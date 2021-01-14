Машина скорой помощи. © Фото Елены Синеок, Юга.ру

14 января 2021, 12:55

Число пациентов с отравлением в больницах Буйнакска возросло до 83

За помощью к врачам с признаками отравления в Буйнакске обратились 115 человек, из них 83 проходят лечение в больницах, сообщили в мэрии города.

Как писал "Кавказский узел", в городскую детскую больницу Буйнакска дети с одинаковыми признаками отравления - тошнотой, рвотой, температурой - начали поступать 12 января. Изначально был госпитализирован 61 ребенок и 10 взрослых. Причиной массового отравления стала некачественная питьевая вода, сообщил Роспотребнадзор Дагестана. 13 января ведомство сообщило, что зарегистрирован 71 случай заболевания кишечной инфекцией, из которых 61 - приходится на детей до 17 лет.

Число обратившихся к врачам с отравлением в дагестанском Буйнакске увеличилось до 115, из них 83 человека госпитализированы, проинформировали сегодня в пресс-службе мэрии.

"Всего за помощью обратилось 115 человек. На данный момент в больницах города курс лечения проходят 83 человека, из них 69 детей. Их состояние оценивается как легкой и средней степени тяжести. За последние сутки выписались 26 человек, из них 16 детей", - цитирует представителя мэрии ТАСС.

Мэрия Буйнакска напомнила, что на объектах водоснабжения города проводится дезинфекция и призвала жителей употреблять пока только бутилированную воду. "Для хозяйственно-бытовых нужд администрацией города организован подвоз воды водовозами", - сказано в сегодняшнем сообщении на сайте администрации Буйнакска.

Примечание:

"Следком начал проверку после видео об опасных отходах в частном секторе Дагогней", "Роспотребнадзор предупредил махачкалинцев об угрозе заражения от водопроводной воды", "Все заразившиеся кишечной инфекцией жители Кизляра выписаны из больницы".

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