Сторонница оппозиционера Алексея Навального Алипат Султанбегова. Скриншот https://protokol.band/2021/04/19/sultanbegova/

19 апреля 2021, 20:35

Вторая за день сторонница Навального задержана в Краснодаре

Силовики задержали в Краснодаре сторонницу оппозиционера Алексея Навального Алипат Султанбегову. Задержанная сегодня там же Марьям Дадашева оставлена на ночь в отделении полиции.

Как писал "Кавказский узел", 14 апреля силовики задержали координатора краснодарского штаба Навального Анастасию Панченко и сопровождавшего ее оператора. После опроса их отпустили, а местные жители упрекнули задержанных в том, что они "баламутят народ", сообщила сама активистка. Сегодня кубанские силовики задержали активистку штаба Марьям Дадашеву. Адвокат Михаил Беньяш счел это задержание попыткой помешать протестам сторонников оппозиционера Алексея Навального.

Помимо Дадашевой, сегодня в Краснодаре была задержана Алипат Султанбегова. Обоим вменяется призывы к участию в митинге в поддержку Алексея Навального, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Михаил Беньяш. По его данным, Марьям Дадашева проведет ночь в камере для административно задержанных в УВД Краснодара.

По состоянию на 19:00 связи с Султанбеговой не было и где она находится, неизвестно, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник местного штаба Навального.

Он также сообщил, что Дадашеву задержали за ролик с анонсом акции в поддержку Навального, размещенный в соцсети Тик-ток. "Завтра в 10:00 будет суд, и у нас нет сомнений в том, что «кубаносудие» даст ей несколько суток в спецприемнике", - сказал представитель штаба.

23 и 31 января по всей России, в том числе на юге страны, прошли акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Аналитики признали их самыми массовыми за постсоветскую историю России. 2 февраля Навальный был приговорен к заключению в колонии, в тот же день прошли массовые задержания, в том числе журналистов. 14 февраля в регионах Юга России прошел флешмоб в поддержку Навального "Любовь сильнее страха". Жители Краснодарского края в этот день вышли в свои дворы с фонариками.

Краснодарский активист Виталий Молоданов рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что сегодня к нему домой приехали сотрудники полиции и вручили предупреждение о том, что участие в несогласованных мероприятиях влечет за собой административную и уголовную ответственность.

Власти применили и административный ресурс, чтобы помешать протестам сторонников Навального, заявил сегодня краснодарский штаб оппозиционера. Активисты считают, что именно из-за этого в школах Краснодара анонсирована отмена временная занятий в начальных классах. Уроки же для более старших школьников, наоборот, продлят до 21:50, обязав родителей самостоятельно забирать детей. "В колледжах и институтах появились листовки с предупреждениями об ответственности за участие в митингах. Во многих учебных заведениях пары сместили на вечер, чтобы удержать студентов на учебе в промежуток между 19 и 21 часами", - сообщил краснодарский штаб Навального на своем Telegram-канале.

Накануне акции 23 января студенты университета в Краснодаре получали предупреждения о возможном отчислении в случае участия в протестах. В некоторых городских школах Краснодара 23 января было объявлено учебным днем. Во время акции 31 января на Кубани - в частности, в Новороссийске - на улицах дежурили сотрудники городской администрации и учителя местных школ, которые должны были выявлять школьников.

Перед президентскими выборами 2018 года команда Навального открыла 63 региональных штаба, говорится в материале "Кавказского узла" "Волонтеры Навального: проплаченный пиар или новая политическая сила?". По данным сайта "Штабы Навального", к 19 апреля на юге России продолжали работу лишь три штаба оппозиционера – в Волгограде, Краснодаре и Ростове-на-Дону.

Алексей Навальный с 31 марта проводит голодовку. Сегодня сопредседатель общественного комитета "Голос Беслана" Элла Кесаева и еще четыре активиста движения начали голодовку в знак солидарности с оппозиционером.

Новости о протестах сторонников Алексея Навального в регионах юга России размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Акции Навального", а новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа - на странице "Преследование активистов".

Примечание:

"Ростовское "Яблоко" призвало детского омбудсмена помочь освобождению Середкиной", "Волгоградский активист обжаловал штраф после акции в поддержку Навального", "Кругляков счел штраф наказанием за борьбу против преследования активистов".

Автор: Анна Грицевич; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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