Правозащитники обжаловали отказ расследовать внесудебные казни в Чечне

12 апреля 2021, 14:31

Обнародованные Сулейманом Гезмахмаевым подробности внесудебных расправ в Чечне дают основания отменить постановление об отказе в возбуждении уголовного дела об убийстве 27 человек, указал сегодня Правозащитный центр "Мемориал"*, потребовав от Следственного комитета изучить показания бывшего чеченского силовика и опросить его сослуживцев.

Как писал "Кавказский узел", в марте 2018 года Следственный комитет вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела о внесудебных казнях 27 человек в Чечне, о которых в июле 2017 года сообщила "Новая газета". Следователи объяснили отказ тем, что большинство фигурантов "расстрельного списка" уехали воевать в Сирию. Юристы правозащитных организаций и "Новой газеты", изучив материалы расследования, указали, что этот вывод следствия был сделан лишь на основе показаний двух свидетелей, осужденных за терроризм и находящихся в заключении.

В марте 2021 года резонанс вызвал опубликованный "Новой газетой" рассказ бывшего бойца полка имени Кадырова Сулеймана Гезмахмаева, ставшего очевидцем внесудебных казней в Чечне. Родственники сотрудников полка обвинили автора статьи Елену Милашину в провокациях, а бойцы полка в видеообращении к Владимиру Путину призвали его пресечь "информационную войну" против подразделения. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что проверка публикаций "Новой газеты" не является прерогативой Кремля, для этого есть правоохранительные органы. 19 марта комиссар по правам человека Совета Европы Дунья Миятович призвала власти России расследовать изложенные в "Новой газете" сведения о внесудебных казнях в Чечне.

Адвокат Александр Немов, работающий по соглашению с Правозащитным центром "Мемориал"*, направил руководителю Главного следственного управления СКР по СКФО жалобу на постановление от 9 февраля 2018 года об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с похищением и убийством 27 человек в Чечне, сообщила сегодня пресс-служба правозащитного центра.

"Адвокат обращает внимание на важные вновь открывшиеся обстоятельства. Речь идёт о публикации в «Новой газете» показаний бывшего сотрудника полиции, старшего сержанта полка патрульно-постовой службы полиции №2 им.А.Кадырова (ППСП-2) Сулеймана Гезмахмаева. В жалобе указано, что показания Гезмахмаева прямо доказывают совершение преступлений сотрудниками правоохранительных органов и непосредственное участие в них ряда высокопоставленных чиновников и сотрудников силовых структур Чеченской Республики", - говорится в сообщении, размещенном на сайте "Мемориала"*.

Правозащитники подчеркнули, что "подробно опросили" Гезмахмаева в 2018 и 2021 годах. "Копии этих объяснений приложены к жалобе адвоката. Подлинники будут представлены следователю после возобновления доследственной проверки по заявлению о преступлении. Это свидетельствует о том, что сведения, изложенные в статье Е. Милашиной «Я служил в чеченской полиции и не хотел убивать людей», не являются «фейком»", - говорится в публикации.

Сулейман Гезмахмаев вышел на контакт с "Новой газетой" еще в 2017 году и нотариально заверил свои показания для Следственного комитета, не скрывая своего имени и должности, сообщила ранее "Новая газета". На "Кавказском узле" опубликованы справка "Похищения, пытки и казни в Чечне - многолетнее расследование Елены Милашиной", составленная по публикациям издания, а также биография Сулеймана Гезмахмаева.

"Мемориал"* указал на необходимость приобщить к материалам проверки объяснения Гезмахмаева и проверить изложенные в них факты, установить местонахождение всех лиц, которые, согласно объяснениям, содержались в подвалах зданий в месте дислокации ППСП-2 в Грозном, и провести опрос по обстоятельствам их содержания там.

Попытки правозащитников добиться в суде отмены постановления следствия не привели к успеху, пояснила пресс-служба правозащитного центра. "Суд первой инстанции 14 декабря 2018 года постановил, что все доводы о неполноте и предвзятости проверки «не являются основанием для удовлетворения жалобы, поскольку согласно нормам уголовно-процессуального законодательства следователь оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на совокупности имеющихся доказательств». Суд второй инстанции оставил в 2019 году это постановление в силе", - говорится в сообщении.

"Сейчас мы, основываясь на вновь открывшихся фактах, вновь требуем возбуждения уголовного дела. И если получим отказ, то вновь и вновь будем идти в суды. Мы уже подали жалобу в Европейский суд по правам человека. Сейчас мы комментируем суду ответ нашего правительства по нашей жалобе", - приводятся в публикации слова члена совета ПЦ "Мемориал"* Олега Орлова.

И президент России, и руководство Следственного комитета знакомы с информацией о внесудебной казни 27 жителей Чечни, но в России у этого дела перспектив нет, предположил 23 июля 2019 года председатель "Комитета против пыток"​ Игорь Каляпин.

* организация внесена Минюстом России в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.