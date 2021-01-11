11 января 2021, 15:37
Участники нападения на Тумсо приговорены к длительным срокам
Суд в Швеции признал сегодня обоих обвиняемых участниками нападения на блогера из Чечни Тумсо Адурахманова и приговорил их к десяти и восьми годам заключения и штрафу. Они будут высланы из страны после отбытия этого срока.
Как писал "Кавказский узел", 17 декабря 2020 года обвинение предложило приговорить двух подсудимых по делу о покушении на блогера Тумсо Абдурахманова в Швеции к десяти и восьми годам заключения соответственно. Судебно-психиатрическая экспертиза признала Руслана Мамаева и его предполагаемую соучастницу вменяемыми и, таким образом, несущими полную ответственность за свои действия.
Нападение на Тумсо Абдурахманова произошло 26 февраля 2020 года - блогер сумел обезоружить мужчину, проникшего в его квартиру с молотком. Слушания по делу о покушении начались 2 ноября, обвиняемый Руслан Мамаев частично признал свою вину. Он настаивает, что не планировал убивать блогера, но пошел на это, так как не мог ослушаться людей, которые направили его в Швецию из Грозного. Мамаев заявил, что заведомо "провалил задание". Женщина, которую обвиняют в пособничестве нападавшему, вину полностью отрицает. Человек, который, по мнению следствия, выдал Мамаеву задание, был арестован заочно.
Окружной суд шведского города Евле согласился с прокурором и приговорил обвинеямых к десяти и восьми годам заключения. После отбытия этого срока они будут высланы из Швеции.
"Оба будут депортированы без права на возвращение, а также приговорены к возмещению ущерба потерпевшему. Суд признал обвиняемых виновными в покушении на убийство, а также в пособничестве при покушении на убийство", - процитировал сегодня сообщение суда ТАСС.
Штраф назначен в размере 140 тысяч шведских крон (около 17 тысяч долларов), говорится в сегодняшнем сообщении шведского издания Aftonbladet.
Тумсо Абдурахманов не смог добиться предоставления убежища в Грузии и Польше, при этом он не оставлял публичных споров с чеченскими чиновниками. После одного из таких диспутов спикер парламента Чечни Магомед Даудов объявил ему кровную месть, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о Тумсо: почему дерзкий чеченец глумится над кровной местью "Лорда".
Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими в республике "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне", а материалы о противостоянии Тумсо Абдурахманова с чеченскими властями - на странице "Тумсо против кадыровцев".