братья Тимурзиевы. Близкие погибшего полицейского объявили кровную месть родственникам Тимурзиевых, а родные раненого заявили о вражде с родами Тимурзиевых и Султыговых. 7 января представители тейпа Тимурзиевых-Султыговых в Чечне примирились с родными убитого и раненого силовиков. Пользователи соцсетей предположили, что представители тейпа Тимурзиевых-Султыговых согласились участвовать в примирении ради того, чтобы освободили задержанных в Чечне уроженцев Ингушетии.

Причиной для объявления кровной мести послужило опубликованное 4 мая в Instagram в видео «Обращение Магомеда Хазбиева к руководству Чечни и к дешевым блогерам и провокаторам», рассказал корреспонденту "Кавказского узла" сам активист. «В нем я обратился к руководству Чечни и раскритиковал тех, кто, по моему мнению, оскорбляет ингушский народ и тем самым разжигает межнациональную рознь», - сказал Магомед Хазбиев. По данным на 1.00 мск 6 мая видео набрало 12 175 просмотров.

Он сказал, что вскоре после размещения видеообращения на Youtube-канале ему пришло сообщение от спикера Магомеда Даудова об объявлении кровной мести. Чуть позже позвонил Адам Делимханов и сказал, что его видеообращение вызвало недовольство в определенных кругах Чечни, и что он тоже объявляет Хазбиеву кровную месть.

Активист сказал, что сотрудники правоохранительных органов Ингушетии предложили ему госохрану, но он отказался от услуг силовиков. Хазбиев подчеркнул, что считает чеченский и ингушский народы равными, не приумножая и не преуменьшая достоинств каждого. Он также отметил, что всегда останется при своем мнении и будет и впредь отстаивать свою точку зрения.

Кровная месть объявляется только за убийство и за серьезные оскорбления в адрес матери, сестры, дочери или жены, говорится в статье «Об обычае кровной мести у чеченцев: опыт Чеченской Республики по примирению кровников», опубликованной в сборнике статей «Третьих Всероссийских историко-этнографических чтений, посвященных профессору Р.М. Магомадову». Авторы публикации отмечают, что кровную месть нельзя объявлять в месяц Рамадан.

"Кавказский узел" также писал, что 25 июля 2019 года Хазбиев вышел из колонии в Кабардино-Балкарии, где отбывал наказание по обвинению в незаконном хранении оружия и оскорблении на тот момент главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова. В ноябре 2019 года Хазбиев был задержан после призыва собраться в Магасе в знак протеста против преследования лидеров ингушского протеста.

Традиция кровной мести сложилась еще при родовом строе, но сохранила актуальность на Северном Кавказе. Согласно этому обычаю, родственники убитого должны отомстить не только убийце, но и его родным, говорится в справке "Кровная месть - как теперь убивают на Кавказе", опубликованной в разделе "Справочник" на "Кавказском узле". Несколько историй о кровной мести, рассказанных участниками и очевидцами событий, приведены в подготовленной "Кавказским узлом" статье "Плата за кровь".

Материалы о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов". Подробно о деле Хазбиева говорится в опубликованной на "Кавказском узле" справке "Из оппозиции до застенок СИЗО - путь опального Магомеда Хазбиева". В разделе "Персоналии" также содержится биографическая справка о Магомеде Хазбиеве.