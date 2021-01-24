Студенты объяснили мотивы своего участия в акциях за Навального в Калмыкии

24 января 2021, 14:20

Молодые люди, примкнувшие вчера к акции протеста сторонников Навального в Элисте, объяснили свое решение выйти на улицы недовольством властями и желанием политических перемен в стране.

Как писал "Кавказский узел", 23 января около ста человек собрались в центре Элисты на территории культурного комплекса "Пагода семи дней" на протестную акцию в поддержку Навального. Мероприятие, которые его участники назвали "гулянием", продлилось полтора часа и прошло без задержаний. Оно прекратилось после того, как к участникам акции обратился сотрудник полиции, попросивший их разойтись. Кроме того, в разных местах Элисты одиночные пикеты в поддержку Навального провели главный редактор "Современной Калмыкии" Валерий Бадмаев, руководитель калмыцкого отделения партии "Яблоко" Батыр Боромангнаев и член избиркома Калмыкии от КПРФ Оксана Санджинова.

23 января по всей России, в том числе на юге страны, прошли акции сторонников Алексея Навального. В Краснодарском крае, Волгоградской и Астраханской областях и в Дагестане силовики задержали сторонников оппозиционера. Новости об этих событиях "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Акции Навального".

Участники акции в Элисте выступили за сменяемость власти в стране

Акция в поддержку Навального в Элисте привлекла несколько десятков молодых людей, некоторые из них признались, что вышли на уличный протест впервые, передал корреспондент «Кавказского узла», присутствовавший на мероприятии у «Пагоды семи дней» 23 января.

В частности, 19-летний студент Сергей рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что начал интересоваться политикой и «осознавать, что наша страна идет по пути автократии» благодаря расследованиям Навального.

«Я учусь на третьем курсе по специальности «Судебная экспертиза». Решил прийти сюда, потому что люблю нашу республику, наш город. Я здесь вырос и, наверное, буду здесь жить. Власть все больше позволяет себе и все больше отдаляется от людей. В демократических странах такого быть не должно. Это нельзя терпеть. Мы не должны молчать», - сказал он.

Другой студент, 20-летний Даниил рассказал, что стал следить за деятельностью Навального после того, как оппозиционного политика не допустили к президентским выборам 2018 года. «Я будущий инженер в самолетостроении. Уехал учиться в другой регион, потому что в Элисте нет соответствующих вузов. Но я люблю свой город и желаю Калмыкии только хорошего. И я сомневаюсь, что что-то у нас изменится в лучшую сторону, пока во главе республики будут представители «Единой России». [...] Я – 2001 года рождения. Всю свою жизнь прожил при Путине. И к своему тридцатилетию не хочу оставаться при его правлении», - сказал молодой человек корреспонденту «Кавказского узла».

С ним согласилась девушка, не назвавшая своего имени. «Я тоже почти всю свою жизнь живу при Путине. И мне надоело, что ничего в стране не меняется. А когда видишь масштабы воровства [...] и смотришь на пенсию своей бабушки или мамы, становится обидно от того, что кто-то может позволить себе такие траты за счет граждан страны. [...] Людей сегодня вышло не очень много, но, учитывая, что Элиста – спокойный в протестном плане город, здорово, что народ все-таки собрался. Мы должны показать свое недовольство», - сказала она корреспонденту «Кавказского узла».

В 2019-2020 годах в Элисте проходили акции протеста против назначения врио мэра Элисты Дмитрия Трапезникова, который в 2018 году временно возглавлял непризнанную Донецкую народную республику. Протестующие также сочли необходимостью прямые выборы и дошли до требований об отставке главы Калмыкии Бату Хасикова. Подробнее об этих событиях можно узнать из обновляемой хроники "Кавказского узла" "Протесты в Элисте: хроника борьбы против мэра из Донецка".

Нынешняя власть себя дискредитировала, и ее «необходимо сменить в срочном порядке», поделился мнением 33-летний участник акции, житель Элисты Александр. Также его возмутило, что представители властей, по его мнению, не дали собравшимся «свободно высказать свое мнение» о ситуации с Навальным.

«Нам Конституцией дано право выражать свое мнение и никто не вправе нас затыкать. Закон, ограничивающий проведение митингов, – антиконституционный. [...] У нас в любой сфере очень много контрольно-надзирательных органов, которые убивают конкуренцию как в политике, так и в экономике. Такого в свободной стране быть не должно», - сказал мужчина корреспонденту "Кавказского узла".

Элистинцы выразили солидарность с пикетчиками

Главный редактор газеты «Современная Калмыкия» Валерий Бадмаев рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что провел пикет под лозунгом «Навальному – свободу, Путина – в отставку» в центре города, у гостиницы «Элиста», и успел застать концовку акции на пагоде. По его мнению, появление молодежи на протестной акции в поддержку Навального свидетельствует о том, что «режиму пришел конец».

«Несколько лет назад я ездил на встречи с Навальным в Волгоград, Астрахань. До этого знакомился с ним в Москве. Я уже тогда видел, что его аудитория – это молодежь 20-30 лет. За этим поколением будущее. А подавляющее большинство молодых – сторонники Навального, нравится это кому-то или нет. Я оптимистично смотрю в будущее: этому режиму пришел конец. Так уже было в советские времена, когда власть превратилась в посмешище. В 1987 году я выходил из партии – и мне многие сочувствовали, отговаривали от этого шага. Но я сказал: «Эта власть себя исчерпала». И в 1991-м та власть кончилась. Сейчас происходит то же самое. Еще два-три года назад над Путиным боялись смеяться. У молодых уже никакого страха перед ним нет. Они открыто высмеивают этот режим», - сказал Бадмаев корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, Навального стоит поддерживать «не ради Навального, а ради себя, чтобы изменить ситуацию в стране». «Я очень сомневаюсь, что Навальный станет президентом. Но он пробил брешь, через которую хлынет «свежая вода» и смоет этот режим. Нынешней России уже не будет. Изменится ли она в лучшую или худшую сторону, я не знаю. Но я вижу, что она уже меняется. Ко мне на пикете подходили полицейские, поддерживали и извинялись, что вынуждены делать свою работу. Подходили совсем молодые ребята, фотографировались, выражали свою солидарность», - сказал журналист.

Пикет юриста Оксаны Санджиновой напротив здания Верховного суда Калмыкии также вызывал положительные эмоции у жителей Элисты, сообщила корреспонденту «Кавказского узла» сама Санджинова.

«Я вышла на пикет где-то в 13.10 мск и простояла около часа – через дорогу от Верховного суда. Выбрала это место, поскольку одиночный пикет должен проводиться у пикетируемого объекта. А я выступала не столько за Навального, сколько против беззакония. И по смыслу моего лозунга, было логично встать возле суда. Но на прилегающей к суду территории проводить пикеты запрещено, поэтому я встала через дорогу. Люди встретили пикет хорошо. Проезжающие мимо машины сигналили, некоторые водители, пассажиры открывали окна, говорили слова поддержки, выражали поддержку жестами. Несколько человек остановились, чтобы сфотографироваться», - рассказала она.

Она также сообщила, что полицейские вели себя корректно и не пытались помешать пикету. «У меня лишь поинтересовались, будет пикет одиночным или групповым. Никаких претензий со стороны сотрудников полиции не было», - добавила юрист.

Напомним, 17 января Алексея Навального, прилетевшего из Берлина в Москву, задержали в аэропорту, и на следующий день суд арестовал оппозиционера до 15 февраля. Правозащитный центр "Мемориал"* признал Навального политзаключенным.

После ареста Навального Фонд борьбы с коррупцией* опубликовал расследование о дворце Путина под Геленджиком - самом большом частном доме в России, который строится на деньги госкомпаний. Стоимость стройки составляет порядка 100 миллиардов рублей, площадь дворца - более 17 тысяч квадратных метров, к нему прилегает 7000 гектаров, на этой площади могли бы расположиться 39 княжеств Монако, утверждает Алексей Навальный. Опрошенные "Кавказским узлом" экологи сочли расследование о дворце под Геленджиком ударом по имиджу Путина.

63 региональных штаба, в том числе в Астрахани, Волгограде, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Ставрополе, открыла команда Навального перед президентскими выборами 2018 года, говорится в материале "Кавказского узла" "Волонтеры Навального: проплаченный пиар или новая политическая сила?". По данным сайта "Штабы Навального", к 18 января 2021 года на юге России продолжали работу лишь три штаба оппозиционера – в Волгограде, Краснодаре и Ростове-на-Дону. В материале "Навальный: кавказское измерение" на "Кавказском узле" изложены взгляды оппозиционера Навального на десять проблем, связанных с Кавказом.

Сообщение о конфликте интересов: корреспондент "Кавказского узла" Бадма Бюрчиев участвовал в организации акций протеста против ареста Алексея Навального.

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