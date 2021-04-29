Пользователи соцсети высмеяли отчет Кадырова о снижении безработицы

29 апреля 2021, 14:12

Реального снижения уровня безработицы в Чечне не наблюдается, указали пользователи Instagram после заявления Рамзана Кадырова о том, что показатели безработицы в регионе снизились с конца 2020 года почти вдвое.

Как писал "Кавказский узел", в сентябре 2020 года премьер-министр Чечни Муслим Хучиев сообщил, что уровень безработицы в республике до начала пандемии коронавируса составлял только 8%, но с тех пор вырос до 25% - с 50,5 тысячи до 157,7 тысячи человек. Пользователи Instagram тогда сочли заниженными обе цифры, указав на сложности с поиском работы и отказы чиновников ставить безработных на учет.

Чечня заняла 84-е место в рейтинге "Занятость и безработица в Российской Федерации", опубликованном Федеральной службой госстатистики в декабре 2019 года. Тогда, по данным ведомства, уровень безработицы в республике составлял 13,6%. В аналогичном рейтинге по итогам ноября 2019 - января 2020 года, также основанном на данных Росстата, Чечня оказалась на 82-м месте в стране с уровнем безработицей в 13,5%.

Властям Чечни удалось стабилизировать ситуацию с безработицей и снизить ее уровень с 26,7% до 15%, сообщил 26 апреля Рамзан Кадыров во время визита в Чечни премьер-министра России Михаила Мишустина.

"Максимальное значение в третьем квартале прошлого года составляло 26,7 процента, или 168,3 тысячи человек. В результате реализации ряда мероприятий безработица к настоящему времени снизилась до 15,0 процента", - привело в тот же день слова главы Чечни ИА "Грозный-информ".

Рамзан Кадыров пояснил, что около 7000 предприятий малого и среднего бизнеса, в которых заняты 11,2 тысячи человек, получили "ряд льгот и преференций", сообщило агентство.

Михаил Мишустин прибыл 23 апреля в Грозный, где, помимо встречи с Рамзаном Кадыровым, планировал посетить стройку школы-интерната для детей с нарушением интеллекта, Республиканский перинатальный центр и Грозненский государственный нефтяной технический университет, сообщило в тот же день ТАСС.

Отчет Рамзана Кадырова о снижении уровня безработицы до 15% опубликован 27 апреля в Instagram-паблике eldit_net, насчитывающем 218 тысяч подписчиков. К 14.10 мск 29 апреля публикация набрала 545 отметок "нравится", под ней размещено 128 комментариев. Авторы большинства из них скептически восприняли заявление главы Чечни.

"А остальные [проценты] куда делись? Ветер унёс их, что ли?" – поинтересовался, в частности, nixhmb, слова которого перевел с чеченского языка корреспондент "Кавказского узла".

"Нам даже не дают эту безработицу (пособие по безработице. – Прим. "Кавказского узла"), которую дают всему миру. Тут [в селе] 30 людей не могут найти работу", - написал пользователь aysha4670, комментарий которого также перевел с чеченского языка корреспондент "Кавказского узла".

"Где же эта работа. После 25 [лет] не берут даже уборщицей", - посетовала akhmadova197, слова которой перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

"Бред! Большое количество молодежи за пределы республики уезжают на заработки!" – написал ali_anaev. "Поэтому и снизилось", - ответил deni_guno. "На бумаге снизился - бумага всё стерпит - а на деле..." – заметил пользователь 1002asia.

Многие участники обсуждения оставили под публикацией насмешливые комментарии. "Мдаа!! Мама была права, оказывается, кроме меня все работают", - написал, в частности, bin_fulyan. "Эти 15% безработных умерли просто", - прокомментировал слова Кадырова о снижении безработицы vsegda_i_navechno_s, сопроводив свой комментарий смайликами.

"Я шаурму открыл! Минус ещё 0,1%", - пошутил a.abubakarov_95. "Это получается, я где-то работаю?" – иронически прокомментировал слова Кадырова dadaev_717.

Напомним, профессор географического факультета МГУ Наталья Зубаревич ранее сообщила, что адекватных социально-экономических индикаторов оценки ситуации на Кавказе просто не существует, поскольку в регионах слишком велик вес теневой экономики. Полный текст интервью "Зубаревич: На Кавказе Кремль считает не рубли, а риски" опубликован в соответствующем разделе "Кавказского узла".