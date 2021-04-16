76-летняя Тамара Сулейманова, объявившая голодовку. Фото MEDIAN TV https://www.meydan.tv/ru/article/pohoronennye-zazhivo-pozhilye-zhenshiny-v-azerbajdzhane-obyavili-golodovku/?ref=homepage-headline

16 апреля 2021, 20:27

Три пожилых жительницы Азербайджана объявили голодовку

Жительницы бакинского поселка Туркан, которых объявили умершими, добиваются возврата земель, а также освобождения местного жителя, который попытался им помочь в решении проблемы, сообщило Meydan.TV.

91-летняя Хумара Шабанова, 80-летняя Азизаханум Атаева и 76-летняя Тамара Сулейманова из бакинского поселка Туркан объявили голодовку в знак протеста против того, что их при жизни записали в умершие и продали принадлежащую им землю, говорится в публикации Meydan.TV ""Похороненные заживо" пожилые женщины в Азербайджане объявили голодовку".

Азизаханум Атаева хотела передать земельный участок в собственность своему старшему сыну, однако оказалось, что она уже много лет числится умершей. "Пусть отдадут мои документы на землю, больше ни от кого ничего мне не надо. Только правды хочу", -  отметила она. Как выяснилось, умершей числится и Хумара Шабанова. К проблемам пожилых женщин не остался равнодушным  местный житель Натик Магамедсой, он помог им выбрать адвоката. Однако он был арестован.

"Одно из моих требований – чтобы отпустили на свободу Натика . Человека из-за нас оклеветали, я со стыда помираю. Мы же все соседи, позор какой, что из-за нас на невинного человека поклеп навели, семью без кормильца оставили. Натик нам помогал, это он нам адвоката нанял. Все три моих брата уже умерли. А дети мои в таких делах не разбираются. А он отвел, показал адвокатов, чтоб мы выбрали, какого хотим. Оклеветали его. И земля моя пропала, и бедный Натик вместе с ней. Стыдно мне…", - приводятся в публикации слова Атаевой.

Хумара Шабанова также потребовала освобождения жителя поселка и возвращения документов на землю. "Мы старые люди, машины у нас нет, а он нас на машине отвез, помог адвоката нанять", - отметила Шабанова. по ее словам, ей стыдно, что из-за их проблем оклеветали человека, отмечается в публикации.

Натик Магамедсой был задержан 5 марта по обвинению в незаконном ношении оружия и приобретение и хранение наркотиков с целью продажи. На суде  Магамедсой заявил, что невиновен, а оружие и наркотики, которые, по версии следствия, были найдены в его доме и машине, ему не принадлежат. Мужчина говорит, что его наказывают за то, что он помогал пожилым соседкам отстаивать их права, говорится в материале.

Мать Натика Магомедсоя,  Тамара Сулейманова, объявила голодовку в защиту своего ребенка. "Три дня я голодаю ради своего ребенка. В прокуратуре говорят, что, дескать, у Натика уже были судимости. Но если он и ошибся однажды, то уже понес за это наказание. Что ж, если когда-то он совершил преступление, значит можно теперь на него клеветать? А те, кто продали чужую землю, не совершили преступление? Почему же вы их отпускаете? Нет у меня другого выхода, буду голодать, пока сын не вернется. А помру, так помру", - приводятся в материале слова Сулеймановой.

Голодовка уже отразилась на состоянии здоровья пожилых женщин,   к ним приезжала скорая помощь.   "Мне 91 год. Я уже на грани самоубийства. Готова руки на себя наложить из-за всей этой несправедливости", - отметила Шабанова. Но несмотря на это все участницы голодовки намерены продолжать ее  до тех пор, пока их требования будут выполнены, говорится в публикации.

Следственное управление Генеральной прокуратуры ведет расследование по делу об оформлении Азизыханум Атаевой и Хумары Шабановой как умерших и присвоении их земельных участков. Сначала был арестован бывший представитель исполнительной власти Хазарского района в поселке Туркан Рахиль Бабаев и житель поселка Чингиз Сафаров. Также был объявлен в розыск Дашгын Насиров, являющийся племянником народной артистки Зейнаб Ханларовой, его задержали в декабре 2020 года. Против Бабаева было выдвинуто обвинение в должностном подлоге и злоупотреблении должностными полномочиями, а против двух других – обвинение в мошенничестве и подделке документов. Дашгыну Насирову на основании проблем со здоровьем мера пресечения была заменена на домашний арест, что вызвало протест потерпевших. Атаева рассказала,  что по вопросу хищения земель 12 апреля состоялась встреча в Генпрокуратуре Азербайджана, однако она разочаровала женщин, так как им "не сказали ничего конкретного",  отмечается в публикации.

Примечание:

"Meydan.TV: жертвы обстрелов в Азербайджане пожаловались на мизерные компенсации", "Военная победа лишила вынужденных переселенцев в Азербайджане надежды на жилье", "Мухтарлы раскритиковал расследование своего похищения в Грузии".

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