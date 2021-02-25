Пашинян уволил главу Генштаба после требования отставки правительства

25 февраля 2021, 12:12

Премьер-министр Армении уволил начальника Генштаба Вооруженных сил Оника Гаспаряна после того, как военные потребовали отставки Никола Пашиняна и правительства.

"Кавказский узел" сообщал, что ранее замглавы Генштаба Армении Тиран Хачатрян был уволен после критики Пашиняна: он назвал несерьезными слова премьер-министра о небоеспособности приобретенных в России "Искандеров". Ранее, 23 февраля, Пашинян заявил, что "Искандеры" во время боев в Нагорном Карабахе "не взорвались или взорвались лишь на 10%". По мнению военных экспертов, это необоснованная претензия к России, а назвать эти ракеты устаревшим вооружением мог только недостаточно сведущий человек. Оппозиция обвинила Пашиняна в подрыве армяно-российских отношений.

Пашинян высказался о качествах "Искандеров", комментируя слова бывшего президента Армении Сержа Саргсяна о том, что ракетные комплексы надо было использовать в первые дни осеннего обострения карабахского конфликта. "Искандеры" нужно было применять уже на четвертый-пятый день войны, когда Азербайджан накопил огромное количество живой силы в Горадизе и на других участках", — приводятся слова Саргсяна в справке "Кавказского узла" "Про войну, миллиарды и "Искандеры": главное из интервью с Саргсяном".

Генштаб Армении потребовал отставки премьер-министра Никола Пашиняна и его правительства. В распространенном сегодня заявлении Генштаб выражает свой "решительный протест по поводу увольнения Хачатряна, которое было осуществлено без учета национальных и государственных интересов Армении и на основании лишь личных амбициозных причин".

"В таких тяжелых для страны условиях данное решение является антигосударственным и безответственным", - сказано в заявлении Генштаба ВС Армении, которое перевела корреспондент "Кавказского узла".

Генштаб считает, что "премьер Армении и правительство отныне не способны принимать адекватные решения в критической ситуации для армянского народа". "ВС Армении длительное время проявляли терпеливость к разным выпадам в сторону Вооруженных сил со стороны властей, однако всему есть границы", - говорится в заявлении Генштаба.

Также в заявлении отмечается, что "ВС Армении с честью выполняли свои обязанности перед своим народом в борьбе с противником". "Неэффективное правление действующих властей, а также проявленные серьезные ошибки во внешней политике привели страну к развалу". Документ подписали высокопоставленные военные, в том числе, начальник Генштаба Оник Гаспарян и его бывший первый заместитель Тиран Хачатрян.

В ответ на требование об отставке премьера Никол Пашинян уволил начальника Генерального штаба ВС, генерал-полковника Оника Гаспаряна. "Я сегодня принял решение уволить начальника генштаба и его первого заместителя. Министр обороны уже готовит соответствующее решение о назначении нового главы Генштаба и его заместителей", - цитирует Пашиняна ТАСС.

В Ереване проходят митинги с требованием отставки Пашиняна. Они начались после того, как 9 ноября 2020 года премьер подписал мирное соглашение с Азербайджаном. Большинство акций организовали 17 оппозиционных сил, которые также создали "Комитет спасения". Премьера призвали уйти в отставку президент Армении, а также католикос всех армян Гарегин Второй. 9 февраля акцию протеста с требованием отставки правительства страны провели активисты "Дашнакцутюн", десятки протестующих были задержаны.

В апреле 2018 года, перед приходом к власти, Никол Пашинян, который возглавлял тогда армянскую оппозицию, делал заявления, в том числе об отношениях с Россией, которые противоречили его прежним декларациям, говорится в справке "Кавказского узла" "Армения между "братской" Россией и Западом – противоречивые цитаты Пашиняна".