Абдулмумин Гаджиев. Фото с сайта правозащитного центра «Мемориал», memohrc.org

28 января 2021, 14:31

Абдулмумин Гаджиев отказался признать вину в суде

Обвиняемый по делу о финансировании терроризма журналист дагестанской газеты "Черновик" Абдулмумин Гаджиев отказался признать выдвинутое против него обвинение, назвав его абстрактным. Администрация суда в Ростове-на-Дону запретила участвовать на заседании прессе, сославшись на профилактику коронавируса, рассказал вчера журналист Идрис Юсупов.

Как сообщал "Кавказский узел", коллеги и друзья журналиста издания "Черновик" Абдулмумина Гаджиева регулярно проводят акции протеста в Махачкале с требованием освободить его. Серии одиночных пикетов прошли 11 и 18 января. Силовики взяли объяснения у некоторых протестующих, но акции не препятствовали.

Глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов, Кемал Тамбиев (также упоминается в СМИ как Тембиев) и журналист дагестанской газеты "Черновик" Абдулмумин Гаджиев были задержаны силовиками по делу о финансировании терроризма. Гаджиев находится под арестом с июня 2019 года.  21 октября 2020 года Следком отчитался о завершении расследования дела в отношении журналиста и передаче его в суд. Следователи считают, что Гаджиев и его предполагаемые сообщники собрали для террористов под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам 68 миллионов рублей и 200 тысяч долларов. Гаджиев настаивает на своей невиновности. Его коллеги считают преследование журналиста давлением на издание "Черновик".

В Ростовском окружном военном суде 27 января прошло заседание по делу Абдулмумина Гаджиева. На заседании были выслушаны стороны обвинения и защиты. Журналисты в суд допущены не были из-за профилактики коронавируса, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" журналист дагестанского еженедельника "Новое дело" Идрис Юсупов.

Принять участие в суде было разрешено сторонам защиты и обвинения и самим обвиняемым. Со стороны защиты в судебном заседании приняли участие адвокаты по соглашению Арсен Шабанов и Анна Сердюкова, а также зищитники, назначенные подсудимым судом, рассказал Юсупов.

Журналист "Нового дела" уточнил, что не был допущен на судебное заседание приставами, а после того, как Адвокат Арсен Шабанов в начале заседания сообщил суду о недопуске Юсупова, судья сослался на распоряжение председателя суда и предложил обратиться в приемную. Юсупов написал заявление в приемную суда о допуске на судебное заседание в качестве сотрудника СМИ. "Я прямо там же написал, но они [принимавшие заявление сотрудники суда] сказали, что могут рассматривать мое заявление в течении тридцати дней", – отметил журналист.

Суд препятствует освещению этого процесса представителям некоторых СМИ, в то время как представителям телекомпании НТВ стали доступны записи с судебного заседания, отметил Юсупов.

В свою очередь Абубакар Ризванов заявил ходатайство о привлечении Идриса Юсупова в качестве своего общественного защитника. Но его просьба была отклонена. А при ее рассмотрении было допущено процессуальные нарушение. На рассмотрение ходатайства Ризванова  о привлечении Юсупова в качестве общественного защитника сам Юсупов не был допущен и приглашен для дополнительных вопросов со стороны суда, рассказал журналист.

Судья сослался на то , что ходатайство о привлечении Идриса Юсупова в качестве общественного защитника Абдулмумина Гаджиева было рассмотрено на предыдущем судебном заседании и в удовлетворении ходатайства было отказано. Однако в рамках судебного заседания 27 января судья отклонил аналогичное ходатайство уже Абубакара Ризванова, не пригласив Юсупова в зал судебного заседания, рассказал сотрудник "Нового дела". "Это является серьезным процессуальным нарушением", – отметил он.

Коллеги Гаджиева анонсировали новые акции протеста

Судебное заседание по делу Гаджиева продолжилось выяснением отношения Гаджиева, Ризванова и Тамбиева к обвинительному заключению. Гаджиев в своем выступлении указал, что обвинение, выдвинутое против него абстрактное и отказался его признавать, следует из аудиозаписи заседания суда, предоставленной корреспонденту "Кавказского узла" адвокатом.

Ризванов также не признал свою вину и назвал обвинение "построенными на предположениях", которые содержатся в процессуальных актах".

Кемал Тамбиев также не отказался признавать вину и также назвал обвинение "непонятным" для него, следует из аудиозаписи.

Следующее заседание суда назначено на 3 февраля, суд будет исследовать письменные доказательства, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Абдулмумина Гаджиева Арсен Шабанов.

Он пояснил, что отказ в допуске на заседание суда журналистам практикуется повсеместно. И что администрация объясняет это профилактикой коронавируса. "В суды сейчас нигде никого не впускают. [пускают] только участников", – сказал адвокат.

Абдулмумин Гаджиев не может публиковаться на страницах "Черновика" так часто, как он это делал находясь в СИЗО Махачкалы, сообщил заместитель главного редактора издания Магомед Магомедов. "Та регулярность в отправке материалов, которая была, когда Гаджиев был в СИЗО Махачкалы, уже отсутствует. Поэтому в материалах Гаджиева для редакции бывают существенные перерывы", – сказал корреспонденту "Кавказского узла" Магомедов.

Ранее Магомед Магомедов заявлял, что коллеги и друзья Абдулмумина Гаджиева не намерены прекращать выражать поддержку ему, несмотря на изменение федерального законодательства о пикетах. Кроме того, коллеги арестованного журналиста намерены в той же мере информировать общественность о деле Гаджиева и выработать новые формы акций в его поддержку, не противоречащие законодательству. 

Пикеты еженедельно проводимые в Махачкале в поддержку Абдулмумина Гаджиева будут продолжены, в том числе и в Ростове-на-Дону, добавил он. "Там ожидается, что пикеты будут проводить сторонники Гаджиева", – пояснил Магомедов.

Он также подтвердил, что суд не пустил журналистов на заседание по делу Гаджиева, сославшись на профилактику коронавируса. "Суд ссылается на карантинные мероприятия, поэтому мы будем писать о деле Гаджиева, находясь в Махачкале", – подчеркнул Магомедов.

Россия в 2020 году вошла в число лидеров по числу журналистов, находящихся в заключении, среди них редактор "Черновика" Абдулмумин Гаджиев, сообщил 15 декабря 2020 года Комитет по защите журналистов, призвав освободить арестованных.

Дело Абдулмумина Гаджиева имеет общие черты с попыткой уголовного преследования журналиста "Медузы" Ивана Голунова, указали участники онлайн-дискуссии, проведенной на "Кавказском узле" 27 июня 2019 года. Подробнее о деле Гаджиева говорится в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева". Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов".

Примечание:

"Десять человек приняли участие в пикетах в поддержку Гаджиева", "Коллеги Гаджиева заявили о недоверии дагестанским судам", "Журналист из Северной Осетии назвал дело о фейке политическим преследованием".

Автор: Ильяс Капиев; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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