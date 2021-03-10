Митинг за отставку Пашиняна собрал 2,5 тысячи человек

10 марта 2021, 20:15

Митинг и шествие противников премьер-министра Армении Никола Пашиняна прошли без задержаний, полиция насчитала 2,5 тысячи участников акции. Депутаты попали сегодня в заблокированное здание парламента через хозяйственный вход, оппозиция пригрозила перекрыть и его.

Как сообщал "Кавказский узел", 25 февраля противники премьер-министра Никола Пашиняна разбили палаточный лагерь близ здания парламента Армении, заблокировав проспект Баграмяна. Вечером 9 марта участники акции протеста в Ереване окружили территорию парламента, заблокировав входы и выходы здания. Между активистами и полицейскими произошли стычки. Протестующие провели ночь в палатках у выходов из парламента, перед кордоном силовиков они выставили мусорные баки.

Армянская оппозиция проводит акции протеста с требованием об отставке Пашиняна после заключения мирного соглашения по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года. Протесты усилились после того, как Пашинян составил указ об увольнении начальника генштаба. Ведомство 25 февраля призвало премьера уйти в отставку. Пашинян счел это попыткой госпереворота.

Оппозиция в Ереване провела сегодня очередной митинг с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна. В акции, по данным полиции, приняли участие около 2,5 тысячи человек, передал корреспондент "Кавказского узла".

Организаторы собрали вторую сцену непосредственно на перекрестке проспекта Баграмяна и улицы Демирчяна. Обстановка на улице Демирчяна, где накануне противники Пашиняна заблокировали служебный вход в парламент, спокойная, несмотря на многочисленные силы полиции, в том числе кордон силовиков в спецэкипировке, блокирующий дорогу к правительственным дачам. Второй служебный вход со стороны проспекта Баграмяна закрыт с первого дня протестов.

Помимо двух туристических палаток, поставленных на улице Демирчяна у одного из служебных въездов на территорию парламента, протестующие поставили большую брезентовую и среднюю тентовую. В еще одной тентовой палатке готовят чай и кофе. На проспекте Баграмяна вместо восьми палаток, образующих два навеса, появились две большие брезентовые, а также одна туристическая палатка у ворот парламента.

Сегодня депутаты смогли зайти в здание парламента через хозяйственный вход, который расположен за кордоном на улице Демирчяна, сообщил на митинге представитель АРФ "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян. Он заявил, что при необходимости будет перекрыт и этот вход. "Мы должны стать защитниками конституционного строя, который свергнут правящей силой во главе с Пашиняном. И право граждан - прибегнуть к крайним мерам и поднять восстание", - сказал он.

Бывший депутат Республиканской партии Арпине Ованнисян назвала президента Армена Саргсяна, отказавшегося оспорить указ об отставке начальника генштаба в Конституционном суде, предателем. По ее словам, президент обслуживает интересы Никола Пашиняна.

9 марта истек срок пребывания Оника Гаспаряна на посту начальника Генштаба ВС Армении, поскольку президент Армен Саркисян не направил в Конституционный суд проект указа о его отставке. Президент лишь попросил суд проверить на соответствие Конституции закон "О воинской службе" в связи с предложением премьер-министра уволить начальника генштаба. Оник Гаспарян обратился в административный суд по поводу законности своего увольнения. Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил вернуть на пост главы генштаба Артака Давтяна, президент рассмотрит это ходатайство в трехдневный срок.

После митинга активисты совершили шествие по центральным улицам Еревана, призывая присоединиться к протестному движению. В шествии, по оценке полиции, приняли участие 1,7 тысячи человек. Оппозиционное шествие сопровождали несколько сот полицейских.

Сторонники оппозиции скандировали лозунги "Нация! Армия! Победа!", "Армения без Никола!". Шествие сопровождал микроавтобус, из которого звучала национально-патриотическая музыка и песни. Участники шествия остановились у правительственного здания на площади Республики, которое было оцеплено силовиками в несколько рядов. Инцидентов и задержаний не было.

Жители Армении выражают требование об отставке Никола Пашиняна не только участием в митингах, указал корреспонденту "Кавказского узла" модератор акций протеста оппозиции, представитель АРФ "Дашнакцутюн" Гегам Манукян. "Люди могут по разным причинам не принимать участия в митингах и могут выразить протест в разном виде - начиная от кухни, заканчивая аудиторией. У людей отличаются представления о методах достижения своего требования об отставке Пашиняна - от митингов до захвата зданий. Но надо одно зафиксировать: оставаясь на должности премьера, Пашинян радикализирует общество, что опасно", - подчеркнул он.

Кто из политических деятелей Армении и с каких позиций выступает за отставку премьер-министра Никола Пашиняна, и как к этому относится народ, говорится в справке "Кавказского узла" "Бывшие против проигравших: кто есть кто в армянской оппозиции".

Новости о протестных акциях армянской оппозиции празмещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Протесты в Армении".