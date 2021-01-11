Участники нападения на Тумсо приговорены к длительным срокам

11 января 2021, 15:37

Суд в Швеции признал сегодня обоих обвиняемых участниками нападения на блогера из Чечни Тумсо Адурахманова и приговорил их к десяти и восьми годам заключения и штрафу. Они будут высланы из страны после отбытия этого срока.

Как писал "Кавказский узел", 17 декабря 2020 года обвинение предложило приговорить двух подсудимых по делу о покушении на блогера Тумсо Абдурахманова в Швеции к десяти и восьми годам заключения соответственно. Судебно-психиатрическая экспертиза признала Руслана Мамаева и его предполагаемую соучастницу вменяемыми и, таким образом, несущими полную ответственность за свои действия.

Нападение на Тумсо Абдурахманова произошло 26 февраля 2020 года - блогер сумел обезоружить мужчину, проникшего в его квартиру с молотком. Слушания по делу о покушении начались 2 ноября, обвиняемый Руслан Мамаев частично признал свою вину. Он настаивает, что не планировал убивать блогера, но пошел на это, так как не мог ослушаться людей, которые направили его в Швецию из Грозного. Мамаев заявил, что заведомо "провалил задание". Женщина, которую обвиняют в пособничестве нападавшему, вину полностью отрицает. Человек, который, по мнению следствия, выдал Мамаеву задание, был арестован заочно.