Число осужденных за убийство Шакарашвили достигло 16

20 марта 2021, 01:45

Суд в Грузии признал виновными по делу об убийстве 19-летнего футболиста Георгия Шакарашвили еще пятерых человек, одному из них назначено девять лет колонии, четверым - по пять лет лишения свободы, сообщила прокуратура.

Как писал "Кавказский узел", в ноябре 2020 года по делу об убийстве Шакарашвили были осуждены шестеро несовершеннолетних. Еще пятерых подсудимых суд признал виновными в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах 9 марта, трое из них получили по 16 лет лишения свободы, двоим несовершеннолетним было назначено по 10 лет и шесть месяцев лишения свободы.

Тбилисский горсуд 19 марта признал виновными в убийстве футболиста Георгия Шакарашвили еще пятерых человек, говорится в сообщении прокуратуры Грузии, направленном корреспонденту "Кавказского узла".

Суд назначил четверым из них по пять лет лишения свободы, а одному - девять лет заключения, указало надзорное ведомство.

Этот приговор стал последним решением суда первой инстанции по делу об убийстве Шакарашвили, информировал "Спутник-Грузия".

Напомним, драка, после которой погиб футболист, произошла между жителями районов Надзаладеви и Сабуртало в Тбилиси (Шакарашвили был из этого района). Во время вечеринки кто-то произнес тост за один из районов, после чего возник конфликт, который продолжился уже на улице. 19-летний воспитанник академии тбилисского футбольного клуба "Сабуртало" Георгий Шакарашвили был убит 18 июня 2020 года. Следствие изначально полагало, что Шакарашвили был жестоко избит, а затем брошен в реку Арагви, где захлебнулся. Силовики задержали 17 человек, пятеро из которых обвинены в умышленном убийстве, остальные – в организации и участии в групповом насилии и незаконном лишении свободы. Родственники Георгия Шакарашвили разделяют версию следствия, а адвокаты обвиняемых настаивают на их невиновности.