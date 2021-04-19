Сторонница Навального задержана в Краснодаре

19 апреля 2021, 18:47

Кубанские силовики задержали активистку Марьям Дадашеву. Адвокат Михаил Беньяш счел это задержание попыткой помешать протестам сторонников оппозиционера Алексея Навального.

Как писал "Кавказский узел", 14 апреля силовики задержали координатора краснодарского штаба Навального Анастасию Панченко и сопровождавшего ее оператора. После опроса их отпустили, а местные жители упрекнули задержанных в том, что они "баламутят народ", сообщила сама активистка.

Марьям Дадашеву задержали в Краснодаре и увезли в отделение полиции, сообщили знакомые активистки. У Дадашевой отобрали телефон, она не выходит на связь. Адвокат Михаил Беньяш связал задержание с протестами сторонников Навального, сообщило сегодня "ОВД-Инфо".

Информацию о задержании Дадашевой подтвердил и краснодарский штаб Навального. Активистке вменяют нарушение установленного порядка организации массового мероприятия (20.2 КоАП), говорится в публикации Telegram-канала штаба.

Перед президентскими выборами 2018 года команда Навального открыла 63 региональных штаба, говорится в материале "Кавказского узла" "Волонтеры Навального: проплаченный пиар или новая политическая сила?". По данным сайта "Штабы Навального", к 19 апреля на юге России продолжали работу лишь три штаба оппозиционера – в Волгограде, Краснодаре и Ростове-на-Дону.

Всем штабам Навального в России грозит закрытие в судебном порядке. На 26 апреля назначено судебное заседание по признанию основанного Навальным "Фонда борьбы с коррупцией" и его штабов экстремистскими организациями, сообщил глава ФБК Иван Жданов.

"Секретарь отзвонился судье (Михаил Казаков) и... знаете, что нам ответили? Что материалы дела – государственная тайна (ЧТО-О-О?) и ознакомиться с ними можно только 26 апреля, в день заседания. Что участвовать в процессе сможет только адвокат (это с какой стати вообще по административному делу? вы чего там, совсем того?) Даже определение о назначении судебного заседания не дают. Похоже, судебная клоунада началась и наше дело уже объявили государственной тайной! (интересно, вообще дело есть то?)" - написал сегодня Жданов в своем Telegram-канале.

Сам Навальный с 31 марта проводит голодовку. Сегодня сопредседатель общественного комитета «Голос Беслана» Элла Кесаева и еще четыре активиста движения начали голодовку в знак солидарности с оппозиционером.

Новости о протестах сторонников Алексея Навального в регионах юга России собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Акции Навального", а новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа - на странице "Преследование активистов".