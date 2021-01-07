Работы по восстановлению зданий в Нагорном Карабахе. Фото пресс-службы МЧС России. https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/novosti/4348130#group=group-1&photo=0

07 января 2021, 08:36

МЧС России отчиталось о восстановлении домов в Нагорном Карабахе

Порядка 260 домов и социальных объектов отремонтировано в Нагорном Карабахе с использованием привезенных из России стройматериалов, сообщили российские спасатели.

Как писал "Кавказский узел", 24 ноября в Нагорный Карабах прибыли два гуманитарных конвоя из России, которые доставили, в том числе стройматериалы. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что разрешение гуманитарного кризиса в зоне карабахского конфликта является приоритетным вопросом для Кремля. 20 декабря стало известно, что в Нагорный Карабах прибыли семь железнодорожных вагонов с пиломатериалами. 26 декабря российские спасатели отчитались о доставке в Нагорный Карабах пяти тысяч квадратных метров стекла и почти 70 тонн металлопрофиля для восстановления разрушенных в результате обстрелов зданий.

После окончания военных действий в Нагорный Карабах в сопровождении миротворцев прибыли 47 653 беженца, сообщило 5 января Минобороны России.  Минобороны России учло не всех вернувшихся беженцев: около 30 тысяч из них выехали из Армении без сопровождения российских миротворцев, указал 30 ноября 2020 года министр территориального управления и развития Нагорного Карабаха Жирайр Мирзоян.

Стройматериалы, которые российские спасатели привезли в Нагорный Карабах, помогли восстановить порядка 260 домов и социальных объектов, в том числе хранилище медикаментов республиканской городской больницы, сообщило 6 января МЧС России на своем сайте.

Ремонт еще 15 зданий ведется, среди объектов - частные и многоквартирные дом и социально значимые объекты, отметило ведомство.

За восстановительными работами на объектах следят сотрудники российского МЧС  вместе с чиновниками министерства градостроения Нагорного Карабаха, первая выездная проверка в этом году прошла 5 января, информировали спасатели. 

"Кавказский узел" также писал, что в конце 2020 года карабахские власти отчитались о частичном восстановлении инфраструктуры в Нагорном Карабахе. Масштабные восстановительные работы в непризнанной республике запланированы на 2021 год, заявили главы районов.

Полномасштабные боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября по 9 ноября. Подробности о новом обострении карабахского конфликта можно узнать из справки "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хроники боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война?"

Примечание:

"Четыре человека подорвались на мине в зоне карабахского конфликта", "Система подачи питьевой воды в Шуше восстановлена", "Азербайджанские вышки 4G появились в Шуше на фоне проблем со связью у карабахцев".

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