Более 100 беженцев вернулись в Нагорный Карабах за сутки

31 января 2021, 08:02

Миротворцы сопроводили из Еревана в Степанакерт еще 104 беженца, и общее число вернувшихся домой жителей Нагорного Карабаха увеличилось до 51 739 человек, сообщило Минобороны России.

Как писал "Кавказский узел", общее число вернувшихся в Нагорный Карабах жителей к 29 января достигло 51 537 человек.

Российские военнослужащие учитывают не всех беженцев, указали власти Нагорного Карабаха. Только к 30 ноября 2020 года без сопровождения миротворцев из Армении вернулось около 30 тысяч жителей непризнанной республики, сообщил министр территориального управления и развития региона Жирайр Мирзоян.

За сутки с 29 по 30 января из Армении в Нагорный Карабах прибыли 104 беженца, а днем ранее - 98 человек. Общее число вернувшихся в регион жителей с 14 ноября 2020 года составило 51 537 человек, сообщило Минобороны России на своем сайте.

Саперы за минувшие сутки также очистили от взрывчатки 36 гектаров территории, четыре километра дорог и 13 домов и обезвредили 19 боеприпасов, отметили военные.

Всего за время миротворческой миссии в Нагорном Карабахе саперы разминировали 859,3 гектара территории, 245,8 километра дорог, 962 домостроения, среди которых 27 социально значимых объектов, указало военное ведомство. "Обнаружено и обезврежено 23 936 взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении.

"Кавказский узел" также писал, что беженцы из Кашатагского района Нагорного Карабаха, территория которого по итогам осенней войны перешла Азербайджану, на акции протеста в Ереване 29 января заявили о проблемах с жильем и потребовали выплатить им компенсации за утраченное имущество.

Нагорный Карабах по итогам осеннего обострения конфликта утратил контроль над двумя третями территории. Какие территории Азербайджан получил по условиям мирного соглашения, можно посмотреть на подготовленной "Кавказским узлом" карте. Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения военных из России в Нагорном Карабахе.

Боевые действия во время осенней эскалации конфликта в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. Информация об этом обострении карабахского конфликта приведена в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и в хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".