Представители чеченской диаспоры обвинили власти Франции в незаконной депортации Гадаева

13 апреля 2021, 03:42

Депортация уроженца Чечни Магомеда Гадаева в Россию незаконна, его жизни угрожает опасность, заявила Ассамблея чеченцев Европы, которая возложила ответственность за судьбу Гадаева на министра внутренних дел Франции Жеральда Дармонина. Представители диаспоры отметили усиление дискриминационной политики властей ряда европейских государств в отношении чеченцев.

Как писал "Кавказский узел", 11 апреля полицейские в Новом Уренгое передали Магомеда Гадаева чеченским силовикам, которые увезли его в Чечню в связи с уголовным делом о хранении оружия, а адвокату Семену Цветкову не позволили сопровождать подзащитного, сообщил правозащитник Олег Орлов. Он не исключил, что дело о схроне с оружием могло быть сфабриковано в Чечне. Руководитель "Комитета против пыток" Игорь Каляпин ранее также предположил, что данные о "противоправной деятельности Гадаева на территории РФ, за которую он мог бы быть привлечен к ответственности" были сфабрикованы лишь в ночь на 11 апреля и стали основанием для задержания Гадаева.

9 апреля 37-летний Магомед Гадаев вопреки протесту был депортирован из Франции в Россию. Попав в отдел полиции Нового Уренгоя, он заявил, что нуждается в госзащите, так как его жизни угрожает опасность. 10 апреля по месту жительства Гадаева в Новом Уренгое пришли два представителя Чечни, которые его искали. После их визита родные Гадаева обратились к нему с просьбой "сдаться на милость" Рамзана Кадырова и добровольно вернуться в Чечню, сообщила в тот же день "Новая газета" со ссылкой на адвоката Гадаева.

Депортация Магомеда Гадаева из Франции в Россию "является неописуемой и особенно болезненной раной для всей чеченской диаспоры в Европе", говорится в заявлении, распространенном Ассамблеей чеченцев Европы вечером 12 апреля.

В заявлении утверждается, что «права человека и судебные решения больше не являются приоритетом Франции, особенно когда речь идет о чеченских беженцах».

"Впервые во Франции ни один политический беженец не защищен. Министр внутренних дел предал основополагающие ценности нашей страны", - отмечается в пресс-релизе.

"Несмотря на все наши усилия, нашей Ассамблеи, членов ассоциации «Барт-Маршо», адвокатов, правозащитных организаций (в том числе «Международной амнистии» и Чеченского комитета) и всех заботливых людей, которые реагировали, делились и распространяли сообщения в социальных сетях, один из наших участников и учредителей Гадаев Магомед по приказу министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманина был депортирован в Россию. Все это вопреки неблагоприятным мнениям ряда французских юридических инстанций [...] и несмотря на то, что Магомед Гадаев разрезал себе живот утром накануне высылки», - также отметили авторы заявления.

Чтобы сорвать депортацию в Россию, Магомед Гадаев 9 апреля поранил себе живот, однако в тот же день он был депортирован.

Заявители отмечают, что им не известна судьба Гадаева Магомеда, но они убеждены, что «он был «депортирован» прямо к тем, кто пытал, похищал и уничтожал тысячи людей».

«Французское правительство тоже знает об этом, потому что все знают о царящем там терроре. Как это можно не знать, когда тот же г-н Гадаев был главным свидетелем осуждения пыток и нарушений прав человека? Несмотря на риск, он осмелился дать показания против своих палачей и их режима. Какая удача теперь для них, что они могут добраться до этого человека без наименьших усилий. Эта ситуация столь же драматична, сколь и историческая, и мы надеемся, что французский народ услышит об этом нарушении наших основополагающих принципов, что он восстанет против этого авторитарного дрейфа, который абсолютно противоречит принципам гуманизма и прав человека», - говорится в заявлении.

Магомед Гадаев, покинувший Россию в 2010 году, проходит свидетелем по уголовному делу, возбужденному против чеченских силовиков по статьям "Похищение человека" и "Превышение должностных полномочий", которое расследуется до сих пор, сообщила ранее "Новая газета". В Чечне Гадаев был похищен, его удерживали на базе чеченской силовой структуры, откуда ему удалось выбраться и уехать за границу. Гадаев - член правления организации "Барт Маршо" и "Ассамблеи чеченцев Европы". Его поместили в депортационную тюрьму 8 апреля, когда он пришел в полицию отмечаться. Поводом для депортации Магомеда Гадаева стал его незначительный конфликт с полицейским, случившийся на фоне особого внимания властей Франции к чеченской диаспоре, рассказал 11 апреля "Кавказскому узлу" руководитель пресс-службы "Ассамблеи чеченцев Европы" Шамиль Албаков.

Также представители организации заявили, что чеченцы диаспоры «прибегают исключительно к закону для решения различных проблем, с которыми они сталкиваются, но встречают дискриминационное игнорирование со стороны властей, которые постоянно их обвиняют, даже когда жертвами становятся чеченцы».

«Сегодня мы возлагаем вину на французское правительство и, в частности, на его министра внутренних дел. Господина Дарманин, вы несете юридическую и моральную ответственность за все, что происходит с Магомедом Гадаевым, а также с другими депортированными, которые были высланы по политическим мотивам, без учета свобод и в нарушение решений юридических инстанций, гарантирующих основополагающие принципы нашей Республики. Посылая на верную смерть чеченских активистов, открыто нарушая принципы нашей страны, вы не только разрушаете надежды целой диаспоры, но и очерняете имидж Франции. Вы, кажется, очень далеки от девиза, на котором построена наша республика: Свобода, Равенство, Братство», - говорится в заключении.

В Европе усиливается давление на беженцев с Северного Кавказа

Давление на чеченских беженцев во Франции началось с конфликта в Дижоне, рассказали корреспонденту «Кавказского узла» в чеченской правозащитной ассоциации Vayfond.

«После Дижона произошло убийство учителя Пати, что стало последним толчком, который теперь позволяет МВД Франции депортировать беженцев, обходя даже суды своей страны, вопреки судебным решениям. Проблема депортации существует не только во Франции. По такому же сценарию депортируют также из Австрии и Германии», - сообщил корреспонденту «Кавказского узла» представитель ассоциации, отметив при этом, что в организации не располагают точной статистикой депортаций из зоны ЕС в Россию.

В 2020 году представители чеченской диаспоры высказывали обеспокоенность, что власти Франции могут ограничить предоставление убежища их землякам после августовского инцидента в городе Сен-Дизье, когда силовики задержали 16 выходцев из Чечни, трое из которых были обвинены в организации преступного сообщества и подготовке вооруженной мести за земляка. За два месяца до этого, 14 июня, в Дижоне в столкновениях между представителями чеченской диаспоры и местными жителями арабского происхождения пострадали 20 человек. Вопрос о депортации чеченцев из Франции обострился после того, как 16 октября 2020 года в пригороде Парижа был обезглавлен учитель Самуэль Пати, который перед этим на уроке, посвященном свободе слова, демонстрировал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда из журнала Charlie Hebdo. Предполагаемый убийца был застрелен полицейскими, им оказался 18-летний гражданин России чеченского происхождения Абдулак Анзоров. Гадаева задерживали в октябре 2020 года, когда после убийства учителя Сэмюэля Пати французские правоохранители стали проявлять особое внимание к чеченской диаспоре. Тогда было принято первое решение о его высылке, но его приостановили, так как заключенный заболел коронавирусом, указало "Кавказ. Реалии"*.

Магомед Гадаев никогда не оправдывал убийство учителя Пати, заявил корреспонденту «Кавказского узла» пресс-секретарь Ассамблеи чеченцев Европы Шамиль Албаков.

«Наоборот, он был нашим участником, в группе несколько раз высказывался, что он ни в коем случае это не одобряет, что он придерживается нашей общей линии осуждения этого теракта. Даже в комментариях, когда на нас были нападки из-за осуждения теракта, он отстаивал нашу позицию. У него не было никаких связей с Анзоровым. Да, когда его задержали, ему понаписали, что он выражает симпатию, хотя этого всего не было, он в суде это доказал и опроверг. Никаких доказательств этого МВД не привело», - рассказал Албаков.

В ассамблеи не располагают точными цифрами относительно числа депортированных в Россию чеченских беженцев, однако указывают, что речь идет о десятках случаев. «Уникальной статистики у нас нет. Может, не каждую неделю депортируют из Парижа, но около десятка случаев после теракта было. И некоторые случаи были в соответствии с процедурами. Все соблюдено, как надо, по закону. Но такой случай, как с Гадаевым, полностью не соответствует процедурам, и таких случаев было не мало. Так, в ноябре 2020 года был депортировал наш соотечественник Исса Хасиев 1988 года рождения. Он сидел в тюрьме за нарушение, которое никакого отношения к терроризму не имело. У него был срок пять лет, после теракта (убийства Самуэля Пати - прим. "Кавказского узла") его взяли и депортировали. Теперь он в руках у силовиков в Чечне. Он подвергался пыткам, и в России силовики его упрекают в том, что он участвовал в теракте в отношении французского учителя. Хотя в это время он сидел в тюрьму, и адвокаты подтвердили огромные нестыковки в досье, которое Франция передала вместе с ним. И это тоже нарушение, что они передают все силовикам России», - отметил Албаков.

"Сегодня почти каждую неделю из Парижа в Москву самолетом доставляют депортированных чеченцев. В аэропорту Шереметьево они, как правило, пропадают и появляются в Чечне уже в качестве обвиняемых по сомнительным уголовным делам", - пишет 12 апреля "Новая газета".

Он привел в пример попытку депортации в Россию уроженца Чечни, которая была блокирована своевременными юридическими процедурами, однако, по словам Албакова, эта попытка была основана на полной фальсификации досье французскими властями. «Мы знаем об одном случае, когда хотели депортировать нашего соотечественника. [...] Обвинили в разных недоказанных вещах, назначили депортацию. Его адвокату удалось найти нестыковки в материалах, ему удалось сообщить суду, что французские спецслужбы передали его досье российской стороне - и это грубейшее нарушение. Через ЕСПЧ он добился отмены этого депорта и так его спасли. Они были готовы идти на это нарушение, они делают это вопреки всем правилам. Они идут к результату, который от них требует МВД, а это максимальное количество депортированных», - заключил Албаков.

В администрации Telegram-канала «1Adat» корреспонденту «Кавказского узла» сообщили, что, по имеющейся у них информации, Магомед Гадаев был доставлен в Чечню 12 апреля.

«Его только что привезли. Наш информатор ранее перепутал Гадаева с его родственниками. Его родственников привезли и с ними велась беседа. Как только привезли Гадаева, их отпустили», - сообщил администратор паблика, отметив, что также, по их сведениям, родственников Гадаева склонили к тому, чтобы его интересы представлял адвокат, которого им предложат представители следствия.

Относительно личности самого Гадаева в «1Adat» отметили, что он не занимал явно критическую позицию по отношению к Рамзану Кадырову.

«Критиком [Кадырова] его назвать нельзя, ибо эти все организации в Европе не критикуют Кадырова. Та же ассамблея говорит, что они нейтральны, а одним из учредителем этой ассамблеи был Гадаев», - заключил собеседник.