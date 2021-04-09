Родственники пленных перекрыли две трассы в Армении

09 апреля 2021, 10:47

Родные армянских военнопленных заблокировали в Ширакской области трассу Ереван - Гюмри и дорогу из села Ором в Ашоцк в знак протеста против сорванного возвращения солдат из Азербайджана.

Как сообщал "Кавказский узел", 8 апреля родственники армянских военнопленных начали акцию протеста в аэропорту "Эребуни" после того, как получили информацию, что прибывший самолет не доставил ожидаемую ими группу из 23 пленных. В тот же день протестующие заблокировали здание Минобороны Армении в Ереване.

Жители Армении после заключения в ноябре 2020 года мирного соглашения с Азербайджаном обратились в ЕСПЧ, чтобы добиться выдачи пленных. В Европейский суд по правам человека поступили жалобы о нарушении прав 228 пленных жителей Армении и 13 оказавшихся в плену граждан Азербайджана, сообщил 4 февраля суд. Он потребовал у властей двух государств предоставить информацию об этих людях. Реальное число пленных жителей Армении еще выше, предположила адвокат Сирануш Саакян.

Родные армянских военнопленных перекрыли дорогу Ереван-Гюмри на участке близ села Ором в Ширакской области. Причиной стало то, что власти торжественно объявили о возвращении группы военнопленных, однако не выполнили своего обещания, сообщил сегодня News.am.

Издание опубликовало ролик, на кадрах которого показаны несколько десятков человек, стоящих посреди проезжей части автодороги. На заднем фоне видно скопление автомобилей, протестующие также стоят и на обочине дороги. На месте акции протеста дежурят полицейские, но силовики активности не проявляют, в целом на видео обстановка спокойная.

Помимо дороги Ереван-Гюмри протестующие также заблокировали и дорогу в Ашоцк и Ванадзор, сообщил сегодня "Sputnik Армения".

Напомним, что жители Ширакской области также 3 марта собирались перед зданием местной администрации. Они потребовали, чтобы им назвали конкретные сроки возвращения военнопленных. По их словам, вместо точной информации власти их постоянно уговаривают ждать, сообщил 3 марта "Интерфакс".

"Кавказский узел" ранее писал, что по неофициальным данным, в азербайджанском плену могут быть до 150 армянских военнослужащих, но Азербайджан подтвердил наличие только девяти военнопленных, указала ранее "Кавказском узлу" член парламентской комиссии по правам человека, депутат от оппозиционной фракции "Просвещенная Армения" Ани Самсонян. Пленные могут быть в числе солдат, которые числятся пропавшими без вести. Ванадзорский офис Хельсинкской гражданской ассамблеи к 27 ноября 2020 года составил список из 586 фамилий пропавших военнослужащих. ЕСПЧ обязал Азербайджан предоставить данные о 19 пленных военных и мирных жителях. Аналогичное решение было принято судом в отношении 13 армянских военнослужащих и гражданских лиц, оказавшихся в плену.

Полномасштабные боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. По итогам обострения конфликта Степанакерт утратил контроль над двумя третями территории. Какие это территории, указано на карте, подготовленной "Кавказским узлом".

Подробнее об обострении карабахского конфликта говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".