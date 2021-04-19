Активисты "Голоса Беслана" объявили голодовку в поддержку Навального

19 апреля 2021, 16:45

Сопредседатель общественного комитета «Голос Беслана» Элла Кесаева и еще четыре активиста движения сегодня начали голодовку в знак солидарности с оппозиционером Алексеем Навальным.

Как сообщал "Кавказский узел", оппозиционер Алексей Навальный 31 марта объявил голодовку в колонии, где отбывает срок. Он требует, чтобы к нему допустили приглашенного врача, передали лекарства. Участники одиночных пикетов в Волгограде назвали условия, в которых содержится Навальный, пыточными.

Голодовку в знак солидарности с Навальным объявили сопредседатель общественного комитета «Голос Беслана» Элла Кесаева и еще четыре участника движения, пострадавшие от теракта в Беслане — Земфира Цирихова, Борис Ильин, Зарина Кесаева и Замира Кокоева.

Кесаева сравнила Навального с жертвами теракта в Беслане. «Сейчас, когда здоровье Навального в критическом состоянии, невозможно для нас оставаться в стороне. Мы очень за него переживаем. Ситуация такая, что мы видим: человека взяли в заложники и добивают его. Наши дети тоже были в заложниках в 2004 году. Тогда их не спасли. И мы прошли сотни судов, чтобы понять, что судов в России нет. Мы кричали, что если после Беслана власть не ответит за содеянное, то безнаказанность породит новые преступления. Все началось с Беслана. И продолжается. Но тогда этого очень многие не видели и не понимали», - заявила Кесаева.

По мнению Кесаевой, «Навальный стал тем человеком, который смог донести до сознания миллионов, что собой представляет путинская власть». «Он показал, что не надо бояться, что надо бороться. Нам важно выразить наше отношение, нашу гражданскую позицию. Молчать — это значить предавать самих себя, будущее своих детей», - процитировала сегодня Эллу Кесаеву "Новая газета".

1 сентября 2004 года террористы захватили 1128 заложников в спортзале школы №1 в Беслане. Операция по их освобождению завершилась 3 сентября 2004 года. В результате теракта погибли 334 человека, в том числе 186 детей, 810 человек получили ранения. В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещена справка "Террористический акт в Беслане (1-3 сентября 2004 года)", а в разделе "Хроники"- хроника захвата школы и последовавших за ним событий.

"Кавказский узел" не располагает информацией, как именно проводят голодовку активисты "Голоса Беслана", и не может подтвердить, действительно ли они отказались от пищи.

Голодовку солидарности с Навальным еще 10 апреля объявил и активист Николай Формозов. Он создал в Facebook страницу "Голодовка солидарности с Алексеем Навальным". Он призвал пользователей соцсети, желающих присоединиться к голодовке, сообщить об этом, нажав на кнопку "Пойду", а в случае выхода из голодовки изменить этот статус. К 16.45 мск 19 апреля об участии в голодовке заявил 71 человек.

Материалы о протестах сторонников Алексея Навального в регионах юга России собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Акции Навального". В материале "Навальный: кавказское измерение" изложены взгляды оппозиционера на 10 проблем, непосредственно связанных с Кавказом.