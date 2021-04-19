Вторая за день сторонница Навального задержана в Краснодаре

19 апреля 2021, 20:35

Силовики задержали в Краснодаре сторонницу оппозиционера Алексея Навального Алипат Султанбегову. Задержанная сегодня там же Марьям Дадашева оставлена на ночь в отделении полиции.

Как писал " Кавказский узел ", 14 апреля силовики задержали координатора краснодарского штаба Навального Анастасию Панченко и сопровождавшего ее оператора. После опроса их отпустили, а местные жители упрекнули задержанных в том, что они "баламутят народ", сообщила сама активистка. Сегодня кубанские силовики задержали активистку штаба Марьям Дадашеву . Адвокат Михаил Беньяш счел это задержание попыткой помешать протестам сторонников оппозиционера Алексея Навального.

Помимо Дадашевой, сегодня в Краснодаре была задержана Алипат Султанбегова. Обоим вменяется призывы к участию в митинге в поддержку Алексея Навального, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Михаил Беньяш. По его данным, Марьям Дадашева проведет ночь в камере для административно задержанных в УВД Краснодара.

По состоянию на 19:00 связи с Султанбеговой не было и где она находится, неизвестно, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник местного штаба Навального.

Он также сообщил, что Дадашеву задержали за ролик с анонсом акции в поддержку Навального, размещенный в соцсети Тик-ток. "Завтра в 10:00 будет суд, и у нас нет сомнений в том, что «кубаносудие» даст ей несколько суток в спецприемнике", - сказал представитель штаба.

23 и 31 января по всей России, в том числе на юге страны, прошли акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Аналитики признали их самыми массовыми за постсоветскую историю России. 2 февраля Навальный был приговорен к заключению в колонии, в тот же день прошли массовые задержания, в том числе журналистов. 14 февраля в регионах Юга России прошел флешмоб в поддержку Навального "Любовь сильнее страха". Жители Краснодарского края в этот день вышли в свои дворы с фонариками.

Краснодарский активист Виталий Молоданов рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что сегодня к нему домой приехали сотрудники полиции и вручили предупреждение о том, что участие в несогласованных мероприятиях влечет за собой административную и уголовную ответственность.

Власти применили и административный ресурс, чтобы помешать протестам сторонников Навального, заявил сегодня краснодарский штаб оппозиционера. Активисты считают, что именно из-за этого в школах Краснодара анонсирована отмена временная занятий в начальных классах. Уроки же для более старших школьников, наоборот, продлят до 21:50, обязав родителей самостоятельно забирать детей. "В колледжах и институтах появились листовки с предупреждениями об ответственности за участие в митингах. Во многих учебных заведениях пары сместили на вечер, чтобы удержать студентов на учебе в промежуток между 19 и 21 часами", - сообщил краснодарский штаб Навального на своем Telegram-канале.

Накануне акции 23 января студенты университета в Краснодаре получали предупреждения о возможном отчислении в случае участия в протестах. В некоторых городских школах Краснодара 23 января было объявлено учебным днем. Во время акции 31 января на Кубани - в частности, в Новороссийске - на улицах дежурили сотрудники городской администрации и учителя местных школ, которые должны были выявлять школьников.