Адвокат связала ухудшение состояния Джикаевой с содержанием в СИЗО

30 января 2021, 20:18

Instagram-блогер из Северной Осетии Малика Джикаева из-за ареста не может регулярно проходить курс лечения в больнице, это приводит к приступам аутоагрессии, сообщила адвокат Джикаевой Инара Бедоева. Осужденная написала заявление с просьбой заменить срок в колонии на СИЗО, боясь неизвестности, предположил правозащитник Магомед Аламов.

Как сообщал "Кавказский узел", Малика Джикаева была задержана в Грозном 9 марта 2020 года по подозрению в хранении наркотиков, а 11 декабря 2020 года суд в Грозном приговорил ее к трем годам колонии общего режима. Джикаева не признала вину и обжаловала приговор в Верховном суде Чечни.

Две экспертизы подтвердили, что Малика не употребляла наркотиков, рассказал адвокат Джикаевой. Родственники девушки уверены, что запрещенные вещества ей были подброшены, чтобы наказать ее за эпатажные ролики в Instagram. Кто такая Малика Джикаева, и какие ее ролики вызывали особенное возбуждение публики, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Рискованный "Инстаграм": за что Малику Джикаеву посадили в Чечне".

Замена колонии на СИЗО является исключением

Руководство следственного изолятора, где находится Джикаева, рассматривает ее просьба о том, чтобы после вступления приговора в силу оставаться в СИЗО, работая в отряде хозяйственного обслуживания, сообщила 27 января "Чечня Сегодня". Однако условия в колониях более мягкие, чем в СИЗО, указал в связи с этим корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник Северо-Кавказского отделения правозащитной организации "Комитет против пыток" Магомед Аламов. "Прежде, чем Малика примет окончательное решение, ей нужно тщательно взвесить все «за» и «против»: где ей лучше отбывать наказание. К тому же, решение о ее пребывании в хозотряде, будет решать не она, а начальник учреждения", - сказал Аламов.

Джикаева опасается, что условия в колонии будут хуже, предположил правозащитник. "Желание отбывать наказание в хозчасти СИЗО, возможно, продиктовано неизвестностью, что может ее ожидать в колонии, где ей предстоит отбывать наказание, если Верховный суд Чеченской республики оставит в силе приговор суда первой инстанции. К тому же, в СИЗО блогерши уже налажен какой-то быт. Думаю, Малику, пугает попадание в новую среду, в которой ей предстоит пробыть без малого три года", - добавил Магомед Аламов.

Практика отбывания наказания в СИЗО существует, указала адвокат Татьяна Окушко, не связанная с делом Джикаевой. "Согласно статье 77 Уголовно-исполнительного кодекса РФ, в исключительных случаях лица, осужденные к лишению свободы, ранее не отбывавшие лишение свободы, которым отбывание наказания назначено в исправительной колонии общего режима, могут быть с их согласия оставлены в следственном изоляторе для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию", - процитировала адвокат УИК РФ. Татьяна Окушко отметила, что согласие осужденного должно быть зафиксировано письменно.

Она пояснила, что чаще всего в хозотрядах оставляют тех осужденных, которые имеют специальности слесаря-сантехника, электрика, повара, парикмахера. "Осужденные содержатся в незапираемых общих камерах отдельно от иных лиц, имеют право на двухчасовые прогулки и могут звонить по телефону родным и близким ежедневно", - сообщила адвокат.

Адвокат рассказала о порезах на руках Джикаевой

Адвокат Малики Джикаевой Инара Бедоева в последний раз встречалась со своей подзащитной в декабре 2020 года, и не смогла подтвердить корреспонденту "Кавказского узла", что та действительно пожелала остаться в СИЗО. "Во время свидания, Малика такого желания не высказывала. На эту тему мы с ней не говорили, и поэтому пока воздержусь от комментариев", - сказала адвокат.

По словам Бедоевой, Джикаева не жаловалась на условия содержания в СИЗО. "В разговоре со мной она, возвращаясь к своему задержанию, не переставала возмущаться самим фактом, что ей подбросили наркотики, и говоря об этом, она употребляла в адрес тех, кто это сделал, только ненормативную лексику. Малика - человек ранимый. Это не только проявляется в силу характера, но здесь сказывается ее заболевание, в результате которого от любого малозначимого факта она вспыхивает, как спичка, и вся ее агрессия выплескивается в бранных словах. Она сама признает, что нужно сдерживаться. Во время свидания с Маликой я увидела, что у нее сильно порезаны руки. Она сказала, что это сделала себе она сама. Видимо, делая себе больно, она старается снизить градус агрессии, таким образом пытается контролировать свои эмоции", - предположила адвокат.

Участившиеся вспышки агрессии связаны с тем, что в условиях СИЗО Джикаева лишена возможности проходить курс необходимого при ее болезни лечения, пояснила Бедоева. "Я попросила Малику все-таки пытаться контролировать свое поведение, избегать выплеска эмоций, чтобы не провоцировать неадекватного поведения по отношению к ней сотрудников СИЗО. На что Малика сказала, что несмотря на ее приступы агрессии, по ее словам, многие сотрудники СИЗО стараются ее успокоить, не обращая внимания на бранные слова", - рассказала Бедоева.

Адвокат отметила, что начальник СИЗО просил ее не говорить Джикаевой о недавней смерти сестры. "У нее и так в связи с задержанием и с приговором психика нарушена, а известие о смерти близкого человека вообще выбьет ее из колеи. Поэтому от плохих вестей нужно воздержаться", - процитировала начальника СИЗО Бедоева.

Инара Бедоева ранее сообщала, что договорилась с Джикаевой о способе скрытно пожаловаться на давление в СИЗО. "В комнате для свиданий установлено видеонаблюдение, и на случай, если Малика боится говорить правду, я шепнула ей: если с ней плохо обращаются, пусть выбросит апелляционную жалобу. Тогда приговор вступит в законную силу и ее быстро этапируют за пределы республики. А я, в свою очередь, обжалую приговор уже в кассационной инстанции, пока она будет отбывать наказание в лагере. Однако апелляционная жалоба поступила в суд, что свидетельствует – условия в СИЗО терпимы", - процитировали 27 января слова адвоката "Кавказ.Реалии".

Дата рассмотрения апелляции пока не назначена, сообщила Инара Бедоева.

"Малика своей вины не признает. Она считает, что наркотики в ее сумку подложили в отделении <силовой структуры>, где девушка находилась после задержания. У нее есть все основания так думать. Из материалов уголовного дела следует, что два часа после того, как ее доставили в отделение <силовой структуры>, Джикаеву не досматривали. Удивительная беспечность <силовиков>, которые проводили задержание! Откуда они знали - может, в сумке этой девушки взрывчатка с часовым механизмом, а блогер является террористкой-смертницей? Но <силовики> видели, что перед ними наивная девушка, которая в силу своей порядочности также верила и в порядочность сотрудников <силовой структуры>, поэтому она оставляла свою сумку без присмотра, когда ее в течении двух часов водили из одного кабинета в другой. За это время туда можно было подложить не только наркотики, но и взрывчатку, пистолет, гранату", - указала адвокат.

Джикаева лишена возможности проходить курс лечения в больнице

Малика Джикаева остается под стражей, несмотря на болезнь, посетовала ее мать, Анжела Кудзиева. "Дважды в год ее врачи госпитализировали в клинику, где она проходила курс лечения. Все медицинские документы, заключения врачей, эпикризы, справки по инвалидности, заверенные нотариусом – все было передано следователю, но почему-то эти документы не были приобщены к делу", - указала она.

14 декабря мать Малики Джикаевой на личной странице в Instagram разместила видео, в котором попросила Рамзана Кадырова "смилостивиться" и помочь в освобождении дочери из-под ареста в Чечне. Прямого ответа от главы Чечни на видеообращение не было, но родственникам дали понять, что помогать Джикаевой Кадыров не собирается, рассказала 6 января мать осужденной.

По словам Кудзиевой, своими роликами в Instagram Джикаева хотела показать, что и приняв ислам и выполняя требования этой религии, женщина может быть свободной. "Вместе со мной она ездила в Дагестан, в Ингушетию. Выходя в эфир, Малика хотела донести до общества, что женщина в хиджабе не должна ограничивать себя семьей, домом. Она должна жить полноценной жизнью, заниматься любимым делом. А многим мусульманам такие женщины не нужны. Они считают, что если женщина надела хиджаб, то должна быть молчаливой исполнительницей воли мужчин. Такие, как Малика, которые вели активный образ жизни, многих раздражают. Какие только ярлыки к ней не приклеивали!" - добавила Анжела Кудзиева.

Она убеждена, что Джикаева оказалась за решеткой в наказание за ролики. "Нет статьи в Уголовном кодексе РФ, в которой говорится, что за независимое поведение следует человека наказать лишением свободы. Тогда в Чечне пошли на самое простое и подлое – решили подкинуть наркотики", - считает мать осужденной.

Малика Джикаева получила известность в соцсетях после публикаций эпатажных видеороликов. В июне 2019 года суд в Чечне назначил Джикаевой штраф в 40 тысяч рублей после публикации видео ее стрельбы из автомата и пистолета в форме полицейского. Многие пользователи соцсетей тогда посчитали наказание недостаточным. Ролики Малики Джикаевой могут болезненно восприниматься мусульманами, но прямых нападок на ислам не содержат, указали опрошенные "Кавказским узлом" востоковеды.