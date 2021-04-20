Жители Ингушетии назвали причины отказа от вакцинирования

20 апреля 2021, 03:52

Все жители Ингушетии, привитые от коронавируса, чувствуют себя хорошо, сообщила и.о. министра здравоохранения республики Рукият Торшхоева. Основные посетители пунктов вакцинации - пожилые граждане и те, кто планирует поездку за границу, отметила заведующая амбулаторией в Назрановском районе Зарета Мальсагова. Некоторые из опрошенных "Кавказским узлом" жителей Ингушетии признались, что не хотят прививаться, так как не доверяют вакцине, другие отказываются от вакцинации, так как уже переболели.

Как писал "Кавказский узел", 15 апреля власти Ингушетии продлили до середины мая ограничения в связи с пандемией COVID-19, в регионе сохраняется режим самоизоляции для людей старше 65 лет.

17 марта Духовное управление мусульман России приняло фетву, согласно которой признало допустимой к использованию вакцину от коронавируса "Спутник V" с точки зрения шариата. Богослова Кабардино-Балкарии, Адыгеи и Дагестана, комментируя фетву, отметили, что мусульманам не запрещено вакцинироваться, если официальная медицина утверждает о целесообразности защиты от инфекции, а сомнения мусульман по поводу вакцинации "Спутником V" связаны с новизной препарата.

И.о. министра здравоохранения Ингушетии Рукият Торшхоева рассказала 19 апреля корреспонденту «Кавказского узла», что вакцинация в республике началась в конце декабря 2020 года с 48 доз.

«Первые жители республики, которым сделали прививку, были под пристальным наблюдением не только медработников, но и родственников, знакомых и друзей. Потому что в интернете с появлением вакцины от COVID-19 была развернута массированная антипрививочная кампания, и люди с опаской относились к вакцинации. Впрочем, последние годы не только в Ингушетии, но и в других регионах страны отошли от прививочного календаря, перестали детям делать прививки от кори, от полиомиелита, КДС. И мы видим - то в одном регионе, то в другом вспыхивают эпидемии кори, полиомиелита. Ведь этими заболеваниями несколько десятков лет дети не болели, а когда их перестали прививать, то начались эпидемии. Так же в начале относились и к вакцинации от COVID-19», - отметила Торшхоева.

«На сегодняшний день - в добрый час сказать - все привитые чувствуют себя хорошо, никаких осложнений ни у кого не наблюдалось. Мы постоянно следим за их здоровьем», - рассказала Рукият Торшхоева.

Она также отметила, что все ее родственники и коллеги привиты, также были вакцинированы многие чиновники. «В республике вакцинирование - дело сугубо добровольное. Часто на прививку приходят те, в чьих семьях от COVID-19 умерли близкие, и которые были свидетелями, как тяжело эти люди болели. Постепенно приходит осознание необходимости сделать прививку, чтобы уберечь себя и свою семью, своих близких от коронавирусной инфекции. Недавно в Карабулаке попросили, чтобы прислали мобильную бригаду, хотя там есть прививочный пункт. Но, видимо, желающих вакцинироваться много, и нужна дополнительная бригада медработников», - сообщила она.

По ее словам, в Минздраве есть план-график поступления вакцины, и препарат в республику поступает в соответствии с этим графиком. «К тому же поставка вакцины в Ингушетию контролируется на федеральном уровне. Так что с вакциной в республике проблем нет», - заверила она.

Торшхоева отметила, что мобильные бригады выезжают и в труднодоступные населенные пункты. "Чтобы облегчить процесс вакцинации, в республике открыты прививочные пункты во всех больницах. Есть мобильные бригады, которые выезжают для проведения вакцинации в дальние горные села, к тем жителям республики, которые не в состоянии самостоятельно приехать в прививочный пункт", - рассказала она.

Глава Минздрава также сообщила, что мобильные пункты разворачиваются у мечетей к моменту окончания молитвы, и желающие вакцинироваться могут это сделать там же, у мечети. «В связи с тем, что количество поступающей вакцины увеличивается, мы открыли дополнительные пункты вакцинации, и теперь в республике 22 таких пункта», - сообщила она. Кроме того, в крупных торговых центрах Назрани, Малгобека, в Слепцовской создаются шесть передвижных пунктов вакцинации.

Вакцинация проходит в два этапа. После получения первой дозы спустя 21 день человек получает вторую дозу вакцины. Иммунитет к новой коронавирусной инфекции формируется примерно через две-три недели после введения второй дозы вакцины.

Как сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе министерства здравоохранения Ингушетии, «на 18 апреля получено 29 662 дозы вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V», в том числе за неделю 5 400 доз, запланирована поставка в течение 15 дней 1 410 комплектов вакцин, в том числе 810 - «Вектор» и 600 комплектов «Спутник V».

Количество граждан, привитых первым компонентом вакцины, составляет 21 851 человек (73,6 % от общего количества полученной вакцины), вторым компонентом вакцины – 14 057 человек. За прошедшую неделю вакцинировано 4,6 тысячи человек (оба этапа), за предыдущую неделю - 3,2 тысячи человек. В республике, по словам сотрудника пресс-службы, функционируют 22 прививочных пункта для вакцинации, пять передвижных мобильных бригад и семь мобильных пунктов вакцинации. Организованы выезды в школы и места массового скопления людей (торговые центры, мечети, МФЦ).

Сотрудник пресс-службы ведомства сообщил, что в соответствии с утвержденным планом привито более 90 процентов сотрудников правоохранительных органов, 30,5 процентов медработников. Среди тех, кто был вакцинирован двумя этапами госслужащие, студенты, активизирована работа по вакцинации лиц старше 60 лет. Всего привито 4 360 человек из этой категории населения (20,3 % от количества привитых). За прошедшую неделю привито более 400 человек.

По словам заведующей одной из амбулаторий Назрановского района Зареты Мальсаговой, особой очереди из желающих привить нет, но она не исключает, что будет наплыв желающих в связи с паломничеством в Мекку.

Муфтияты на Северном Кавказе принимают заявки от верующих на участие в хадже в Саудовскую Аравию, но при этом квоты для регионов и правила участия в паломничестве в связи с пандемией окончательно не определены. Саудовская Аравия не приняла окончательного решения об условиях и ограничениях для отправляющихся в хадж, озвучено лишь требование об обязательной вакцинации паломников, сообщили операторы.

В Назрановском районе есть четыре пункта вакцинации, есть мобильные пункты, которые могут выезжать. Они расположены на базе Гамурзиевской, Плиевской, Насыркортской и Сурхахинской амбулаторий [...] В некоторые дни мы вакцинируем организованные группы, иногда бывают очереди, хотя в основном люди приходят по одному-два. Любой желающий может подойти на один из пунктов вакцинации, сначала сделать экспресс-тест, затем пройти все обследования, есть ли антитела на ковид. Вакцинация проводится в два этапа, на 21-й день - второй этап. Отслеживание - 41 день, и к этому дню должен появиться иммуноглобулин. Есть противопоказания - возраст меньше 18 лет, беременность и нежелательно онкологические тяжелой стадии и диабет ниже 11 единиц. Острые заболевания, как, например, пиелонефрит, на стадии обострения, организм ослаблен, температура", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Самыми частыми посетителями пунктов вакцинации являются люди старшего поколения и те, кто собираются в заграничные поездки, подчеркнула Мальсагова. "В основном те, кто приходит на вакцинацию, это лица старше 60 лет, так как у них риск выше заболеть. Есть и такие моменты, что европейские страны не пускают без сертификата прививки Covid, и скоро начнется хадж, и старшему поколению приходится вакцинироваться, чтобы они смогли поехать в хадж. Но некоторые приходят слишком поздно, ведь для этого нужно приходить за 21 день, пройти заблаговременно вакцинацию. Население информируют, есть подворный обход о возможности вакцинации", - резюмировала она.

По данным на 19 апреля в Ингушетии общее число инфицированных коронавирусом достигло 15 306, суточный прирост составил 10 человек. Всего с начала эпидемии умерли 185 человек из числа зараженных, информирует стопкоронавирус.рф.

Жители Ингушетии высказали корреспонденту "Кавказского узла" различные мнения по поводу вакцинации. Некоторые из них, в частности, заявили, что не нуждаются в ней, так как переболели.

40-летний учитель Зураб сказал, что не планирует прививаться. "Я уже переболел, и жена тоже. Прививку делать не буду категорически, не доверяю я российской вакцине и медицине. Если будет необходимость, как например поездка за границу, то постараюсь это обойти. На работе спрашивали, делали прививку или нет, переболели ли, но делать прививку не заставлял никто", - рассказала он.

28-летняя парикмахер Жанета рассказала о своем опыте вакцинации. "Болела в январе. Искажение обоняния, сухой кашель, профузный пот, туман в голове, ощущение нехватки воздуха без насморка. Первый укол в октябре 2020 делали, была сухость во рту. Через 12 часов температура 38.2, головная боль, озноб, пот. Некоторое время после прививки периодически возникали ощущения вроде усиления неприятных запахов. Второй укол в ноябре того же года, никаких побочных эффектов не было", - сообщила она.

30-летняя швея Айшат не уверена в эффективности вакцины и считает, что СМИ недостаточно полно освещают вопрос вакцинации. "Когда человек понимает, что у него есть все, чтобы сравнить потенциал самого ковида и потенциал "побочек" с осложнениями от вакцины, когда он будет видеть настоящую работу журналистов, а не только госпропаганду - тогда у нас веры и понимания будет больше. Ведь ничто не может защитить на 100% от чего-либо, но, имея факты на руках, ты можешь все взвесить", - поделилась она своими сомнениями.

35-летний медработник Мадина призналась, что сделала прививку для того, чтобы не заразиться на работе. "Прошло более трёх недель после второй вакцины, всевозможные "побочки" были. До этого температуры не было. Сделала только из-за того, чтобы на работе не заразиться, дома все переболели", - рассказала она.

42-летний госслужащий Шамсудин заявил, что не будет вакцинироваться. "Не буду делать никаких уколов. Во-первых, я переболел ковидом, температура держалась, вкуса не было. У родственников мать умерла от него. Во-вторых, не доверяю я российской вакцине", - заявил он.

На главной странице "Кавказского узла" не менее, чем шесть раз в сутки обновляется карта, на которой указано число зараженных коронавирусом на Южном Кавказе и юге России. Информация о динамике распространения вируса, в том числе в Ингушетии, отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, приведены "Кавказским узлом" в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу – в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина содержатся в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о ситуации с коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" собрал на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".