Карабахские беженцы потребовали компенсаций от властей Армении

29 января 2021, 14:00

Жители Кашатагского района Нагорного Карабаха, покинувшие свои дома после осенней войны, на акции протеста в Ереване заявили о проблемах с жильем и потребовали выплатить им компенсации за утраченное имущество.

Как сообщал "Кавказский узел", для жителей Кашатагского (Лачинский) района Нагорного Карабаха стало неожиданностью подписание соглашения, согласно которому его территорию переходит Азербайджану. По их словам, власти дали им несколько часов на сборы. После массового исхода вынужденные переселенцы нашли убежище у родственников в Армении.

По административно-территориальному делению Азербайджана Кашатагский район относится к Лачинскому району. Какие территории Азербайджан получил по условиям мирного соглашения, можно посмотреть на подготовленной "Кавказским узлом" карте. Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Несколько десятков беженцев из Кашатагского района Нагорного Карабаха сегодня вышли на акцию протеста в Ереване с требованием к властям Армении компенсировать им потери и обеспечить жильем. В числе протестующих были участники карабахской войны, сообщило сегодня издание "Новости Армении".

После перехода Кашатагского района под контроль Азербайджана, большинство жителей были вынуждены покинуть свои дома, рассказал глава общины Айказян Армен Чомоян. Он уточнил, что общее число беженцев составляет около 13 тысяч человек (порядка 3000 семей). "Мы хотим получить дома или средства на их приобретение. Устроимся и начнем заниматься сельским хозяйством. Нам не нужны миллионы, нам нужно наше имущество", – сказал Чомоян, слова которого привел сегодня "Sputnik Армения".

Беженцы направили требования властям Нагорного Карабаха, но до сих пор они не получили ответа. Всеми программами для беженцев занимаются власти Армении, поэтому участники акции требуют встречи с властями страны, объяснил Чомоян. "Нас предупредили о переходе наших общин под контроль Азербайджана за несколько часов до выселения, мы ничего не успели вывезти. Оставили дома, имущество, фермы. А теперь скитаемся по съемным квартирам и выслушиваем претензии", – сказал глава общины.

Другие участники акции протеста пожаловались на денежные трудности. "Мы обращались во все структуры, но на наши запросы либо не отвечают, либо выдают нам отказы. Нас лишили всего, а теперь мы вынуждены просить помощь. Нам нужна своя крыша над головой ", – сказала одна из участниц акции протеста.

Собравшиеся также пожаловались, что часто слышат критику и претензии со стороны армянских чиновников. По их словам, они готовы поселиться в селах Армении, которые сейчас почти пустуют, и развивать там сельское хозяйство, сказано в публикации.

С 27 сентября по 9 ноября 2020 года в Нагорном Карабахе велись полномасштабные боевые действия. По условиям мирного соглашения, которое вступило в силу 10 ноября 2020 года, Армения согласилась на сохранение за Баку контроля над всеми территориями, занятыми азербайджанскими военными в результате боев. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Подробнее об обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий.

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".