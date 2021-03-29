Ростовский суд отказался оправдать Свидетеля Иеговы* Байбака

29 марта 2021, 13:59

Апелляционная инстанция в Ростове-на-Дону отказалась оправдать Свидетеля Иеговы* Семена Байбака, приговоренного к условному сроку по обвинению в экстремизме. Доводы осужденного о том, что собрания верующих и денежные переводы родственникам необоснованно объявлены экстремизмом, суд проигнорировал, и Байбак решил обжаловать его решение.

Как писал "Кавказский узел", Семен Байбак был задержан в июне 2019 года. 21 декабря 2020 года суд приговорил его к 3,5 года лишения свободы условно, признав участником экстремистской организации (часть 2 статьи 282.2 УК РФ), финансировавшим ее деятельность (часть 1 статьи 282.3 УК РФ). Байбак вины не признал, заявив, что подвергся преследованию за реализацию конституционного права на вероисповедание, и решил обжаловать приговор.

Семен Байбак - один из 16 Свидетелей Иеговы* в Ростовской области, против которых были заведены уголовные дела на основании судебного решения по иску Минюста о ликвидации всех структурных подразделений "Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России*". Ростовская область лидирует среди регионов юга России по числу уголовно преследуемых верующих, следует из справки "Кавказского узла" "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?".

Коллегия судей Ростовского облсуда сегодня закончила рассмотрение жалобы 23-летнего Семена Байбака и его адвоката, начатое 1 марта, и оставила приговор без изменения, передал присутствовавший на заседаниях корреспондент "Кавказского узла".

Выступая перед судьями, Байбак подчеркнул, что у него "не было никакого мотива совершать подобное преступление". "Тем не менее неоднократно, в каждом постановлении суда о продлении мне меры пресечения и во многих документах следователя был оборот, где утверждается, что я, "осознавая, что своими действиями подрывал основы конституционного строя и безопасности государства, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, умышленно совершал действия". Однако эти утверждения никак не были доказаны, они не были даже рассмотрены в суде. Я не имел никаких мотивов на совершение подобных действий и, естественно, каких-то последствий не желал. Кроме того, подобные действия, которые были квалифицированы как преступные деяния, не содержали в себе никаких признаков экстремизма. Ни насильственного изменения границ нашей страны, ни нарушения прав других людей не было. Даже пострадавших в этом деле не было, нет и никогда не может быть, потому что я всего лишь верующий человек", – сказал Семен Байбак.

Байбак напомнил также, что свидетель обвинения – уроженец Египта и директор ростовской языковой школы Давуд Авад Аллах Абдель Маллек Юссеф – в суде дал показания, отличающиеся от показаний на предварительном следствии.

Давуд Авад Аллах Абдель Маллек Юссеф 2 сентября 2020 года подтвердил суду, что Семен Байбак несколько лет назад был преподавателем китайского языка в его школе, и они общались "два-три раза". Свидетель охарактеризовал Семена Байбака как "нормального человека", не призывавшего к свержению власти. Директор школы сообщил, что следователь предъявлял ему диски с видео и речью человека. Он сказал, что на одном из видео узнал Байбака, а на одном из аудио сказал, что "голос похожий", однако не может утверждать, что это голос подсудимого, поскольку мало с ним общался и "в день слышит 30-50 человек".

"Суть его допроса была в том, что он просматривал видеозаписи и говорил следователю, слышит он мой голос или не слышит, поскольку, согласно приговору, он его якобы хорошо знал. Однако в суд он пришел с переводчиком, пояснил, что плохо говорит по-русски, и созванивались мы на тот момент с ним 2-3 года назад, и было это всего 3-4 раза, и он не помнит мой голос, о чем говорил следователю. Мы выяснили, каким образом происходил допрос у следователя: следователь предложил ему просмотреть отдельную видеозапись, которая была сделана, вероятно, в день моего задержания, когда был допрос на видеокамеру, где он смог увидеть мое лицо и по нему опознать меня. После этого следователем было предложено сравнить голос на видеозаписи с тем голосом, что он услышал на компакт-дисках… Ему был задан вопрос о том, каким образом он смог определить места в видеофайлах, в какие именно моменты звучит мой голос. Переводчик ответила, что следователь сам открывал видеофайлы и говорил, "в этом месте будет звучать голос Семена", – это является даже не наводящим вопросом, это просто конкретное указание! В приговоре не было отображено то, что свидетель дал другие показания", – сказал судьям Семен Байбак.

Согласно приговору, показания этого свидетеля легли в эпизод о финансировании экстремистской деятельности, добавил Байбак. "Он был моим работодателем, он не имел отношения к Свидетелям Иеговы* вообще, он не мог знать, какие у меня траты, куда я отправляю деньги или не отправляю, но тем не менее в приговоре это отражено, хотя ему ни одного вопроса по этому поводу не было задано. Его показания не могут быть использованы как доказательство того, что я кого-либо финансировал", – пояснил Семен Байбак.

Осужденный счел голословными обвинения следствия

Байбак в суде также возмутился тем, что видеозаписи собраний верующих, предоставленные следователями, были названы "преступными". "Ответ министерства иностранных дел ясно показывает, что, несмотря на то, что была ликвидирована, неважно по каким причинам, религиозная организация "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"*, тем не менее, приверженцы этого культа имеют право самостоятельно отправлять его, в том числе в составе религиозных групп, не требующих регистрации. Даже не поднимая вопрос, присутствовал ли я на них, я имел право на них присутствовать, и это не может являться преступным деянием, поскольку положение статьи 28 Конституции (о свободе совести и вероисповедания. – Прим. "Кавказского узла") никто не отменял. Несмотря на то, что юридических лиц нет, я, не являющийся членом какого-либо юрлица, могу также исповедовать свою религию тем привычным образом, которым я делал это на протяжении фактически всей жизни", – сказал Байбак.

Он назвал "комичным" список вещественных доказательств, среди которых был, в частности, "лист формата А4 с изображением горы и печатным текстом: "Не беспокойся, потому что я твой Бог". "Каким образом цитата из Библии доказывает мою вину, мне непонятно", – сказал осужденный.

"Доказательством вины также являются выписки из Сбербанка, подтверждающие наличие у меня банковской карты, ныне заблокированной, [переводы] которые были выполнены моим родственникам, соседям. Все эти переводы – 300, 550 рублей – были обозначены как "направленные на возобновление деятельности экстремистского сообщества", но нигде нет ни одного доказательства и подтверждения, куда в действительности эти средства могли быть направлены, этот вопрос вообще не исследовался. И, опять же, всё это суд не посчитал чем-то противоречивым. Всё, что я прошу, – это объективно рассмотреть изложенные мной мысли", – обратился к судьям Байбак.

Адвокат Елена Дьяконова поддержала доводы Байбака. "Прошу принять во внимание, что в материалах уголовного дела Байбака не содержится ни одного доказательства, которое могло бы подтвердить вину в предъявленном обвинении… В силу того что у нас, в первую очередь, основной закон страны, Конституция, предполагает свободу вероисповедания, то, что он осуществляет свое право, не является совершением преступления. Доказанности его вины в финансировании и в участии в организации, которая запрещена Верховным судом, нет. Прошу приговор отменить, моего подзащитного оправдать", – сказала она.

Представитель прокуратуры в свою очередь попросила не удовлетворять жалобу Байбака. "Полагаю, что в ходе судебного следствия судом первой инстанции были подробно исследованы все обстоятельства, связанные с совершением Байбаком инкриминируемых ему преступлений… Считаю, что действия Байбака квалифицированы верно, приговор постановлен на совокупности исследованных доказательств, которым судом дана надлежащая оценка, они признаны достоверными и полностью подтверждают виновность Байбака. Приговор Ленинского райсуда является законным и обоснованным", – сказала представитель обвинения, попросив оставить приговор без изменения.

Верующие выразили поддержку Байбаку

Семен Байбак сказал корреспонденту "Кавказского узла", что намерен далее обжаловать приговор. "Я читал практику Европейского суда по правам человека и обратил внимание, что в мотивировочной части обязательно используется оборот о том, что тот, кто подает жалобу, исчерпал все возможности защиты в своем государстве. Это тоже определенная цель – исчерпать все возможности защиты: апелляционная жалоба, потом кассационная. Я буду добиваться того, чтобы хоть кто-то в итоге признал меня невиновным, так как мое имя опорочено", – сказал осужденный.

В связи с блокировкой банковской карты затруднено трудоустройство Байбака, рассказал его отчим Илья Корытко. "По сравнению с домашним арестом стало легче однозначно, – возможно, что Семен устроится на работу. Вопрос только, куда, потому что с заблокированными счетами никуда особо не устроиться официально. Получается, работать надо самозанятым, искать самому. Потому что, к примеру, в школу официально не устроят его, так как зарплату надо платить через банковскую карточку. Но всё-таки срок условный, не настоящий, Семен на свободе", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Поддержать Байбака в суде сегодня пришли четверо верующих. "Мы знаем, что Семен преданный Богу, хороший человек, он ничего не нарушал, считаем, что (решение суда) несправедливо. Стараемся его поддержать в решении оставаться верным своим высоким принципам", – сказала корреспонденту "Кавказского узла" одна из них, Оксана.

"Я пришел поддержать Семена, потому что он мой друг. В целом, хоть от этих процессов мы и не ожидаем особых изменений, но, бывая на них, не только оказываем поддержку тем, по делам которых идут процессы, но и в какой-то мере показываем, что мы на самом деле не преступники, поскольку преступник боится появляться там, где есть власть", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Руслан Алыев, также осужденный ранее по той же статье, что и Байбак.

Напомним, решение по делу Байбака стало третьим по жалобам на приговоры ростовским Свидетелям Иеговы* с начала года. Так, Руслан Алыев, 17 декабря 2020 года приговоренный к 2,5 года лишения свободы условно по обвинению в участии в экстремистской организации, также обжаловал приговор, но 1 марта он был оставлен без изменения.

26 января суд в Ростове-на-Дону признал Свидетеля Иеговы* Галину Паркову участницей экстремистской организации и приговорил ее к двум годам и трем месяцам лишения свободы условно. Верующая отказалась признать себя виновной. 22 марта Ростовский областной суд оставил решение по делу Галины Парковой без изменения.

Новости о преследовании Свидетелей Иеговы* в России "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".

* 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.