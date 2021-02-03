03 февраля 2021, 13:15

Силовики объявили московского журналиста участником акции протеста

Корреспондент "Открытых медиа" Дмитрий Никитин, который освещал акцию протеста сторонников Навального в Москве, задержан и обвинен в нарушении порядка проведения публичного мероприятия.

Как писал "Кавказский узел", 2 февраля суд в Москве признал Алексея Навального виновным в нарушении испытательного срока и заменил ему условный срок на реальный, отправив в колонию на 3,5 года. При этом было зачтено время, которое он провел под домашним арестом, в итоге в колонии оппозиционер проведет два года и восемь месяцев.

17 января Алексея Навального, прилетевшего в Москву из Берлина, где он лечился после отравления, задержали и заключили под стражу. Акции в его поддержку проходили 23 и 31 января по всей России, в том числе в городах юга России. Силовики задерживали не только сторонников Навального, но и журналистов, и прохожих. Новости об этих событиях "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Акции Навального".

Корреспондент «Открытых медиа» Дмитрий Никитин был задержан около полуночи во время стихийного шествия сторонников Навального в Москве, на него составили протокол по статье о нарушении порядка проведения массовых мероприятий (часть 6.1 статьи 20.2 КоАП РФ, предусматривающей до 15 суток ареста), сообщает "Открытые медиа".

Никитин освещал акцию протеста и был задержан, хотя при себе у него были пресс-карта, редакционное задание и жилет с надписью «Пресса». "Ночь он провёл в отделе МВД по Головинскому району Москвы, потом был доставлен в отдел по Войковскому району. Из-за плана «Крепость» к нему не пустили адвоката «Правозащиты Открытки» Геннадия Фёдорова", - говорится в публикации.

Сообщество независимых российских медиа «Синдикат-100» 2 февраля потребовало от руководителей МВД и Росгвардии "прекратить препятствовать профессиональной деятельности журналистов и остановить преследования в отношении журналистов, выполняющих свою работу". С текстом обращения "Синдиката-100" можно ознакомиться на "Кавказском узле".

По данным издания, Дмитрий Никитин был задержан на Большой Дмитровке рядом с Советом Федерации. "Его, а также ещё примерно 20 человек блокировала группа сотрудников ОМОНа и в течение часа не позволяла покинуть окружение. После этого их всех отвели в автозак", - сообщило издание.

Дмитрий Никитин был на акции протеста в жилете с надписью "Пресса", но потерял распечатку редакционного задания, уточнила главный редактор "Открытых медиа" Юлия Ярош. "Он [был] в жилете "Пресса", но потерял редакционное задание -  есть только фото на телефоне, но в телефон никто не смотрит", - приводит сегодня ее слова РИА Новости.

Напомним, пользователи краснодарских пабликов в соцсетях выразили возмущение приговором Навальному, а местный штаб оппозиционера призвал своих сторонников не рисковать, так как для всех, кого могут задержать, "не хватит адвокатов". Сторонники оппозиционера сообщили, что в центре Краснодара наблюдались скопления силовиков.

Примечание:

"Таганрогские активисты решили оспорить штрафы за участие в акции протеста", "Ростовчане объяснили мотивы участия в акции в поддержку Навального", "Педагог из Армавира пожаловался на увольнение в связи с митингом".

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