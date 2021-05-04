Президент Армении уволил замначальника Генштаба

04 мая 2021, 16:58

Заместитель начальника Генштаба Карен Абрамян уволен указом президента Армении. Представление об увольнении внесено Николом Пашиняном, следует из текста документа.

Как писал "Кавказский узел", 24 февраля 2020 года генерал-лейтенант Карен Абрамян был освобожден от должности министра обороны - командующего Армией обороны Нагорного Карабаха.

Указом президента Армении Армена Саркисяна начальник Главного оперативного управления Генштаба вооруженных сил - заместитель начальника Генштаба Карен Абрамян освобожден с занимаемой должности. Указ подписан по предложению премьер-министра, в соответствии с Конституцией Армении и законом "О воинской службе и статусе военнослужащего", следует из документа, опубликованного сегодня на сайте президента Армении.

Абрамян был назначен на должность замначальника Генштаба ВС Армении в июне 2020 года, сообщило сегодня АМИ "Новости-Армения".

Карен Абрамян был одним из высокопоставленных военных, которые потребовали отставки главы правительства Армении Никола Пашиняна, следует из текста заявления Генштаба Армении, опубликованного 25 февраля ArmInfo.

"Кавказский узел" писал, что замглавы Генштаба Армении Тиран Хачатрян назвал “несерьезными” высказывания премьера Никола Пашиняна о небоеспособности закупленных у России ракетных комплексов "Искандер". Сразу после этого, 24 февраля, Хачатрян был уволен, хотя премьер и признал свои слова об "Искандерах" ошибочными. Хачатрян обжаловал свое увольнение в суде.

25 февраля Генштаб призвал премьер-министра Армении Никола Пашиняна уйти в отставку. В ответ на это Пашинян составил указ об увольнении начальника штаба Оника Гаспаряна, однако президент Армении дважды отказался подписать его. Гаспарян 10 марта обратился в административный суд, а 18 марта его защита также подала в суд иск, оспаривающий законность его освобождения от должности. 9 марта истек срок пребывания Оника Гаспаряна на посту начальника Генштаба ВС Армении. Премьер-министр Никол Пашинян, подготовивший проект указа об отставке Гаспаряна, предложил вернуть на пост главы генштаба Артака Давтяна, однако президент не одобрил ходатайство. С 22 марта Артак Давтян возглавляет Генштаб Вооруженных сил Армении, поскольку президент не отверг его кандидатуру, заявил Пашинян.

Напомним также, что суд избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде в отношении еще одного заместителя главы Генштаба Андраника Макаряна. В результате приказов генерала Андраника Макаряна в ходе войны Нагорном Карабахе пропал отряд из 60 военнослужащих, предположило следствие.

Подробнее об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".