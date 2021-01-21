Азербайджан анонсировал автобусные рейсы в Шушу

21 января 2021, 15:19

Власти Азербайджана намерены запустить регулярное движение пассажирских автобусов в Шушу, Горадиз, Суговушан, село Талыш, Джабраильский и Зангиланский районы, сообщила сегодня представитель Минтранспорта.

Как писал "Кавказский узел", Госагентство автодорог Азербайджана отчиталось о завершении строительства дороги Физули – Шуша. Полностью закончить работы по асфальтированию шоссе планируется до сентября,

Взятие Шуши в ноябре стало ключевым событием осеннего обострения карабахского конфликта – после этого азербайджанские войска оказались в непосредственной близости от столицы непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, Степанакерта. Армения с потерей Шуши пошла на заключение мирного соглашения, по которому карабахские власти утрачивали контроль над двумя третями территории. Какие это территории, указано на опубликованной на "Кавказском узле" карте. Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

В освобожденные города и районы Азербайджана будут запущены автобусные рейсы, заявила сегодня завсектором по связям с общественностью Госслужбы автотранспорта при министерстве транспорта, связи и высоких технологий Нурида Аллахъярова.

Проект приказа о начале конкурса для определения компаний-перевозчиков уже подготовлен, рассказала она. "Сначала рейсы откроются в Горадиз, Суговушан (армянское название - Матагис), село Талыш, Джабраильский (армянское название Джабраила - Джракан) и Зангиланский районы (армянское название Зангилана - Ковсакан)", - привел сегодня слова Аллахъяровой "Sputnik-Азербайджан".

Запуск рейсов в Шушу планировался позднее, однако с учетом большого числа желающих побывать в городе Шуша тоже включена в список первоочередных рейсов. "Планируется, что автобусные рейсы в город Шушу откроются из Гянджи, Бейлагана и Евлаха", - процитировал Аллахъярову Trend.

Новая двухполосная дорога Физули - Шуша построена на месте грунтовой дороги, которую проложили во время боевых действий военные, к сентябрю ее планируется полностью покрыть асфальтом. Одновременно строится шестиполосная дорога Физули – Шуша, она будет проложена рядом с международным аэропортом в Физули, ее планируется завершить в 2022 году. За счет новой трассы путь из Баку в Шушу сократится с 400 километров до 345. Международный аэропорт в Физули позволит сократить время на поездку в Шушу для иностранных туристов, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. По его словам, в этом году уже должна быть возведена взлетно-посадочная полоса.