Дело студентов из Средней Азии дошло до суда в Элисте

28 февраля 2021, 05:49

Студент из Туркменистана Маликберди Алламырадов не был обязан уведомлять власти об одиночном пикете, а то, что его друг Шухрат Рахимов снимал акцию на видео, не делает ее групповым пикетом, отметил правозащитник Валерий Бадмаев, который вызвался защищать интересы студентов на процессе 11 марта. Для выдворения из России и отчисления студентов из вуза требуются веские основания, отметил правозащитник Семен Атеев.

Как писал «Кавказский узел», 24 февраля Правозащитный центр «Мемориал»* сообщил, что калмыцкие силовики пугают депортацией туркменского студента, задержанного в Элисте за пикет против ограничений на денежные переводы со стороны властей Туркменистана. Руководство вуза угрожает ему отчислением. Студент-филолог третьего курса гуманитарного факультета Калмыцкого государственного университета Маликберди Алламырадов провел одиночный пикет у комплекса "Пагода Семи дней" в Элисте 18 февраля. Участника пикета и его друга, студента из Узбекистана, который снимал акцию на видео, задержала полиция. По словам студентов, в отделении полиции они пробыли пять часов.

Элистинский городской суд рассмотрит дела гражданина Туркменистана Маликберди Алламырадова и гражданина Узбекистана Шухрата Рахимова 11 марта. По информации горсуда, обоим студентам вменяется часть 1 статьи 20.2 КоАП (нарушение организатором публичного мероприятия установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования; влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или обязательные работы на срок до сорока часов).

Студентов известили о дате суда по телефону, при этом Рахимов до сих пор не получил на руки копию протокола, составленного в полиции, сообщил Маликберди Алламырадов корреспонденту «Кавказского узла» 27 февраля.

«У меня тоже не было копии протокола, пока я сам не съездил в отделение полиции и не потребовал выдать мне этот документ», - отметил он.

В протоколе (копия имеется в распоряжении «Кавказского узла») сказано, что 18 февраля с 13.15 до 13.30 мск «Алламырадов организовал и провел публичное мероприятие в форме пикетирования группой лиц в количестве двух человек без согласования с администрацией города Элисты».

По словам Алламырадова, полицейские, бравшие объяснение у студентов, выясняли, каким образом планировалась акция. «Нас опрашивали вместе с Рахимовым, мы были в одном кабинете. У меня спросили, когда я запланировал выйти на пикет – я ответил, что три недели назад. У Шухрата поинтересовались, видел ли он раньше мой плакат. Он сказал, что увидел его только на пикете», - рассказал студент.

Он подтвердил информацию Правозащитного центра «Мемориал»* о том, что полицейские пригрозили ему выдворением, а руководство университета – отчислением из вуза. Алламырадов также заявил, что сотрудник отдела по международным связям университета пытался отобрать у него смартфон, когда студент включил камеру, чтобы записать на видео телефонный разговор с представителем консульства Туркменистана.

«В консульство звонил проректор. Я попросил его дать мне трубку, чтобы я сам переговорил. И хотел записать телефонный разговор на видео. Но когда включил камеру, на меня накинулся сотрудник отдела по международным связям, стал отбирать смартфон. В итоге мне не дали поговорить и не пересказали содержимое разговора проректора с представителем консульства. До этого мне говорили, что руководство вуза четыре раза обращало внимание нашего консульства на проблему с переводами. Ответ они не получили. Я им сказал, что результата от их обращений не будет. Потому что это наша проблема, и инициатива по ее решению должна исходить от туркменского народа. А руководство вуза пытается нам запретить высказываться на политические темы», - сказал Алламырадов.

Как он утверждает, ограничение на перевод свыше 50 долларов введено по указанию властей Туркменистана, специального закона на этот счет нет. Денег, которые Алламырадов получает от родителей, ему хватает на питание в течение недели. При этом подрабатывать он не может, поскольку не имеет рабочей визы.

«Родители спрашивали у сотрудников банка, на каких основаниях они запрещают переводить больше 50 долларов – никаких документов им не предъявили, но сказали, что это указание властей [Туркменистана]. Через Western Union можно переводить деньги один раз в два месяца. В прошлом месяце мне перевели через банковскую карточку – я снял всего лишь 37 долларов [из переведенных пятидесяти]. Этих денег мне хватает максимум на неделю, если покупать только продукты. Подрабатывать во время учебы нам запрещено, потому что виза у нас не рабочая, а студенческая. Нам теперь что, умереть с голоду? Я решил обратить внимание на проблему через свой YouTube-канал», - рассказал студент.

По словам Алламырадова, из-за его активности в интернете власти Туркменистана оказывают психологическое давление на родителей. «Нас в семье семеро: бабушка, родители, два брата и две сестры. Когда я начал вести свой канал, родителей стали вызывать в полицию. Их там постоянно допрашивают, требуют, чтобы они каким-то образом заставили меня прекратить свою деятельность в интернете. Папе угрожают увольнением с работы. Все это продолжается с прошлого года. Я не хочу возвращаться домой при нынешней власти», - заявил Алламырадов.

Шухрат Рахимов сообщил корреспонденту «Кавказского узла», что является однокурсником Алламырадова. В полиции он заявил, что поддерживает Маликберди «как друга».

«В отделении полиции мы находились примерно с двух дня до семи вечера. Меня спросили, знаю ли я Малика. Я ответил, что он мой друг, однокурсник. Полицейский уточнил, поддерживаю ли я его. Я сказал, что поддерживаю как друга, но в политику не лезу. Малик попросил меня снять его на видео – я снял. У нас в Узбекистане проблем с переводом денег нет. Если бы я знал, что пикетирование на пагоде запрещено, я бы туда не пошел», - рассказал Рахимов.

По его словам, в университете у него лишь поинтересовались, зачем он пошел на пагоду 18 февраля. «Я ответил, что меня попросили снять видео. Больше расспросов со стороны руководства вуза не было», - заверил студент.

Представлять интересы Алламырадова и Рахимова в суде будет главный редактор газеты «Современная Калмыкия», правозащитник Валерий Бадмаев.

«Я уже встретился, переговорил с ребятами. Суд у них в один день, поэтому, возможно, придется привлечь еще кого-то из наших оппозиционеров-юристов, чтобы не вышло накладки по времени. Естественно, защищать мы их будем бесплатно. Одиночный пикет не требует уведомлений и согласований, а съемка на видео не делает этот пикет групповым. Но я еще не ознакомился с материалами дела, поэтому пока воздержусь от развернутых комментариев», - сказал Бадмаев корреспонденту «Кавказского узла».

Согласно Конституции России, на всех, кто законно находится на территории Российской Федерации, распространяются все те же права и обязанности, что есть у гражданина Российской Федерации, заявил корреспонденту «Кавказского узла» правозащитник Семен Атеев.

«Имеются некоторые исключения, такие, как право избираться и быть избранным, право работать в органах государственной и муниципальной власти. Но это не касается публичных мероприятий. Здесь закон одинаков для россиян и иностранцев. Так что угроза выдворения со стороны силовиков, если она была, не имеет под собой юридических оснований. По закону выдворить иностранца можно из-за проблем с миграционным законодательством: за незаконное нахождение на территории Российской Федерации, незаконное трудоустройство и так далее. И выдворение проводится только по решению суда», - уточнил Атеев.

Отчислить студента из вуза можно тоже «лишь в строго определенных случаях», добавил правозащитник. «Все эти случаи четко прописаны в федеральном законе об образовании. Можно отчислить, например, за неуспеваемость, за неуплату, если студент учится на платной основе. Но то, чем студент занимается в свободное от учебы время, никого не касается. Это не дело ректора или преподавательского состава, это личное дело студента. Любые беседы со стороны руководства вуза на тему «туда не ходи, сюда ходи» недопустимы. Это нарушение свободы слова, попытка оказания давления. Если ректор или кто-то из руководства университета угрожает студенту отчислением или еще чем-то, его самого можно привлечь к ответственности», - сказал Атеев.

Комментариями представителей руководства Калмыцкого государственного университета по ситуации с Алламырадовым и Рахимовым «Кавказский узел» пока не располагает.