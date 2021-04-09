Участники акции в Баку обвинили Россию в ударе по Шуше из "Искандера"

09 апреля 2021, 18:06

Найденные в Шуше обломки "Искандеров" говорят о прямой вовлеченности России в карабахский конфликт на стороне Армении, поэтому Москва не может считаться беспристрастным посредником в его урегулировании, заявили участники пикета перед российским посольством в Баку.

Как писал "Кавказский узел", в конце марта стало известно, что азербайджанские саперы при разминировании Шуши нашли осколки ракет от "Искандеров". Некоторые эксперты утверждают, что ракеты данного типа находятся исключительно на вооружении России. Скандал с "Искандерами" может нанести серьезный удар по имиджу Москвы как посредника в урегулировании конфликта, считают эксперты в Баку. 7 апреля группа азербайджанских активистов и журналистов потребовала от российской стороны официальных комментариев об использовании "Искандеров" в войне за Карабах.

23 февраля Никол Пашинян, комментируя слова Сержа Саргсяна о необходимости использовать ракетные комплексы в первые дни осеннего обострения карабахского конфликта, назвал небоеспособными приобретенные у России "Искандеры". Это высказывание премьер-министра вызвало новый виток политического кризиса в стране. Армения может располагать неэкспортным вариантом "Искандера", несмотря на обязательства России по непредоставлению этого вооружения другим странам, полагают военные эксперты Павел Фельгенгауэр, Константин Сивков и Александр Перенджиев.

Около 20 человек провели сегодня акцию протеста перед посольством России в Баку. Пикет, организованный молодежным отделением партии «Мусават», транслировал на YouTube "Kanal-13”, передал корреспондент "Кавказского узла".

Активисты подняли плакаты «Россия - руки прочь от Карабаха!», «Карабах – Азербайджан!», «Лачин – Азербайджан», “Ходжалы - Азербайджан», «Ханкенди – Азербайджан» и другими лозунгами. Полиция поначалу не вмешивалась в акцию: только после оглашения резолюции пикета силовики заявили активистам, что они должны разойтись.

Полицейские также сообщили, что никто из представителей посольства пока не может выйти к активистам и забрать резолюцию. Они предложили одному или двум активистам прийти в посольство через час, чтобы передать ее.

В резолюции по итогам пикета отмечается, что обнаруженные в Шуше обломки ракет принадлежат не экспортныму варианту комплекса «Искандер-Э», который Россия официально поставила Армении, ракетным комплексам «Искандер-М».

«Эта версия относится к классу ракет средней дальности с дальностью полета до 500 километров. Экспорт этих ракет полностью противоречит требованиям соглашения 1987 года между США и СССР об уничтожении ракет малой и средней дальности», - сказано в резолюции, копия которой поступила корреспонденту «Кавказского узла».

Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-Э» имеет максимальную гарантированную дальность стрельбы 280 км, говорится на сайте производителя, научно-производственной корпорации «Конструкторское бюро машиностроения». Эта дальность укладывается в рамки, установленные режимом контроля за ракетными технологиями (РКРТ) - добровольного соглашения 34 государств, в том числе России. Оно предполагает, что ракеты, способные доставлять полезную нагрузку не менее 500 кг на дальность от 300 км, не могут передаваться другой стороне, указано в сообщении на российском Портале внешнеэкономической информации.

Авторы резолюции обращают внимание, что ракетные комплексы «Искандер-М», находятся в распоряжении только одной страны - России. «Этот факт доказывает, что в карабахской войне Россия не только оказывала военно-политическую поддержку Армении, но и непосредственно участвовала в боевых действиях и нанесении ударов по Азербайджану. Мы, участники пикета перед посольством России в Азербайджане, расцениваем этот факт как свидетельство военной агрессии России против Азербайджана. Мы требуем, чтобы российские официальные лица немедленно дали разъяснения по поводу ракетного удара по городу Шуша из ОРТК «Искандер-М», - сказано в резолюции.

Авторы документа призывают международное сообщество, в том числе ООН и ОБСЕ, «дать политико-правовую оценку удару по Шуше из ОТРК “Искандер-М" и "принять эффективные меры, чтобы остановить деструктивную деятельность России" по поддержке сепаратизма в регионе.

Примерно через час после пикета активистам удалось передать представителю российского посольства резолюцию, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» глава молодежной организации «Мусават» Эльман Гулиев.

«Мы ожидаем, что руководство России наконец предоставит разъяснения о том, как оружие, находящееся в распоряжении только ВС РФ, ударило по Азербайджану. Это враждебный акт против Азербайджана, что противоречит посреднической миссии РФ, а также является грубым нарушением международных соглашений о недопустимости применения ракет средней дальности. Отсутствие разъяснений ставит под сомнение беспристрастность миротворческой миссии РФ, у которой и так много вопросов, так как она ограничивает движение азербайджанцев на своей суверенной территории. Мы считаем, что Азербайджан должен восстановить контроль над всеми суверенными территориями в Нагорном Карабахе. Миротворческая миссия России не должна ограничивать суверенные права Азербайджана. В противном случае, Азербайджан должен потребовать вывода российских военных (из зоны конфликта)», - сказал Гулиев.

Глава партии «Мусават» Ариф Гаджилы полагает, что акция молодежной организации партии достигла целей. «Мы смогли еще раз привлечь внимание местной и международной общественности к произволу российских вооруженных сил на территории Азербайджана. Обнаруженные обломки ракет «Искандер-М» подтверждают, что Россия участвовала в боевых действиях против Азербайджана на стороне Армении. Она не может быть беспристрастным посредником в урегулировании конфликта», - сказал Гаджилы корреспонденту «Кавказского узла».

Он также подчеркнул, что российский военный контингент не должен ограничивать действия Азербайджана своей территории. «В ходе 44-дневной карабахской войны (в 2020 году) Азербайджан освободил большую часть своих территорий, однако суверенные права Азербайджана должны быть восстановлены над всем Нагорным Карабахом. Никто и ничто не должно препятствовать этому», - заявил Гаджилы.

Посольство РФ в Баку пока никак не отреагировало на протестную акцию. Ранее в апреле пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что комплексы "Искандер" в ходе конфликта в Нагорном Карабахе не применялись, и в Кремле не располагают информацией о происхождении ракеты, обломки которой обнаружили азербайджанские военные.

Боевые действия во время осеннего обострения конфликта в Нагорном Карабахе продолжались с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. С информацией об этом обострении карабахского конфликта можно ознакомиться в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий.

Новости о событиях, происходящих в зоне карабахского конфликта, "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".