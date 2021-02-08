"Российская ЛГБТ-сеть" сообщила об угрозах отцу задержанных уроженцев Чечни

08 февраля 2021, 18:27

Отец двух модераторов чеченского Telegram-канала пожаловался на давление со стороны силовиков, сообщил представитель "Российской ЛГБТ-сети". Отказ отца задержанных от адвоката правозащитники связали с поступившими ему угрозами.

"Кавказский узел" сообщал, что силовики вывезли в Чечню из Нижнего Новгорода двух уроженцев республики - 20-летнего Салеха Магамадова и его несовершеннолетнего брата, носящего другую фамилию. 6 февраля юношей допросили в Чечне по двум уголовным делам в качестве свидетелей, а сразу после этого задержали повторно. Юрист "Российской ЛГБТ-сети" подал заявления о похищении, незаконном лишении свободы, превышении полномочий в отношении молодых людей. Только сегодня ему удалось установить, что оба находятся в изоляторе временного содержания в Урус-Мартане. При этом отец задержанных отказался от услуг адвоката.

7 февраля министр информации и печати Чечни Ахмед Дудаев заявил, что молодые люди заподозрены в оказании поддержки боевику из группы Аслана Бютукаева и уже дали признательные показания. Чеченские силовики заподозрили гея и трансгендера, насмехающихся над религией, в пособничестве боевикам, отметила обозреватель "Новой газеты" Елена Милашина.

Официальных документов об уголовном деле до сих пор нет, следствие предоставило лишь записку, указал координатор программы экстренной помощи "Российской ЛГБТ-сети" Давид Истеев. "Записка не имеет никакого отношения к процессуальным документам. Нет никаких официальной информации о возбужденном уголовном деле, мы до сих пор не знаем, где они находятся", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Истеев уточнил, что в ходе первого допроса, в Гудермесе, никаких претензий юношам не предъявляли. "Но при адвокате было сказано, что задержанных отпустить нельзя. Как только они вышли из отделения в Гудермесе, их ждал наряд, чтобы отвезти в <отделение силовой структуры> по Серноводскому району для допроса по уголовному делу в качестве свидетелей. Туда адвокат уже приехал с отцом задержанных. Адвоката к задержанным не пустили, он ждал порядка двух часов. За это время, видимо, из ребят и выбили признательные показания", - рассказал представитель "Российской ЛГБТ-сети".

По словам Истеева, отец задержанных сообщил об угрозах, полученных от высокопоставленного силовика. "Отец сообщил, что на него оказывали давление. Сказали, что если он не откажется от всех адвокатов, то задержанных будут позорить по чеченским телеканалам. С отцом мы на связи. Он говорит, что ему самому угрожает смертельная опасность в Чечне", - отметил Давид Истеев.

По словам члена совета Правозащитного центра "Мемориал"* Олега Орлова, оба вывезенных из Нижнего Новгорода молодых человека были среди задержанных в апреле 2020 года "чеченских блогеров". Тогда в соцсетях появились видео с извинениями жителей Чечни за участие в группе "Осал нах 95" ("Пустые люди"). Полиция нашла не менее 10 человек, которые размещали в "Осал нах 95" и группах других мессенджеров оскорбительные публикации, комментарии и фотографии других людей, сообщил источник в МВД по Чечне.

Заставив отца задержанных отказаться от адвоката, чеченские силовики получают полную свободу в своих действиях, указала председатель комитета "Гражданское содействие" Светлана Ганнушкина. "Адвокат им мешает - они не могут легко и просто сфабриковать дело. А если нет адвоката, задержанные не знают своих прав - их заставят признать все, что угодно", - пояснила корреспонденту "Кавказского узла" Светлана Ганнушкина.

Другие родственники задержанных тоже могут быть в опасности, указала правозащитница. "Поэтому решение отца отказаться от адвоката можно понять. Но в этом случае нужно проявить волю, чтобы хоть кто-то мог защитить задержанных", - добавила Ганнушкина.

Бывший руководитель грозненского офиса Правозащитного центра "Мемориал"* Оюб Титиев согласен с Ганнушкиной. "Я не исключаю, что отец по лучал угрозы. Это в по лне возможно. Он же не будет просто так отказываться от адвоката. Ему угрожали, он испугался и сделал то, что от него хотели", - предположил Оюб Титиев.

По его мнению, если задержанных осудят, то родственников оставят в покое. "Я, конечно, не верю, что ребята причастны и помогали бандформированиям. Но если их посадят, то родственникам ничего не будет угрожать, пока они у силовиков. Возможно, все закончится высылкой задержанных за пределы Чечни. Хочется надеяться на это", - сказал правозащитник корреспонденту "Кавказского узла".

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими в республике "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Инакомыслие в Чечне", а материалы о практике публичных извинений - на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет". Подробнее о практике принуждения к извинениям, которая с подачи Рамзана Кадырова распространилась и за пределами Северного Кавказа, говорится в справочном материале "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин". "Кавказский узел" также регулярно обновляет хронику публичных извинений на Кавказе.

* организация внесена Минюстом России в список НКО, выполняющих функции иностранного агента.