Беженцы из Карабаха. Фото пресс-службы Минобороны России. http://mil.ru/russian_peacekeeping_forces/news/more.htm?id=12333972@egNews

10 января 2021, 07:10

182 беженца вернулись в Нагорный Карабах из Армении за сутки

Миротворцы сопроводили из Еревана в Степанакерт очередную колонну автобусов с беженцами. Общее число вернувшихся в Нагорный Карабах жителей составило 48 241 человек, сообщило Минобороны России.

Как писал "Кавказский узел", миротворцы сопроводили из Еревана в Степанакерт очередную колонну автобусов с беженцами, к 9 января общее число вернувшихся в Нагорный Карабах жителей составило 48 059 человек, сообщило Минобороны России.

Минобороны России учло не всех вернувшихся беженцев: около 30 тысяч из них выехали из Армении без сопровождения российских миротворцев, указал 30 ноября 2020 года министр территориального управления и развития Нагорного Карабаха Жирайр Мирзоян.

На автобусах из Еревана в Степанакерт доставлено 182 беженца, они прибыли в Армению при поддержке российских миротворцев, сообщило сегодня Минобороны России на своем сайте.

По данным ведомства, всего в Нагорный Карабах в места постоянного проживания уже вернулся 48 241 беженец.

Полномасштабные бои в Нагорном Карабахе продолжались с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. Информацию об этом обострении карабахского конфликта можно узнать из справки "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хроники боевых действий. На "Кавказском узле" опубликована карта размещения миротворцев в Нагорном Карабахе. Какие территории достались Азербайджану после осенней войны, показано на другой подготовленной "Кавказским узлом" карте.

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

Примечание:

"Более 130 беженцев вернулись в Нагорный Карабах за сутки", "Власти отчитались о восстановительных работах в Нагорном Карабахе", "Представители власти в Армении оспорили передачу Азербайджану 30 гектаров земли".

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