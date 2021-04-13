Родные военнопленных заблокировали здание администрации Ширакской области

13 апреля 2021, 19:44

Родственники военнослужащих заблокировали вход в администрацию Ширакской области, требуя встречи с премьером Армении. Проблема военнопленных осталась нерешенной, несмотря на неоднократные встречи с властями, заявили они. Европейский суд по правам человека удовлетворил 229 заявлений с требованием о применении в отношении Азербайджана промежуточных мер, заявил представитель Армении в ЕСПЧ.

Как писал "Кавказский узел", 8 апреля родственники армянских военнопленных начали акцию протеста в аэропорту "Эребуни" после того, как получили информацию, что прибывший из Азербайджана самолет не доставил пленных. В тот же день родные пропавших без вести военнослужащих заблокировали здание Минобороны Армении, сегодня были перекрыты две дороги в Ширакской области. Полицейские оттеснили участников акции протеста, попытавшихся ворваться в здание Минобороны в Ереване. Ведомство привлекло вертолеты для эвакуации сотрудников из заблокированного здания.

Армянские власти продолжают добиваться возвращения военнопленных из Азербайджана, но назвать сроки не представляется возможным, заявил сегодня председатель комиссии по вопросам обороны и безопасности Андраник Кочарян.

Родные военнослужащих заблокировали вход в администрацию Ширакской области, требуя встречи с премьером, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" один из участников акции по имени Армен. По его словам, полиция попыталась вывести родственников военнопленных из здания администрации, но безуспешно. "Никто не выйдет из здания, пока не будет организована встреча [с премьером Армении]", - отметил он.

Родственник военнопленного заявил, что неоднократно проходили встречи с представителями власти, в том числе и с премьером во время его визита в Гюмри, "однако проблема военнопленных осталась неразрешенной".

Из 64 плененных в Хцаберде - 62 из Ширакской области, сообщила ранее корреспонденту "Кавказского узла" независимый депутат София Овсепян.

Протестующие в Ереване встретились с премьер-министром Николом Пашиняном 12 апреля. Они договорились с ним о встрече с директором Службы национальной безопасности Армении, чтобы обсудить вопрос по военнопленным и пропавшим без вести, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" один из участников вчерашней встречи, пожелавший не называть его имени. По его словам, на встрече присутствовали около десятка человек. "Еще порядка двух десятков собрались у резиденции президента", - отметил он.

Азербайджан нарушает международные конвенции, отказываясь возвращать армянских военнопленных, заявил 12 апреля представитель Армении в ЕСПЧ Егише Киракосян, слова которого приводит армянское агентство 24TV.

По словам Киракосяна, правительство Армении и адвокатская группа представила в Евросуд 249 заявлений с требованием о применении промежуточных мер в отношении Азербайджана. "ЕСПЧ удовлетворил 229 заявлений. В отношении тех, кого Азербайджан вернул, суд аннулировал требования. На данный момент требование о промежуточных мерах действует в отношении 183 человек", - отметил он.

"Кавказский узел" ранее писал, что по неофициальным данным, в азербайджанском плену могут быть до 150 армянских военнослужащих, но Азербайджан подтвердил наличие только девяти военнопленных, сообщала член парламентской комиссии по правам человека, депутат от оппозиционной фракции "Просвещенная Армения" Ани Самсонян. Пленные могут быть в числе солдат, которые числятся пропавшими без вести. Ванадзорский офис Хельсинкской гражданской ассамблеи к 27 ноября 2020 года составил список из 586 фамилий пропавших военнослужащих. ЕСПЧ обязал Азербайджан предоставить данные о 19 пленных военных и мирных жителях. Аналогичное решение было принято судом в отношении 13 армянских военнослужащих и гражданских лиц, оказавшихся в плену.

Полномасштабные боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. По итогам обострения конфликта Степанакерт утратил контроль над двумя третями территории. Какие это территории, указано на карте, подготовленной "Кавказским узлом".

Подробнее об обострении карабахского конфликта говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".