Юристы сравнили дело Маракова с преследованием оппонентов властей Чечни

16 января 2021, 13:25

Защита Сергея Маракова намерена обжаловать продление срока его ареста. Юристы указали на схожесть дела против адвоката с предыдущими делами критиков чеченских властей, оценив при этом шансы на успешную апелляцию как невысокие.

Как сообщал "Кавказский узел", силовики арестовали адвоката Сергея Маракова на 10 дней в Грозном за мелкое хулиганство, а затем он был обвинен в незаконном обороте наркотиков. Ленинский райсуд Грозного назначил ему домашний арест до 21 февраля, но Верховный суд Чечни 29 декабря 2020 года заменил меру пресечения на содержание под стражей, а также направил на повторное рассмотрение возбужденное против него дело. 14 января суд продлил срок ареста до 14 марта.

Сергею Маракову грозит до 10 лет лишения свободы по статье о незаконном обороте наркотиков в крупном размере. Адвокат заявил, что наркотики ему подбросили силовики, и связал уголовное преследование с профессиональной деятельностью. В том, что Мараков был задержан в связи с его профессиональной деятельностью, уверены и опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники. Одно из последних дел Маракова было связано с земельными спорами с властями в Грозном, сообщил его коллега.

Защита Сергея Маракова готовится подать апелляцию на продление срока ареста, сообщил адвокат Максим Кравченко. Прогресса по делу нет, отметил он. "Вчера адвокат специально подходил к следователю, спрашивал, как идет следствие. Оказалось, что никаких следственных действий не проводится", – сказал Кравченко корреспонденту "Кавказского узла".

По словам адвоката, у его подзащитного ухудшилось состояние здоровья, речь идет о проблемах с сердцем. "Вчера защита заявила ходатайство о назначении медицинской экспертизы, чтобы уточнить состояние его здоровья, но получила отказ", – рассказал он

Слова Кравченко о том, что защита подаст апелляцию, подтвердила и другой адвокат Маракова Жанна Кариева. Она также отметила его плохое самочувствие. "У него проблемы с сердцем, гипертония, он находится в подавленном психическом и физическом состоянии", – сказала Кариева корреспонденту "Кавказского узла".

В грозненском СИЗО подзащитному оказывают медицинскую помощь и вообще "нормально относятся", к ним вопросов нет, добавила она. Кариева также отметила, что самостоятельно носит ему передачи в СИЗО. "На сегодняшний день только я покупаю ему продукты и сигареты. От всех, кого он защищал [в Чечне], в ряде случаев бесплатно, были только слова, а реальной помощи не было", – сказала адвокат.

Правозащитники усомнились в обоснованности дела против Маракова

Шансы на положительный результат обжалования продления срока содержания под арестом Маракова невысокие, считает юрист "Комитета против пыток" Магомед Аламов. "Судя по практике, начиная с дел Кутаева и Титиева, можно сделать однозначный вывод, что Мараков будет содержаться под стажей до начала слушания его дела в суде", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Правозащитник Руслан Кутаев в июле 2014 года был приговорен к четырем годам заключения по делу о незаконном хранении наркотиков. После апелляции 31 октября 2014 года срок заключения был снижен на два месяца. Кутаев признан политзаключенным правозащитным центром "Мемориал". Вышел на свободу в декабре 2017 года. 18 марта 2019 глава грозненского представительства "Мемориала" Оюб Титиев был осужден на четыре года заключения по обвинению в хранении наркотиков. Был досрочно освобожден 21 июня 2019 года. По словам правозащитника, наркотики ему подбросили.

Адвокат, который защищал в Чечне права людей, вряд ли бы стал носить с собой наркотики, считает президент международного общественно-политического движения "Ассамблея народов Кавказа" Руслан Кутаев. "Жизнь человека, говорящего или даже думающего что-то против власти в Чечне оказывается буквально под микроскопом, и в такой ситуации он даже подумать не может, чтобы носить что-то противозаконное. Скорее всего, это шаблон, начавшийся с моего дела, когда власти расправляются с неугодным через дела о наркотиках", – сказал Кутаев корреспонденту "Кавказского узла".

Схожее мнение высказал сотрудник правозащитного центра "Мемориал" и комитета "Гражданское содействие" Оюб Титиев. "Маракову 71 год, зачем ему наркотики? Причин фабрикации дела я не знаю, но все признаки указывают на то, что это именно фабрикация. Мы постоянно видим такую ситуацию и удивляться тут нечему", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".