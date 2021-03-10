Московский суд оставил Джумаева под арестом

10 марта 2021, 18:51

Уроженец Чечни Сайд-Мухаммад Джумаев, обвиняемый в применении насилия к представителям власти, оставлен под стражей до 23 марта по решению Мосгорсуда.

Как писал "Кавказский узел", этнический чеченец Сайд-Мухаммад Джумаев 23 января на акции в поддержку Алексея Навального в Москве вступил в противоборство с силовиками. Джумаеву удалось скрыться, но он был задержан и арестован до 23 марта. Ему предъявлено обвинение в применении насилия к представителям власти. 15 февраля Мосгорсуд снял с рассмотрения жалобу на арест Джумаева, поскольку тот находился на карантине и не мог участвовать в заседании. 28 февраля родственниками Джумаева было обнародовано видео, на котором силовики выводят Джумаева из автозака и заводят в кабинет. Джумаева возили на судмедэкспертизу, сообщила пользователь Instagram larisa_liza_, которая позиционирует себя как близкая родственница Джумаева. В данном случае следовало бы проводить спортивную экспертизу, добавила она. Адвокат счел, что проведение такой экспертизы могло бы показать уровень спортивной подготовки Джумаева.

"Мосгорсуд оставил в силе решение суда первой инстанции об избрании Джумаеву меры пресечения в виде содержания под стражей, а жалобу его защиты оставил без удовлетворения", - цитирует представителя суда ТАСС.

Жалоба защиты Джумаева на решение Пресненского районного суда, отправившего его под арест до 23 марта, поступила в Мосгорсуд 3 марта. Сегодня апелляционная инстанция вынесла постановление по нему, следует из информации в картотеке на сайте Мосгорсуда.

Расследование дела в отношении Джумаева завершено. Обвиняемый и его защита уже изучили материалы дела, которое вскоре передадут в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. После этого дело должно поступить в суд, пишет сегодня "Интерфакс" со ссылкой на адвоката Джумаева Мурада Мусаева. "Ознакомление завершили на прошлой неделе. Передано ли дело в прокуратуру - мне неизвестно пока", - сказал адвокат.

Ранее опрошенные "Кавказским узлом" юристы предположили, что следствие по делу Джумаева не будет долгим, а приговор вряд ли будет мягким. Они не исключили, что Джумаев может избежать реального лишения свободы, если признает вину. Пристальное внимание к делу Джумаева может как положительно, так и отрицательно сказаться на приговоре, отметила председатель комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина.

Резонанс вокруг истории с Сайд-Мухаммадом Джумаевым вызван тем, что он стал первым за многие годы чеченцем, выступившим на стороне оппозиции, считают чеченский блогер Муса Ломаев и правозащитник Оюб Титиев. Джумаев участием в акции в Москве показал федеральным властям, что возможности Кадырова по контролю за уроженцами Чечни преувеличены, указал правозащитник Руслан Кутаев.

Еще до задержания Джумаева чеченские власти отреагировали на инцидент с ним. Советник Рамзана Кадырова Адам Делимханов предложил Джумаеву отречься от оппозиции, пообещав взамен, что глава Чечни поможет ему решить проблемы с законом. После того, как Джумаев проигнорировал это предложение, спикер чеченского парламента Магомед Даудов назвал активиста провокатором и вызвал к себе родственников Джумаева по отцу, проживающих в Чечне. Те пояснили, что не общаются с Сайд-Мухаммадом Джумаевым, но взяли на себя ответственность за поступок молодого человека. При этом многие читатели чеченских пабликов в соцсетях сочувствуют Джумаеву и восхищаются его храбростью.

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* — организация по решению Минюста РФ внесена в список иноагентов.