Чечня и Кабардино-Балкария названы антилидерами по уровню жизни пожилых людей

29 апреля 2021, 16:13

Авторы исследования "Старость в России" включили Чечню в число шести регионов с наиболее острыми проблемами среди пожилых. По числу пожилых людей с доходами ниже прожиточного минимума Чечню опережает Кабардино-Балкария. В регионах СКФО в целом очень высоко число пожилых людей, работающих в неформальном секторе экономики.

Как писал "Кавказский узел", республики Северного Кавказа традиционно оказываются на нижних строчках социально-экономических рейтингов. Так, Северная Осетия, Адыгея, Калмыкия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Дагестан, Ингушетия и Чечня оказались на последних местах в рейтинге регионов России по размеру банковских вкладов населения по состоянию на март 2021 года.

Проект "Если быть точным" опубликовал сегодня результаты исследования старости в России и рейтинг регионов по благополучию старшего поколения. Все расчеты основаны на доступных статистических данных за 2019 год. Исследование коснулось мужчин старше 60 лет и женщин старше 55. Рейтинг составлен на основе пяти показателей: ожидаемой продолжительности здоровой жизни в возрасте старше 55 лет, занятости (в том числе неофициальной), бедности (с поправкой на самооценку); социальной активности и социального обслуживания.

Адекватно оценить социально-экономическую ситуацию на Кавказе сложно из-за высокой доли теневой экономики в этих регионах, указала ранее "Кавказскому узлу" профессор географического факультета МГУ Наталья Зубаревич. Полный текст интервью "Зубаревич: На Кавказе Кремль считает не рубли, а риски" опубликован в соответствующем разделе "Кавказского узла".

Авторы исследования разделили российские регионы на пять групп, от "А" до "Е". Из регионов Южного и Северо-Кавказского федерального округов ни один не вошел в наиболее благополучные группы "А" и "В". В группе "высокая выраженность проблемы" (Е) оказалась только Чечня. Столь же остро проблема стоит только в пяти российских регионах. Кабардино-Балкария и Адыгея попали в группу D ("проблема выражена выше среднего"), остальные регионы юга России отнесены к группе С.

Наихудший для Северного Кавказа показатель - "Пожилые люди с доходами ниже прожиточного минимума". Регионы СКФО занимают в данном случае четыре нижние строчки рейтинга. В Кабардино-Балкарии доходы ниже прожиточного минимума имеют сразу 23,7% пожилых людей, то есть почти четверть. В Чечне таких пожилых - 23%, в Дагестане - 18,6%, в Ингушетии - 18,4%. В десятку худших в стране входят также Карачаево-Черкесия (11,3%) и Северная Осетия (10,6%).

По занятости пожилых в неформальном секторе экономики республики СКФО занимают три последних места. В Чечне нелегально работают сразу 70% пожилых, в Кабардино-Балкарии - 67,1%, а в Ингушетии - 52,7%. В десятку наиболее проблемных регионов также входят Кубань (36,5%) и Ставропольский край (34,5%).

Чечня заняла 82-е место в рейтинге занятости и безработицы по итогам ноября 2019 - января 2020 года, основанном на данных Росстата. Властям Чечни удалось стабилизировать ситуацию с безработицей и снизить ее уровень с 26,7% до 15%, сообщил 26 апреля Рамзан Кадыров, однако пользователи Instagram высмеяли его отчет.

По уровню официальной занятости пожилых на предпоследнем месте в России - Адыгея (10%), других регионов ЮФО и СКФО в заключительной десятке нет.

По ожидаемой продолжительности жизни без инвалидности Чечня на четвертом месте с конца - здоровая жизнь у жителей республики в среднем продолжается до 60 лет. В других регионах юга России ситуацию значительно лучше. Так, Волгоградская область занимает уже 24 место с конца, и продолжительность здоровой жизни там свыше 62 лет.