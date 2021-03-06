Цветы и свечи возле портрета Инала Джабиева. Скриншот https://www.instagram.com/p/CKlMRR1rjtq/

06 марта 2021, 11:44

Генпрокуратура отчиталась о завершении следствия по делу Джабиева

Предварительное расследование по делу о смерти Инала Джабиева завершено, и после того как с его материалами ознакомится потерпевшая сторона, дело будет направлено в суд, сообщила Генпрокуратура Южной Осетии.

Как сообщал "Кавказский узел", 24 февраля Генпрокуратура Южной Осетии информировала, что предварительное расследование по делу Джабиева находится на завершающей стадии. В числе обвиняемых окажутся рядовые сотрудники полиции, а их руководство уйдет от ответственности, предположили пользователи Instagram.

Инал Джабиев был обвинен по делу о покушении на министра внутренних дел Южной Осетии. Обвинительное заключение, представленное следствием в феврале, не содержит доказательств причастности Джабиева к покушению, утверждает его вдова Оксана Сотиева. Одновременно расследуется и дело о смерти самого Джабиева, произошедшей в августе 2020 года. Задержаны восемь полицейских, отстранен от должности замглавы МВД Андрей Цховребов. 

Предварительное расследование по уголовному делу о смерти Инала Джабиева окончено 24 февраля, о чем была уведомлена потерпевшая [вдова Джабиева] Оксана Сотиева, сообщила в ночь на 6 марта на своем сайте Генпрокуратура Южной Осетии.

Ведомство заявило о затягивании передачи дела на рассмотрение в суд. "Несмотря на неоднократные уведомления, потерпевшая Оксана Сотиева на ознакомление с материалами уголовного дела в Следственное управление Генеральной прокуратуры республики по настоящее время не явилась, в связи с чем намеренно затягиваются сроки направления уголовного дела в суд для рассмотрения по существу", – сказано в сообщении.

Комментариев от Оксаны Сотиевой относительно заявления Генпрокуратуры Южной Осетии пока не поступало.

"Кавказский узел" также информировал, что депутаты парламента Южной Осетии ранее упрекнули Генпрокуратуру за вмешательство в политику, отметив, что ведомство необоснованно дало оценку работе парламента, поскольку это не входит в ее задачи.

17 февраля Генпрокуратура Южной Осетии опубликовала анализ работы парламента и правомерности акции протеста оппозиционных депутатов. "Регламент, принятый постановлением парламента от 29.12.2004 года N С-2/4 не подлежит применению, так как он в нарушение части 4 статьи 2 Конституции республики не был опубликован для всеобщего сведения и не может применяться на территории Республики Южная Осетия", сказано, в частности, в сообщении Генпрокуратуры.

Напомним, что родственники Джабиева недовольны ходом расследования. В январе Оксана Сотиева возглавила движение в защиту прав жителей Южной Осетии "Закон. Справедливость. Инал Джабиев", цель которого состоит в восстановлении справедливости и законности в регионе. Супруга и мать Джабиева также добиваются отставки генпрокурора и завершения расследования.

Новости о политическом кризисе в Южной Осетии, связанном со смертью Джабиева, размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Убийство Джабиева: протесты и кризис".

Примечание:

"Депутаты в девятый раз сорвали обсуждение бюджета Южной Осетии", "Вдова Джабиева раскритиковала выводы следствия по делу о покушении на министра", "Депутатов парламента Южной Осетии возмутило лишение зарплат из-за бойкота".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

06 марта 2021, 16:26

  • Урбанисты оценили последствия частой смены мэров в Грозном

    Частая смена мэров, как это происходит в Грозном, отрицательно сказывается на управлении городом, считает урбанист Святослав Мурунов. Урбанисты Александр Согомонов и Лада Дубинина указали на общую для российских городов проблему отсутствия стратегии развития.

06 марта 2021, 15:35

  • Участники акции протеста в Ереване потребовали встречи с президентом

    Митингующие в столице Армении ветераны боевых действий переместились в центр города, где объединились с протестующими оппозиционерами. Бывшие военные потребовали встречи с президентом Арменом Саркисяном и пригрозили митингом у его резиденции в случае попытки уклониться от переговоров.

06 марта 2021, 15:04

  • Азербайджанский активист осужден по делу о распространении COVID-19

    Суд в Баку 5 марта признал активиста Ниджада Ибрагима виновным в распространении коронавирусной инфекции и приговорил к 1 году и 3 месяцам колонии. Защита заявила о необоснованности приговора. Супруга осужденного сочла причиной преследования намерение мужа провести одиночный пикет с требованием отставки главы государства.

06 марта 2021, 14:03

06 марта 2021, 13:37

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи